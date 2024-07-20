Комісія з торгівлі продовжує дію мит на іспанські оливки

Торгові представники Сполучених Штатів відзначили п’яту річницю мит на імпорт деяких столових оливок з Іспанії, одноголосно проголосувавши за їх продовження.

Група з чотирьох членів Комісії з міжнародної торгівлі США (ITC) проголосувала за збереження мит на імпорт деяких чорних столових оливок з Іспанії.

Голосування було необхідне відповідно до Закону про угоди Уругвайського раунду, згідно з яким тарифи мають переглядатися кожні п’ять років.

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Комісари вирішили, що їхнє усунення буде ​"призвести до продовження або повторення матеріальної шкоди протягом розумно передбачуваного часу».

Рішення було прийнято через два місяці після того, як апеляційний суд США підтримав рішення торгового суду США, який визнав антидемпінг і антисубсидицію введені тарифи Міністерством торгівлі США щодо трьох найбільших пакувальників стиглих столових оливок Іспанії та експортерів до США були законними.

Апеляційний суд правляча Очікується, що рішення буде остаточним, оскільки Верховний суд США навряд чи візьме справу до розгляду, якщо її буде оскаржено.

Рішення суду різко контрастувало з рішенням Світової організації торгівлі Постанова від листопада 2021 року, який заявив, що мита США є незаконними згідно з міжнародним правом.

Постанову США також розкритикував міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас, який описав це рішення як ​"абсолютно неприйнятно» на зустрічі європейських міністрів сільського господарства в Брюсселі.

"Сподіваюся, ми зможемо це вирішити», – сказав він. ​"Ми пройшли шлях від першої до третьої країни-експортера до Сполучених Штатів… Це ситуація, яку, як ми сподіваємося, можна вирішити сприятливо, оскільки вона є неприйнятною».

Незабаром після рішення Апеляційного суду в травні міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо відвідав Вашингтон, округ Колумбія, щоб обговорити тарифи.

"Ми бачили готовність продовжувати рухатися вперед з боку Сполучених Штатів, і було відкрито канал розмов і переговорів, щоб побачити, чи зможемо ми це вирішити», — сказав він журналістам у Вашингтоні.

Однак Рада виробників оливок Америки привітала рішення зберегти тарифи, оскільки це необхідно для захисту американських виробників і пакувальників.

"Уряд США та судові системи неодноразово підтверджували протягом останніх п’яти років, що іспанська промисловість все ще отримує вигоду від несправедливих субсидій Європейського Союзу та все ще викидає свої стиглі оливки на американський ринок», – сказав голова Майкл Сілвейра.

"Якби не поточні накази уряду США AD/CVD [антидемпінгові та компенсаційні мита на субсидовані товари] на іспанські оливки, американське виробництво столових оливок, а також сотні сімейних фермерів і пов’язані з ними робочі місця опинились би під серйозною загрозою», – додав він.

Рішення апеляційного суду поклало кінець семирічній судовій сазі, яка почалася судовим позовом у 2017 році Коаліцією за справедливу торгівлю стиглими оливками, очолюваною Musco Family Olive Co. і Bell-Carter Foods.

Група подала петицію до Міністерства торгівлі, стверджуючи, що уряд Іспанії та ЄС надають субсидії виробникам оливок. Спільної сільськогосподарської політики (CAP) несправедливо виграли пакувальники та експортери оливок.

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Автори петиції стверджували, що субсидії дозволили іспанським компаніям продавати свої упаковані столові оливки в США за цінами, нижчими від ринкових.

У липні 2018 року Міністерство торгівлі визначило, що іспанські стиглі столові оливки субсидуються. Вони передали цей висновок ITC, який встановив, що субсидований імпорт стиглих столових оливок завдав суттєвої шкоди вітчизняній промисловості.

На підставі висновків ITC Міністерство торгівлі дозволило 35-відсоткові антидемпінгові та компенсаційні мита (хоча пізніше їх було знижено до 31 відсотка).

Вплив тарифів був миттєвим: у лютому міністерство сільського господарства Іспанії підрахувало, що з 208 року вони завдали виробникам, пакувальникам та експортерам понад 2017 мільйонів євро.

У відповідь на тарифи виробники столових оливок та Іспанська асоціація експортерів і виробників столових оливок (Asemesa) подали до суду на Міністерство торгівлі.

після невдало виправдовуючи мита в Суді міжнародної торгівлі США двічі, третє подання Міністерства торгівлі було прийнято. Асемеса швидко подала апеляцію.

Тим часом протести в столиці Андалузії Севільї та тиск з боку уряду в Мадриді підштовхнули ЄС подасть до суду на США у СОТ у січні 2019 року.

У своїй скарзі ЄС стверджував, що тарифи США порушують правила міжнародної торгівлі, оскільки CAP не надає особливих переваг виробникам столових оливок.

Посилюючи тиск на Брюссель, офіційні особи ЄС публічно висловили занепокоєння тим, що тарифи створюють небезпечний прецедент і можуть стимулювати додаткові судові процеси проти CAP.

У листопаді 2021 року СОТ ухвалила рішення на користь ЄС і встановила, що антидемпінгові та компенсаційні мита, запроваджені в 2018 році США на імпорт стиглих столових оливок з Іспанії, були незаконними згідно з міжнародними правилами.

У своєму рішенні СОТ закликала США ​"привести свої заходи у відповідність» зі своєю Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та іншими правилами вільної торгівлі.

США відмовилися оскаржувати рішення СОТ і погодилися переглянути тарифи. Однак Міністерство торгівлі залишило більшість тарифів на місці, що призвело до a публічний докір від СОТ у лютому 2024 року.