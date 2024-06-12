Генеральний директор Deoleo у Північній Америці каже, що стійкість є ключовим фактором розвитку сектору оливкової олії

Більше однієї чверті оливкова олія першого віджиму проданий компанією Deoleo у 2023 році був отриманий від оливкових фермерів і заводів, дотримуючись найкращих екологічних практик, відповідно до першої інтегрованої компанії звіт про стійкість.

"Сталий розвиток є частиною нашої стратегії та нашої мети», – сказав Тьєррі Мойру, виконавчий директор Deoleo North America. Olive Oil Times. ​"Наша мета полягає в тому, щоб у майбутньому більше 70 відсотків усіх наших масел отримували з екологічно чистих джерел».

Я більше зосереджений на тому, як ми можемо перенести красу нашої категорії в повсякденне використання на всіх американських кухнях… (Оливкова олія — це) продукт для мас, а не продукт для небагатьох. - Тьєррі Мойру, генеральний директор Deoleo North America

У звіті, перевіреному Deloitte, зроблено висновок, що 27.7 відсотка оливкової олії першого віджимання компанії надходить від незалежно сертифікованих сторонніх фермерів і мукомолярів, які дотримуються найкращих екологічних практик.

У звіті також виявлено, що найбільший у світі продавець фірмової оливкової олії, який включає бренди Bertolli та Carapelli, усунув гендерну різницю в оплаті праці в компанії та збільшив кількість пляшок, виготовлених із 100-відсоткового переробленого пластику, на 7.4 відсотка.

Мойруд сказав, що звіт готується з моменту, коли компанія провела свою першу оцінку суттєвості в 2020 році. Він був опублікований за рік до того, як Європейський Союз заявив, що запровадить обов’язкові стандарти екологічної, соціальної та управлінської звітності (ESG).

"Наше зобов’язання перед категорією – бути її розпорядниками», – сказав він. ​"Якщо ми збираємося робити це серйозно, то вважаємо, що стійкість повинна бути в центрі всього, що ми робимо; це ключова частина того, чого слід очікувати від нашої галузі».

Тьєррі Мойру

Для Deoleo стійкість включає мінімальне використання фітосанітарних продуктів в оливкових гаях, ефективне використання водних ресурсів, підвищення енергоефективності в процесах землеробства та фрезерування, управління ґрунтом як живою системою, сприяння біорізноманіттю в гаях та мінімізацію відходів під час виробництва. процес.

"Це широкий і цілісний підхід до визначення параметрів, що впливають на виробництво оливкової олії, і критичних параметрів, які ми повинні з часом покращити, якщо ми хочемо сприяти здоровому та сталому виробництву оливкової олії», — сказав Мойруд.

У той час як компанія продовжує спиратися на свою стратегію сталого розвитку та маркетингові кампанії, Мойруд підкреслив, що якість на першому місці.

Як і багато хто в цьому секторі, останні два роки погані врожаї та зростання витрат виробництва були досить складними для транснаціональної компанії з Кордови, яка постачає оливкову олію першого віджиму з Іспанії, Італії, Португалії, Тунісу, Греції та Аргентини.

"Те, що ми шукаємо, — це перш за все якісна нафта», — сказав Мойруд. ​"Протягом кількох років ми можемо поєднувати якість із стійкими джерелами; в інші роки ми повинні віддати перевагу якості».

Іншим наслідком низьких врожаїв в Іспанії та в усьому Середземноморському басейні стали рекордно високі ціни походження.

За словами Інфаоліва, екстра вірджин ціни на оливкову олію в Іспанії становила 7.80 євро за кілограм на момент написання статті, що значно нижче рекордного максимуму середини січня в 8.988 євро, але все ще на 27 відсотків вище за той же період минулого року.

"Якщо останні два роки чогось навчили мене в цій галузі, то це бути дуже скромним у своїх прогнозах і спекуляціях, тому що ніхто не очікував того, що сталося минулого року», — сказав Мойруд. ​"Ситуація на ринку продовжує залишатися невизначеною та складною».

У той час як ціни суттєво впали на початку квітня, впавши до 7.00 євро за кілограм, з новиною про те, що врожай в Іспанії перевершив початкові очікування, вони продовжували підніматися.

Незважаючи на це, головний оливковий регіон країни виглядає багатообіцяючим із значним набором плодів і відсутністю високих температур, які негативно вплинули на два попередні врожаї в Андалусії.

реклама

реклама

"Перша інформація, яку ми маємо про новий урожай, позитивна», — підтвердив Мойруд. ​"Цвітіння плодів хороше. Запаси води вище середніх для цієї пори року. Ці фактори підтверджують прогноз, що 2024/25 врожайний рік повернеться до нормального рівня».

За п’ять років до історично неврожайного 2022/23 року Іспанія виробляла в середньому 1.4 мільйона тонн оливкової олії на рік. Оглядачі галузі вважають, що такий рівень виробництва може призвести до зниження цін до 3-4 євро за кілограм.

Хоча Мойруд не бачить необхідності міркувати про майбутні ціни, він вважає, що останні два роки стали тривожним дзвінком для сектора щодо впливу зміна клімату в середземноморському басейні, який відповідає за понад 95 відсотків світового виробництва оливкової олії.

Подібно до Хайме Лілло, виконавчого директора Міжнародної оливкової ради, Мойруд вважає, що майбутнє галузі передбачає значне розширення в нетрадиційних регіонах вирощування оливок.

«[Два погані врожаї та рекордно високі ціни на початковому етапі] є сигналом того, що сектор потребує глибокої трансформації», — сказав він. ​"Ринку надіслано хороший сигнал про те, що нам потрібно переосмислити те, як ми працюємо як галузь».

Мойруд сказав, що Deoleo працює над розширенням свого глобального підходу до постачання оливкової олії. Він вказав на Аргентину — вже найбільшого виробника за межами Середземноморського басейну — як на країну з величезним потенціалом для розширення виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму. ​"Якість не можна пов’язувати з якимось конкретним походженням», – додав він.

Мойруд сказав, що частина успіху Deoleo на багатьох ринках нетрадиційної оливкової олії полягає у визначенні смакових профілів і постійному постачанні оливкової олії першого віджиму, яка відповідає цим профілям, що часто включає змішування олій з різних джерел.

"Наприклад, у США люди люблять більш м’яку оливкову олію», – сказав Мойруд. ​"Отже, ми визначаємо смаковий профіль Bertolli у США, який не є смаковим профілем Bertolli у Німеччині».

"Щоб досягти цього профілю смаку, ми іноді використовуємо різні суміші для досягнення того самого результату. Ось де ми сильні», – додав він. ​"Для цього не має значення, звідки походить оливкова олія, а важливо, якої якості оливкова олія ви можете знайти».

Хоча забезпечення постійного та сталого виробництва оливкової олії першого віджиму є однією з найактуальніших проблем Deoleo, іншою є збільшення споживання в таких місцях, як Сполучені Штати, які наздогнала Іспанію торік став другим за величиною споживачем у світі.

За його шість років на чолі Deoleo North America, Мойруд сказав, що найзначнішою зміною, яку він бачив, є зростання роздрібного ринку в США з початку пандемії Covid-19 на початку 2020 року.

На піку карантину приблизно 94 відсотки населення США перебували в юрисдикції з обов’язковим наказом залишатися вдома. Багато хто готував їжу вдома і потребував більше кулінарного жиру, зокрема оливкової олії.

За даними Міністерства сільського господарства США, імпорт оливкової олії зріс з 339,200 2019 тонн у 402,600 році до 2020 322,150 тонн у 2016 році, і ця тенденція продовжується. США імпортували в середньому 2019 387,575 тонн щорічно з - по - рік. За чотири роки з початку пандемії ця цифра зросла до - - тонн.

Див також: США спостерігають значне зростання продажів органічної оливкової олії

"Ми зберегли значну частину цього збільшення», – сказав Мойруд. ​"З 2020 року ринок впав, безсумнівно, через те, що люди повернулися в ресторани. Але врешті-решт ми побачили більше проникнення, ніж раніше».

"Це не так у багатьох країнах», – додав він. ​"У багатьох місцях ринок повернувся до того, що було до пандемії».

Мойруд вважає, що сектор повинен використовувати досвід приготування їжі в домашніх умовах, викликаний пандемією, і збільшити частку оливкової олії в загальній категорії харчових олій, яка зараз становить близько трьох відсотків.

"Я більше дивлюся на місце, де оливкова олія займатиме центральне місце на кухні», — сказав Мойруд. ​"Я не хочу надто покладатися на дуже високу частину категорії оливкової олії, де ми маємо тенденцію виглядати як категорія вина. Це трохи елітарний підхід».

"Я більше зосереджений на тому, як ми можемо перенести красу нашої категорії в повсякденне використання на всіх американських кухнях, чого немає в багатьох домогосподарствах сьогодні», – додав він. ​"Це продукт для мас, а не для небагатьох».

Повертаючись до важливості звіту Deolo про сталий розвиток, Мойруд сказав, що сектор повинен зосередитися на освіті громадськості про екологічні переваги оливкової олії та Користь для здоров'я порівняно з усіма іншими харчовими жирами.

"Сьогоднішні розмови про оброблені продукти та про те, як їх їсти менше», – сказав він. ​"Скажіть мені щось менш оброблене, ніж оливкова олія. Його дуже важко знайти, і ми іноді про це забуваємо».

З цією метою Мойруд планує продовжувати просувати оливкову олію як здорову та розумну альтернативу іншим харчовим жирам. Він вважає, що це продовжить розширювати проникнення Deoleo у домогосподарствах США, стимулюючи споживання.

"Простіше кажучи, ми маємо 55 відсотків проникнення, тож нам ще потрібно охопити 45 відсотків домогосподарств», – підсумував він.