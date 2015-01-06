California Olive Ranch придбала Lucini Italia

California Olive Ranch, найбільший американський виробник оливкової олії, оголосив про придбання Lucini Italia, виробника та імпортера італійських оливкових олій першого віджиму.

У операції з акціонерним капіталом продавець, Molinos USA, зберігає міноритарну частку в об'єднаній компанії. Згідно з опублікованою сьогодні заявою, California Olive Ranch (COR) і Lucini Italia продовжуватимуть працювати під власними лейблами. Штаб-квартира компанії залишиться в Чіко, Каліфорнія.

Генеральний директор California Olive Ranch Грегг Келлі сказав: ​"Ми бачимо значне зростання преміального сегмента в найближчі роки, і ми вважаємо, що ці два бренди мають найкращі позиції для процвітання, оскільки споживачі торгують до кращої якості».

Грегг Келлі

"Як і вино, оливкова олія змінюється залежно від ґрунту, клімату та сорту оливок», – пояснив Келлі. ​"Наше злиття з Lucini дозволить нам запропонувати американському споживачеві оливкової олії більш широкий вибір надійної олії. Ця угода також дозволяє нам увійти до категорій соусів, вінегрету та оцту в портфоліо якісних продуктів Lucini».

Каліфорнійське оливкове ранчо є найбільш продаваним брендом американської оливкової олії першого віджиму, а Lucini — одним з найпопулярніших брендів італійської оливкової олії першого віджиму. Їхні сукупні акції зроблять їх четвертим за величиною брендом у країні з 4.45% роздрібних продажів у США та доходом понад 80 мільйонів доларів у 2015 році, йдеться у повідомленні.

Каліфорнійське оливкове ранчо, засноване в 1998 році, є приватною компанією, натхненною новими методами вирощування та збору врожаю, які дозволяють виробляти високоякісне оливкове масло за помірною ціною. Це найбільший виробник оливкової олії першого віджиму в Сполучених Штатах, а продажі з 2010 року зросли більш ніж в чотири рази, згідно з повідомленням.

Заснована в 1997 році, оливкова олія Lucini Italia традиційно виробляється з використанням зібраних вручну оливок, подрібнених невеликими партіями на місцевих заводах для забезпечення свіжості. Цей процес дозволяє отримувати різні сорти олії з різними смаковими профілями, повідомили в компанії. Lucini Italia отримав Золоті нагороди на Міжнародних конкурсах з оливкової олії в Нью-Йорку 2013 та 2014 років.

В останні роки California Olive Ranch очолила зусилля американських виробників, щоб зрівняти умови гри з європейськими конкурентами. COR і Американська асоціація виробників оливкової олії безуспішно наполягали на a положення в невдалому фермерському законопроекті минулого року, що запровадило б контроль за імпортом оливкової олії.

У 2012 році група закликала законодавців вивчити конкурентні переваги імпорту, що призвело до Розслідування Комісії з міжнародної торгівлі США і торік підштовхнув до створення Комісія з оливкової олії Каліфорнії встановити нові стандарти якості для оливкової олії, виробленої в державі, з кінцевою метою, щоб стандарти також поширювалися на імпорт.