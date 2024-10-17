Великий виробник оливкової олії втратив 3 мільйони доларів через низку крадіжок

Найбільший виробник оливкової олії в Тунісі, Група CHO, звертається до північноамериканського співтовариства оливкової олії за допомогою в розслідуванні великомасштабної крадіжки відзначеної нагородою Terra Delyssa оливкова олія першого віджиму.

У вересні 21stвантажівка, навантажена піддонами з пляшками Terra Delyssa, була викрадена в Монреалі, Канада, що спонукало місцеву владу до поточного розслідування.

Через кілька днів поліція Х'юстона почала розслідування після того, як отримала повідомлення про те, що роздрібний продавець зі знижками продавав оливкову олію CHO Group за надзвичайно низькими цінами.

Використовуючи коди партій вилучених пляшок, CHO Group відстежила їх назад до складу в Х’юстоні, яким керувала третя сторона. Орієнтовний збиток від цих інцидентів становить близько 3 мільйонів доларів (2.8 євро).

Це вже третій раз, коли злодії націлилися на оливкову олію першого віджиму CHO Group, хоча компанія вважає, що дві останні крадіжки не пов’язані між собою.

"Ми вважаємо, що це сталося тому, що Terra Delyssa може бути легко виведена на ринок, оскільки це бренд номер один у Канаді, а також один із бестселерів у магазинах США», – сказав Ваджіх Рекік, виконавчий директор CHO America. Olive Oil Times.

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"Погана відомість Terra Delyssa та довіра споживачів до продукту роблять його дуже легким для продажу, особливо для злодіїв, які пропонують його з 50-відсотковою знижкою», – додав він.

CHO Group технологія відстеження блокчейн, спочатку розроблений, щоб допомогти споживачам відстежувати походження оливкової олії, відіграв вирішальну роль у розслідуванні.

"У цьому випадку це допомогло нам відстежити всі номери партій до місця зберігання та дозволило миттєво ідентифікувати викрадений продукт», — сказав Рекік.

Після оприлюднення факту крадіжки багато компаній з виробництва оливкової олії запропонували свою підтримку.

"Ми отримали телефонні дзвінки від роздрібних продавців, а також від наших конкурентів, пропонуючи корисні підказки, які були передані поліції», — сказав Рекік. ​"Деякі злодії намагалися зв’язатися з законними продавцями відразу після крадіжки, і деякі з цих продавців зараз допомагають знайти винних».

CHO Group запевнила споживачів, що всі пляшки Terra Delyssa, які продаються великими роздрібними торговцями, безпечні та не мають відношення до крадіжки.

"Ми продаємо безпосередньо великим роздрібним торговцям, таким як Whole Foods, Kroger, Target, Walmart і Costco», — сказав Рекік. ​"Ці пляшки цілком легальні та законні».

Однак деякі менші роздрібні торговці купували вкрадену оливкову олію, в основному в міжнародних продовольчих магазинах, спеціалізованих магазинах і дисконтах.

"Магазини, які пропонували ці пляшки, були невеликими міжнародними продовольчими магазинами або дисконтними каналами, з якими ми ніколи не співпрацювали», — сказав Рекік.

У деяких випадках ці магазини зв’язувалися з CHO Group після того, як зрозуміли, що купили крадені товари. ​"Вони пішли на співпрацю зі слідством і запропонували негайно повернути пляшки», – додав Рекік.

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Лише близько десяти відсотків викрадених пляшок вдалося відновити, і Рекік підкреслив необхідність широкого співробітництва.

"Ми просимо всіх учасників галузі допомогти будь-якою інформацією, яку вони можуть мати», — сказав він. ​"Ось чому важливо, щоб новина про крадіжку поширилася, оскільки весь сектор безпосередньо зацікавлений у просуванні та захисті легальних продажів».

Він попередив роздрібних торговців, що купівля та перепродаж крадених товарів може зробити їх співучасниками злочину.

"Купівля цих товарів у злодіїв і їх перепродаж може легко перетворити будь-якого роздрібного продавця на співучасника злочинної крадіжки», – сказав Рекік. ​"Деякі роздрібні продавці не зв’язувалися з нами, коли до них зверталися з викраденими пляшками, робили це лише після того, як побачили новини».

Рекік висловив розчарування тим, як легко товари зі значною знижкою можуть вплинути на людей.

"Люди купують продукт вартістю 90 доларів (83 євро) за 10 доларів (9.20 євро) або 15 доларів (13.80 євро) і не ставлять питань», — сказав він. ​"Вони повинні дзвонити в компанію, вказана на етикетці. Кожен харчовий продукт у США має етикетку з інформацією про виробника. Зв'язатися легко».

Він додав, що деякі роздрібні продавці, які купили вкрадену оливкову олію, стверджували, що вважали, що знижка була пов’язана з проблемою якості.

"Якщо щось здається надто гарним, щоб бути правдою, і ви все одно купуєте, ви ризикуєте стати співучасником», — сказав Рекік.

Хоча багато роздрібних торговців зрештою погодилися зі слідством, Рекік підкреслив, наскільки легко було б запобігти цій проблемі: ​"Зупинити це легко: двохвилинний телефонний дзвінок продюсеру може все прояснити».

Щоб зменшити ймовірність майбутніх інцидентів, CHO Group впроваджує системи GPS-відстеження для своїх піддонів і збільшує перевірки сторонніми логістичними компаніями з одного до чотирьох разів на рік. ​"Ми також будемо продовжувати використовувати сторонні аудити логістики третьої сторони», — сказав Рекік.

Рекік висловив подяку тим, хто допомагав у розслідуванні. ​"Я хотів би подякувати всім ритейлерам, дрібним ритейлерам і конкурентам, які допомогли, поділившись інформацією», — сказав він. ​"Ми були дуже зворушені прямими конкурентами, які простягнули руку, вклавши свій час і зусилля, щоб підтримати нас».

"Це сильне почуття спільноти допоможе нам усім як галузі», – додав Рекік.

Він також поділився окремим анекдотом, який може стати попередженням для індустрії.

"Коли продукти надійшли до дистриб’юторського центру роздрібної торгівлі, ми отримали дзвінок із повідомленням, що навантажувач випадково наїхав на піддон і розбив п’ять пляшок», — сказав Рекік.

Наслідки такої аварії виходять за рамки кількох розбитих пляшок. ​"П’ять пляшок оливкової олії можуть намочити цілий піддон, що робить його майже неможливим через слизький безлад», — сказав Рекік. ​"У вас є всі складові для катастрофи».

За звичайних обставин групи логістики зв’яжуться з CHO Group, щоб отримати вказівки щодо того, як впоратися з ситуацією.

"Вартість порятунку решти пляшок і очищення розливу коливатиметься від 3,000 доларів США (2,755 євро) до 4,000 доларів США (3,675 євро), тоді як загальна вартість пошкоджених продуктів може становити лише близько 1,000 доларів США (920 євро)», – сказав він.

Рекік пояснив, що відновлювати продукти економічно не має сенсу. ​"У таких випадках ми зазвичай кажемо їм утилізувати оливкову олію», — сказав він.

Однак у системі є прогалина: люди, відповідальні за поводження з пошкодженими товарами, не завжди контролюють їх знищення.

"Перевізник або особа, яка керує цими пляшками, не обов’язково їх утилізує», – сказав Рекік. ​"Буває, що водії, вантажники чи навіть інші працівники виявляються відповідальними, і ніхто не перевіряє, чи знищено пляшки».

Це створює можливість для неправомірних дій. ​"Ці пляшки міг хтось забрати і перепродати», – додав він.

Хоча він розуміє спокусу, Рекік висловив змішані почуття щодо ситуації. ​"Звичайно, нам неприємно знищити нашу оливкову олію через розлив», — сказав він. ​"Якби це було я, я б просто почистив пляшку і використовував її вдома».

"Але для деяких людей нелегальний продаж цих пляшок зі значною знижкою є швидким способом легко заробити гроші», – додав він. ​"Це може змусити деяких людей з нетерпінням чекати наступного разу, коли трапиться така аварія».

Залучені партії

CHO America перерахувала відповідні партії та попросила всіх, хто має інформацію про ці продукти, зателефонувати за номером +1 2817121549.