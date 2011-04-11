Каліфорнійський законопроект приведе закони у відповідність з новими стандартами США щодо оливкової олії

Комітет з охорони здоров’я штату Каліфорнія одноголосно проголосував за законопроект Сенату 818, який є першим кроком до посилення стандартів Каліфорнії щодо оливкової олії. Цей законопроект від сенатора Лоїс Волк, голови правління Підкомітет Сенату з виробництва оливкової олії та Emerging Products, буде синхронізувати поточні державні стандарти з новими переглянутими стандартами USDA.

Вказівка ​​на те, що політики вважають якість оливкової олії проблемою, на яку варто стежити. - Ден Флінн

Першою з багатьох перешкод у законодавчому процесі штату, схвалення SB 818 знаменує собою перше політичне слухання щодо законопроекту. Про це сказав Ден Флінн, виконавчий директор UC Davis Olive Center ​"Важливо те, що він одноголосно пройшов свою першу перевірку, що є хорошим провісником для законопроекту».

Присутній як технічний ресурс на зустрічі у вівторок, Флінн сказав, що сенатор Волк посилався на Звіт UC Davis за 2010 рік яка проаналізувала оливкові олії, що продаються в трьох регіонах Каліфорнії, і виявила, що 69 відсотків протестованих імпортованих оливкових олій не відповідають стандартам USDA або міжнародним стандартам щодо оливкової олії першого віджиму. Згідно з дослідженням, ці масла були або старими, низької якості, або фальсифікованими з дешевшими маслами.

У випуску новин сенатор Волк сказав: ​"Ми не можемо допустити, щоб наша держава була звалищем поганої імпортної нафти, яка продається нічого не підозрюючим споживачам за високими цінами. Стандарти мають вирішальне значення не тільки для фермерів і виробників, які конкурують з іноземним імпортом, але, що ще важливіше, для споживачів».

Зараз Каліфорнія встановлює стандарти, засновані на стандартах Каліфорнійської ради з оливкової олії (COOC), які відображають стандарти Міжнародної ради з олив (МОК). Новий законопроект перегляне визначення оливкової олії та сорти оливкової олії та внесе зміни до чинного закону, щоб відобразити нові стандарти USDA щодо оливкової олії.

Для юридичних процедур це важливо, оскільки, за словами Флінна, стандарти USDA краще відображають стандарти в нашій країні, а не за кордоном, тим більше, що США не є членом МОК. Стандарти USDA також визначають деякі області, які краще відображають інтереси США та їх сільського господарства, ніж стандарти МОК, які не були розроблені з урахуванням природних змін клімату та ґрунту Каліфорнії, а радше середземноморських країн.

Стандарти USDA враховують природну хімію. Стандарт МОК, наприклад, встановлює рівень кампестеролу на рівні 4.0, тоді як, як пояснив Флінн, стандарт USDA дозволяє трохи вищий рівень, щоб відображати його внутрішні рівні. Рівні лінолевої кислоти так само враховані в нових стандартах.

Загальне оновлення законодавства Каліфорнії, SB 818 відображатиме нові стандарти USDA щодо оливкової олії, які включають кілька відмінних сфер, які, за словами Флінна, дуже підходять для Каліфорнії. ​"Це ще один крок у визнанні США того, що стандарти оливкової олії щось значать», – сказав Флінн. ​"Це свідчить про те, що політики вважають якість оливкової олії проблемою, на яку варто стежити».