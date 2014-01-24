Імпортери та каліфорнійські виробники починають діалог у Девісі

Вид з повітря на Інститут вина та харчових наук Роберта Мондаві в Каліфорнійському університеті в Девісі

Коли директор UC Davis Olive Center Ден Флінн зустрівся з директором Міжнародної ради з оливкової олії Жаном-Луї Баржолом на заході в Чилі в жовтні минулого року, у них виникла ідея організувати зустріч зацікавлених сторін американської промисловості з виробництва оливкової олії, яка збігається з Winter Fancy Food Show.

Це було малоймовірне зібрання. Минулого тижня представники каліфорнійських виробників оливкової олії зустрілися з великими імпортерами оливкової олії протягом трьох з половиною годин у кампусі Каліфорнійського університету в Девісі, щоб обговорити загальні проблеми, з якими стикається галузь, і знайти шляхи співпраці.



Чотири роки тому команда дослідників Флінна, фінансована місцевими виробниками, займалася опубліковано бомба звіт, який виявив, що більшість імпортних масел, що продаються на полицях каліфорнійських супермаркетів, є неякісними. Це розгорнуло подібні розслідування в усьому світі, викликало дискусію щодо якості оливкової олії, викликало шквал негативних маркетингових кампаній і, ймовірно, зовсім відвернуло деяких споживачів від оливкової олії. Barjol засуджений звіт ​"схована течія агресії» на той час.

Флінн модерував зустріч Девіса, на якій були присутні представники деяких компаній, причетних до його доповіді — Pompeian, Borges, Colavita, Sovena та Deoleo — і найбільші американські продюсери, які використовували дослідження 2010 року як центральне місце у своїх зусиллях лобіювати суворіші якості. стандарти, дотримання та імпортні обмеження.

Щоб запобігти безкоштовним для всіх, за словами кількох учасників, для зустрічі 16 січня були встановлені деякі основні правила: не буде зупинятися на питаннях, щодо яких сторони зазвичай не погоджуються. Натомість увага буде зосереджена на спільних проблемах і пошуку шляхів спільної роботи, особливо для збільшення споживання на найбільшому світовому ринку.

Зустріч ознаменувала початок діалогу, який виступає директор МОК Баржол з тих пір, як він почав працювати в міжурядовій агенції в 2010 році, і зараз потребує більше, ніж будь-коли. І, як повідомляється, він прийшов до Девіса з рішучістю змусити сторони погодитися зі списком пунктів, які разом послужили для того, щоб приєднати США до складу МОК, хоча б невеликими символічними кроками.

Рада проводить певні дослідження, коли готує нову керуючу угоду або хартію, яка набуде чинності з 1 січня 2015 року. Барджол зробив членство США в МОК пріоритетом своєї адміністрації, навіть якщо уряд США мало пропонував сподіватися. Насправді, згідно з Звіт Комісії з міжнародної торгівлі, США ​"хотів би обмежити членство в таких групах».

Можливо, піддавшись цій реальності, Баржолу вдалося змусити групу відвідувачів Девіса, яка була на боці імпортерів, погодитися рекомендувати юридичну особу як ​"спостерігач» при Раді. Однак, як зазначив один із учасників, щойно США приєднаються до лав спостерігачів, МОК може вирішити у своєму новому статуті змінити статус спостерігачів, щоб сприяти розробці порядку денного за мовчазної підтримки американських виробників.

Але пріоритетом у кожному списку на зустрічі Девіса було скасування мізерного споживання американської оливкової олії, і останні дані Демонстрація зниження імпорту США лише посилила загальне відчуття невідкладності, яке відчували всі сторони.

Під час інтерв’ю люди, які були на зустрічі, розміреними тонами та сценарними зауваженнями говорили про те, щоб відкинути розбіжності, знайти спільну мову та почати відкритий діалог, який давно назріли.

Учасниками зустрічі були: Жан-Луї Баржол (Міжнародна оливкова рада), Річард Кантріл (Американське товариство хіміків нафти), Ерін Балч (NAOOA), Боб Бауер (NAOOA), Патті Андраде (Борхес), Джованні Колавіта (Колавіта) , Джейме Карбо (Деолео), Френк Паттон (Помпеан), Стів Мандія (Совена), Петті Дарра (COOC), Брюс Голіно (COOC), Кімберлі Холдинг (AOOPA), Бреді Вітлоу (Корто Олів), Адам Енглхардт (Каліфорнійське оливкове ранчо ), Майк Форбс (California Olive Ranch), Ден Флінн (UC Davis) і Селена Ванг (UC Davis).

Загалом, приміщення представляло майже 100 відсотків оливкової олії, яку споживають американці, і навіть значну частину світове виробництво оливкової олії. Deoleo, Sovena і Borges є одними з найбільших у світі виробників оливкової олії, які, ймовірно, виробляють більше за годину, ніж Сполучені Штати виробляють за рік.

У відповідності з резюме під час зустрічі, що не планувалося публічно оприлюднювати, група втрутилася в кілька основних суперечок, які до цього часу залишали їх на своїх узбережжях, таких як стандарти та правозастосування, і вони були задоволені тим, що не погоджувалися :

"Обговорювалися питання щодо відсутності правопорушень щодо шахрайства, а також питання, пов’язані з вартістю та способом застосування», – йдеться у примітках. ​"але конкретного консенсусу не з’явилося».

Так само, ​"Було обговорення щодо залучення FDA до стандартів американської оливкової олії та періодичного оновлення стандартів США, але конкретного консенсусу не було досягнуто».

Для США була домовленість ​"установ» (імовірно, UC Davis Olive Center та AOCS) для участі в європейських дослідницьких проектах, і всі сторони погодилися досліджувати участь у маркетинговій програмі USDA.

Мало вказівок на те, що зустріч представляла більш м’яку позицію вітчизняних виробників на чолі з California Olive Ranch, які фінансували викриття Девіса в 2010 році, підштовхнули Комісію з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів до розслідування промисловості оливкової олії на суму 2 мільйони доларів, підготували (і спростували) внутрішній маркетинговий порядок і лобіював a невдала спроба включити до фермерського законопроекту положення, згідно з яким імпортовані оливкові олії підлягали б вищим стандартам, якби одного дня було ухвалено наказ про маркетинг.

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Зі свого боку, імпортери та постачальники більшості з 300,000 - тонн оливкової олії, що споживаються тут щороку, не подавали жодних сигналів, за словами учасників зустрічі, про те, що похмура якість оливкової олії на масовому ринку незабаром зміниться, і у відповідь на занепокоєння щодо субсидій, які дозволяють європейським фермам заполонити ринок за цінами, нижчими від собівартості виробництва, було колективне знизування плечима.

Один із присутніх охарактеризував розрив між сторонами, які зустрілися в Девісі, не менше ніж ідеологічний ​"затока». Але протягом кількох годин минулого тижня існувала принаймні нотка оптимізму та ймовірність того, що одного дня поширене шахрайство, негативні кампанії та зростаюча плутанина споживачів щодо оливкової олії можуть бути замінені спрощеними повідомленнями про користь для здоров’я, смакові характеристики та кулінарне використання. .