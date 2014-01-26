«Інтерактивний» урок з шахрайства з оливковою олією

Інфографіка та т. зв ​"interactives» мають на меті представити складні теми з естетичною простотою. Однак дуже часто їхня краса має свою ціну. Подібно до інформаційних обмежень 140-символьного оновлення Twitter, ці карикатури, які можна гортати, залишають читачам неповне та часто неточне розуміння тем, які заслуговують на ближчий розгляд.

Вчора New York Times запропонувала а Слайд-шоу під назвою ​"Extra Virgin Suicide», яка представила 15 карток про процес великомасштабної фальсифікації в промисловості оливкової олії в Італії.

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Через кілька годин після того, як це було опубліковано, я попросив чотирьох людей на обідній вечірці прогорнути матеріал Times на моєму телефоні та сказати мені, що вони думають про ​"винос» цієї функції. Ось що вони сказали:

" Не купуйте італійську оливкову олію».

Не купуйте італійську оливкову олію». " Усі в бізнесі з оливковою олією є шахраями».

Усі в бізнесі з оливковою олією є шахраями». " Змушує мене використовувати іншу олію, наприклад виноградних кісточок».

Змушує мене використовувати іншу олію, наприклад виноградних кісточок». " Я поняття не мав, що більшість оливкової олії ріжеться хімічними речовинами. Мене нудить».

Хоча другий слайд презентації містить критичну кваліфікацію ​"багатоІталійська оливкова олія, у деяких читачів склалося враження, що всі італійські виробники працюють саме так.

На одній із карток у серії було написано: ​"приблизно 69 відсотків оливкової олії, що продається в США, є підготовленим». Ймовірно, це стосувалося Дослідження UC Davis 2010 року який виявив, що зразки десяти імпортних брендів із маркуванням extra virgin у трьох каліфорнійських супермаркетах (не зовсім національна вибірка) були неякісними — не те, щоб вони були навмисно ​"лікувався».

Ніколас Блехман

У статті цитується ​"Extra Virginity» автор Том Мюллер як джерело.

The Times застосовує до цього терміну вільне визначення ​"інтерактивний», мабуть, маючи на увазі те, як ми можемо переходити від одного слайда до наступного та назад, якщо хочемо. Читачі не можуть фактично прокоментувати твір (а коментарі точно будуть).

Протягом останніх кількох років збентежені споживачі були бомбардовані незрозумілими повідомленнями від євангелістів оливкової олії та негативними кампаніями груп виробників у їх ревній гонитві за часткою ринку.

Прості інформативні повідомлення про якість, переваги та використання оливкової олії в кінцевому підсумку розвіють плутанину та сприятиме більшому споживанню цієї життєво важливої, здорової їжі.

Однак, намагаючись звести таку складну тему до все більш короткого періоду уваги, існує небезпека того, що надмірне спрощення може замаскувати те, що часто є лише дезінформацією.

Інфографіка про шахрайство з оливковою олією New York Times