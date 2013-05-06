Deoleo вимагає нових назв для сортів оливкової олії

Іспанський харчовий гігант Deoleo хоче радикально змінити критерії якості та дозволити назви категорій та маркетингові твердження для оливкової олії.

Компанія, яка активно інвестує в ринки, що розвиваються, оскільки продажі падають на зрілих ринках, каже поточні умови, такі як ​"extra virgin', ​"незайманий і ​"«рафінована» оливкова олія слід замінити словами, які мають більше значення для споживачів.

І там говориться про оцінку якості ​"далеко за межі спрощеного сенсорного методу або фізико-хімічного аналізу».

Deoleo присвятила цьому питанню частину свого останнього щорічного звіту, заявивши, що так воно і є ​"дещо суперечливий… але подальші дебати допоможуть побудувати майбутнє нашого сектору».

Заклик відійти від ​"технічні параметри»

під ​"Клієнти як вимоги до якості», — сказала мадридська компанія про концепцію якості ​"ми повинні перейти від технічних параметрів до суб’єктивних значень на основі думок тих, хто купує нашу продукцію».

Щоб розвинути нові ринки за межами європейської кулінарної традиції, попередні визначення якості, сформовані в середземноморському регіоні, потребували переосмислення.

"Негнучкість сучасних законів і нормативних актів заважає сектор оливкової олії від вираження різних якостей продукції з відповідним іменуванням, оскільки поточна класифікація складена з точки зору технічних особливостей і властивостей, а не якості, як її сприймають споживачі».

Споживачі на нових ринках оливкової олії звикли до безбарвних олій і жирів без запаху. ​"які майже не впливають на смак їжі і використовуються лише для допомоги в кулінарних процесах», – йдеться у повідомленні. ​"У кулінарних оліях, які використовуються для смаження, варто, мабуть, говорити про їх стабільність, точка диму, сенсорний внесок у їжу; в оліях, які використовуються для заправок, їх сенсорний профіль, ймовірно, важливіший (зелені фрукти, стиглі фрукти, гармонія, баланс тощо).»

"Слаба законодавча база»

Щодо назви продуктів, Deoleo сказав, що має бути можливість давати кожне масло ​"Адекватна назва, яка відображає те, що насправді продається, і не вводить споживачів в оману».

Норми щодо оливкової олії повинні дозволяти сектор ​"використовувати інструменти іменування та маркетингу, які йдуть рука об руку з будь-яким споживчим продуктом».

Споживачам потрібні були нові смаки, текстури та формати, які б відповідали їхнім реальним потребам. ​"Ніщо з цього сьогодні неможливе в умовах слабкої законодавчої бази», – йдеться у повідомленні.

Поточна система ​"запобігає сегментації»

На запитання, які нові назви пропонуються, представник Deoleo відповів Olive Oil Times компанія все ще розробляла нові умови і поки не хоче розголошувати деталі. З цим питанням був встановлений контакт з Міністерством сільського господарства Іспанії, але Міжнародна оливкова рада Він сказав, що буде мати останнє слово щодо будь-якої пропозиції.

"Традиційні категорії ​"незайманий, ​"Extra Virgin' і ​"Рафінована оливкова олія буде замінена цим новим підходом, який прагне адаптувати номенклатуру до фактичного використання продукту та до очікувань споживачів, а не лише до органолептичних (і хімічних) характеристик».

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Нинішня система запобігала сегментації продуктів, які могли б бути корисними для споживачів. Deoleo хотів би більше вільного простору, щоб підкреслити корисні властивості оливкової олії, такі як вміст олеїнової кислоти, вітамінів і поліфенолів, або її різні види використання, наприклад, для смаження, приправ або приготування на грилі.

"Йдеться про введення більшої гнучкості в правила щодо оливкової олії… щоб вони дозволяли пропонувати різні види оливкової олії на кожному ринку», — сказав він.

У 2011 році Deoleo (під колишньою назвою SOS Group) була серед сторін, які відповіли під час консультацій щодо запропонованого стандарт оливкової олії для Австралії та Нова Зеландія.

Його заперечення проти стандарту включали те, що він буде діяти як торговий бар'єр для імпортованих масел, частково через ​"назви категорій інакше, ніж у решті світу, щоб імпортери мали внести конкретні зміни до маркування».

Австралійці закликають бути обережними

Запитавши її реакцію на пропозицію Деолео, Австралійська оливкова асоціація Генеральний директор Ліза Раунтрі сказала, що ідея допомогти споживачам підключитися до продукту була хорошою, ​"але цю тактику не можна використовувати, щоб дозволити недобросовісним маркетологам обманом обманом обманювати нічого не підозрюючих споживачів, щоб вони купили певний продукт, коли вони цього не роблять».

"Протягом багатьох років хімічно очищену олію позначали як ​"чистий' і ​"light» в Австралії, обманюючи споживачів, думаючи, що вони отримують ​"низькокалорійне масло, і ​"чистий у більшості місць означає ​"найкращий», так висловлюючись словами ​"pure' на олії, яка відбілена та дезодорована, є просто оманливим.

"Поки індустрія не почне діяти чесно і чесно, мене хвилюватиме те, що вони пропонують ​"Маркетингові терміни та ідеї Flowery просто стануть ще одним способом гарантувати, що низькоякісні олії потрапляють на кухні нічого не підозрюючих споживачів», – сказав Раунтрі.

Deoleo відкрив офіс продажів у Китаї на початку цього року і планує незабаром відкрити інші в Малайзії, Колумбії та Індії.