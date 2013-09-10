Законопроект про створення Каліфорнійської комісії з оливкової олії отримав дозвіл Сенату

Під час двопартійного голосування Сенат схвалив законопроект 250 Сенату, захід сенатора Лоїс Волк (Д-Девіс) щодо створення державної комісії, щоб допомогти координувати зусилля виробників оливок штатів і виробників олії для посилення конкурентоспроможності промисловості оливкової олії Каліфорнії. Тепер законопроект передається на розгляд губернатору Джеррі Брауну.

"Створення цієї комісії є життєво важливим першим кроком на шляху захисту споживачів і забезпечення каліфорнійської індустрії оливкової олії чесного ігрового поля, де вони зможуть рости та процвітати», — сказав Волк, голова підкомітету сільського господарства з виробництва оливкової олії та нових продуктів.

Сенатор штату Каліфорнія Лоіс Волк

16 квітня сенатор Волк представив законопроект у комітеті Сенату сільського господарства, де його одноголосно схвалили. ​"Промисловість оливкової олії Каліфорнії зростала в геометричній прогресії за останні п’ять років», – сказав тоді Волк. ​"Промисловість вважає, що настав час підтримати скоординовані зусилля щодо забезпечення досліджень і стандартів оливкової олії для сприяння стійкості та успіху цього важливого сільськогосподарського продукту».

Зараз у Каліфорнії діє 16 сільськогосподарських комісій, що фінансуються промисловістю, створених для підвищення конкурентоспроможності їхніх галузей шляхом просування, реклами, освіти, маркетингових досліджень, наукових досліджень, а також створення та регулювання стандартів якості. SB 250 створить Комісію з оливкової олії Каліфорнії в рамках Департаменту продовольства та сільського господарства, щоб дозволити промисловості проводити дослідження та встановлювати сорти та стандарти продуктів через міністра продовольства та сільського господарства.

Цей захід є частиною постійних зусиль Wolk щодо вирішення проблем, з якими стикається зростаюча промисловість оливкової олії в штаті, включаючи конкурентів, які продають шахрайську та низькоякісну оливкову олію. А дослідження, проведене UC Davis Olive Center виявили, що 65 відсотків імпортованої оливкової олії першого віджиму, купленої на полицях каліфорнійських супермаркетів, не відповідали міжнародним стандартам якості оливкової олії, зробивши висновок, що багато з перевірених імпортних оливкових олій були помилково позначені як сорти екстра чистого віджиму.

SB 250 має численних прихильників, у тому числі Каліфорнійську лігу харчових переробників та Каліфорнійську раду з оливкової олії (COOC).

"Ми вітаємо Законодавчий орган за ухвалення цього важливого заходу та схвалюємо бачення та підтримку сенатора Волка для подальшого зростання промисловості оливкової олії в Каліфорнії», – сказала Патрісія Дарраг, виконавчий директор COOC.

"Американська асоціація виробників оливкової олії вітає сенатора Волк та її колег із Сакраменто за передбачливість прийняти SB 250 для створення Комісії з оливкової олії Каліфорнії. Ми заохочуємо губернатора Брауна підписати цей законопроект для жителів Каліфорнії та всіх тих, хто насолоджується користю для здоров’я та чудовим свіжим смаком виробленої там оливкової олії першого віджиму», – сказала Кімберлі Холдінг з Американська асоціація виробників оливкової олії. ​"Створення цієї комісії запевнить споживачів, що вони й надалі можуть довіряти винятковій якості каліфорнійської оливкової олії першого віджиму».

"Прохід SB 250 є важливою та захоплюючою віхою для каліфорнійської промисловості оливкової олії. Потреба в стандарти оливкової олії і підтримка у важливих сферах бізнесу, включаючи маркетинг, має вирішальне значення для майбутнього галузі в нашій державі. Я наполегливо закликаю губернатора підписати цей законопроект як важливий крок у закладенні фундаменту, на основі якого бізнес з оливкової олії зможе продовжувати своє стрімке зростання», – сказав Дік Нілсен, генеральний менеджер McEvoy Ranch у Петалумі.

"Як невеликий кустарний виробник оливкової олії ми вітаємо створення Каліфорнійської комісії з оливкової олії. Їхнє регулювання, дослідження та маркетинг будуть корисними як малим, так і великим виробникам, сприяючи зростанню визнання Каліфорнії як виробника оливкової олії світового класу», – сказала Ліліан Діксон з Оливкова олія Regina Extra Virgin, вирощений і вироблений в Напі.