Зустрічайте роздрібних торговців, які працюють над збільшенням продажів олеотуризму після закінчення відпустки

Два роки погані врожаї через Середземне море, різке зростання витрат виробництва і глобальна криза вартості життя скоротили прибутки багатьох дрібних світових виробників оливкової олії.

Ці фермери та мельники вважаються охоронцями місцевих традицій і сортів оливкової олії, тому пошук альтернативних джерел доходу, щоб зберегти прибутковість їхньої діяльності, має вирішальне значення для успіху та здоров’я ширшого сектору. (Звичайно, виконавчий директор Deoleo Ігнасіо Сілва так вважає.)

У той час як продаж вуглецевих кредитів і виробництво оливкової олії відходи виробництва є одними з ідей, які часто висуваються на конференціях і зборах галузевих асоціацій, туризм залишається значним джерелом доходу для виробників, багато з чиїх гаїв розташовані серед мальовничих пейзажів.

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Однак Алісія та Віджай Шрофф, співвласники спеціалізованого магазину в Сент-Луїсі, штат Міссурі, Extra Virgin та оливкова овація, виявили проблему, з якою стикаються багато міжнародних відвідувачів середземноморських оливкових гаїв, і працюють над вирішенням.

"Проблема, яку я підозрюю, має більшість виробників олеотуризму, я називаю ​"проблема із зареєстрованим багажем", - сказав Віджай. ​"Перебуваючи за кордоном, ви, ймовірно, не захочете повертатися додому з кількома пляшками оливкової олії у зареєстрованій сумці, що обмежує продажі для виробників на місці до однієї або двох пляшок».

Шроффи зіткнулися з цією проблемою, коли відвідали гаї та млин Базиліппо, що базується в Андалусії. Однак, на відміну від багатьох ентузіастів олеотуризму, вони мали хороші позиції як вина, оливкова олія першого віджиму і роздрібні торговці спеціалізованими продуктами харчування, щоб вирішити проблему.

"Ми будемо їхнім центром продажу для їхніх американських відвідувачів», — сказав Віджай. ​"Це досягає багатьох речей. Це вирішує проблему зареєстрованого багажу та має вирішити проблему вартості доставки».

Віджай (ліворуч) і Алісія (праворуч) Шрофф імпортують оливкову олію Basilippo першого віджиму Хуани Ролдан, щоб американські відвідувачі ферми могли продовжити враження.

"Набагато ефективніше імпортувати на піддонах, а потім використовувати місцеві служби виконання [щоб дістатися до кінцевого споживача], ніж комусь доставляти шість пляшок із півдня Іспанії додому», — додав він.

Разом із зниженням витрат на виробництво, Шроффи вважають, що цей метод краще зберігає якість оливкової олії першого віджимання. Вони використовують свій добре налагоджений логістичний маршрут замість того, щоб споживачі сподівалися, що послуги з виконання замовлення використовують контейнери та склади з кліматичним контролем.

"Це також виграш для клієнтів, тому що вони можуть залишатися залученими після відпустки з виробником», — сказав Віджай. ​"Тепер у них є домашнє джерело нового врожаю або іншого сорту, який може бути випущений».

Посилаючись на випадковий досвід компанії, Алісія сказала, що бачить сильну тенденцію клієнтів шукати бренди оливкової олії першого віджиму в місцях, де вони побували та створили міцні зв’язки.

"Ми бачимо досить сильні перепродажі, тому клієнти повертаються за новим урожаєм, шукаючи свого улюбленого виробника», – сказала вона. ​"Завдяки цьому Базиліппо здобув чимало прихильників у США».

Крім зв’язку відпочиваючих із їхніми улюбленими виробниками після поїздки, Алісія сказала, що вважає, що налагодження цих відносин між спеціалізованими магазинами та виробниками створює симбіотичні стосунки для обох сторін.

У той час як власники спеціалізованих магазинів отримують еклектичний набір оливкових олій першого віджиму з менш відомих сортів і регіонів, що дозволяє їм виділятися серед типової пропозиції мереж продуктових магазинів, виробники отримають вигоду від своїх баз даних клієнтів і маркетингових зусиль.

"Коли з’явиться новий урожай, ми надішлемо електронного листа всім, хто купував вашу оливкову олію в минулому, щоб спробувати заохотити такі транзакції», – сказала Алісія.

"На додаток до імпорту, митниці та виконання, є також маркетингова частина, з якою, я думаю, борються багато виробників за межами США», – додала вона.

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Однією з головних проблем, з якою стикаються Алісія та Віджай під час реалізації свого проекту, є встановлення відносин із виробниками, які інвестували кошти в олеотуризм, щоб доставляти свою оливкову олію до США та продавати її колишнім відвідувачам і новим клієнтам.

"Як би я не хотів бути у постійній відпустці в оливковому гаю, я не можу", - сказав Віджай. ​"Ми виявили, що багато з цих людей потрапляють до цих гаїв через туристичні компанії, тому не завжди їх легко знайти».

З моменту запуску свого веб-сайту та початку цієї ініціативи Шроффи зв’язувалися з операторами олеотуризму, щоб подати цю ідею.

"Нам просто доведеться довести варіант використання», — сказав Віджай. ​"Нам доведеться поговорити з людьми і переконатися, що у них є можливість дізнатися про те, що ми робимо».

Розглянувши ширше, Віджай і Алісія погодилися, що поєднання досвіду роздрібної торгівлі з олеотуризмом також може підкріпити факти про виробництво оливкової олії та розвіяти поширені міфи та дезінформацію, особливо ті, що оточують приготування на оливковій олії.

"Окрім вирощування менш відомих сортів, я думаю, що ці виробники олеотуризму роблять це підвищення обізнаності та знань», — сказав Віджай. ​"Існує багато дезінформації та непорозумінь щодо оливкової олії першого віджиму».

"Коли люди бачать, що оливкова олія схожа на фруктовий сік, апельсиновий сік, а не оброблена їжа, як будь-яка інша харчова олія, це допомагає», — додав він. ​"Їхні історії мають розповісти виробники, роздрібні торговці та всі в ланцюжку створення вартості».