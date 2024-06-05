Віце-президент Помпеї каже, що катастрофа на Балтиморському мосту коштувала компанії мільйони

Обвалення мосту Френсіса Скотта Кі в Балтиморі вранці 26 березняth за оцінками віце-президента компанії з операцій, мав фінансовий вплив на розлив і дистриб’ютор Pompeian у мільйони доларів.

Салім Бенджеллун розповів WJZ News, філії CBS, що партія майже 5.3 мільйона літрів оливкової олії має прибути 27 березня.th, довелося змінити маршрут.

"Нам потрібно було скоріше вивантажити 300,000 1.13 галонів (- мільйона літрів), щоб якість нашої продукції не постраждала, наші співробітники були захищені, а робота не була перервана», — сказав Бенджеллун.

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У той час як частина оливкової олії була вивантажена в частині порту, яка не постраждала від обвалення мосту, решту довелося перенаправити до порту Нью-Йорка та доставити на завод у Балтіморі на вантажівках, подорож довжиною 310 кілометрів це займає більше трьох годин і додає значних витрат.

"Ми говоримо про мільйони доларів; ми не говоримо про сотні тисяч з точки зору фінансового впливу», – сказав Бенджеллун.

Pompeian, що базується в Балтіморі вже понад 100 років, є найбільшим виробником оливкової олії в Сполучених Штатах. Компанія імпортує оливкову олію з дев'яти країн і виробляє оливкову олію з 425 гектарів гаїв у Каліфорнії. Однак левова частка припадає на Середземномор'я.

"Ми є брендом номер один у виробництві оливкової олії з більш ніж 21 відсотком ринку в Сполучених Штатах», — сказав WYPR Муна Айсауї, виконавчий віце-президент і головний операційний директор Pompeian.

"Ми завжди вважали порт Балтімор розширенням наших операцій і сильним активом для нас», – додала вона. ​"Ми доставляємо оливкову олію з усього світу через порт Балтімора в транспортних контейнерах... Потім ми доставляємо олію на наш завод, де її фільтрують, змішують і розливають у пляшки для розповсюдження по всій території Сполучених Штатів».

До обвалу, спричиненого зіткненням вантажного судна з мостом, порт Балтімора був одним із 20 найкращих портів США. У 2023 році через порт пройшло олійних культур на суму приблизно 73 мільйони доларів, включаючи оливкову олію.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, у 360,700 році країна імпортувала 2.2 2023 тонн оливкової олії на суму - мільярда доларів.

Деякі частини головного порту знову відкрилися для більших кораблів, і Pompeian успішно імпортував партію з останнього врожаю в Європі. Порт не повернеться на повну потужність до середини червня.

"Ми повністю і значною мірою покладаємося на порт Балтімор. Ми в Балтіморі через порт, — сказав Бенджеллун. ​"З огляду на все, що сталося в порту Балтимора, ми не відступимо від цього. У всякому разі, ми бачили, що в найгіршому випадку ми все ще змогли впоратися».

Однак Айсауї підтвердив, що стратегія компанії, незважаючи на ефективність, була фінансово неспроможною в довгостроковій перспективі.

"Сума грошей, яку ми інвестували [у рішення, які ми запровадили], не була чимось, що ми могли б робити протягом безперервного періоду часу», — сказала вона.