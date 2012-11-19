Olive Center пропонує хімічні випробування

Оливковий центр UC Davis оголосив, що тепер пропонує хімічні та сенсорні оцінки оливкової олії. Серед варіантів хімічних аналізів є тести, відомі як DAG і PPP. UC Davis є єдиною лабораторією в США, яка надає ці особливі хімічні показники якість оливкової олії, сказав директор центру Ден Флінн.



За словами Флінна, рішення запропонувати хімічні аналізи було зумовлено запитами виробників, роздрібних продавців та імпортерів.

Флінн заявив, що більшість масел проходить Міжнародну оливкову раду (МОК) і Міністерство сільського господарства США (USDA) хімічні стандарти для extra virgin навіть незважаючи на те, що сенсорні тести зазнають невдачі на тій самій олії на прогірклий і кислий смак.

2010 Звіт UC Davis Olive Center вказав, що хімічні стандарти МОК/USDA були б більш ефективними, якби вони включали новіші хімічні стандарти, прийняті Німеччиною та

Австралія, які вимірюють рівні DAG (1,2 діацилгліцеролу) і PPP (пірофеофітин) і добре корелюють із сенсорними тестами.

UC Davis Olive Center пропонує тест DAG/PPP, а також інші хімічні та сенсорні тести.

Сенсорні тести пропонуються близько восьми місяців, сказав Флінн. Він зазначив, що тести центру дають більш описові терміни, ніж сенсорні тести МОК/USDA. Наприклад, МОК/USDA вимагає перевірити фруктовість олії. У тестах Olive Center будуть детальніше розглянуті характеристики фруктовості з описовими термінами, такими як квітка, зелене яблуко, зелений мигдаль або банан.

Сенсорні панелі містять щонайменше вісім підготовлених дегустаторів. Багато тестувальників працюють на панелях протягом десяти років, а інші є учнями з більш ніж дворічним досвідом. Зазвичай тестери зустрічаються щотижня, але Флінн сказав, що мета полягає в тому, щоб швидко отримати результати для виробників, і якщо є попит, сенсорні тести можна планувати частіше.

Результати хімічних і сенсорних тестів є конфіденційними, але дані (без імен виробників) можуть бути зібрані для дослідницьких цілей, зазначив Флінн.