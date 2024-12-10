Італійські виробники борються з нестабільністю ринку

Італійське виробництво оливкової олії є неухильно знижується. У поточній ситуації підвищеної невизначеності тенденція до зниження поширює занепокоєння по всьому сектору оливкової олії в Італії.
"Цього року кліматична криза також суттєво вплинула на південні регіони, на які припадає дві третини нашого виробництва оливок», – сказав Андреа Каррассі, генеральний директор національної асоціації виробників Assitol. Olive Oil Times.Див також:Оновлення врожаю 2024 року
"Але в центрально-північних регіонах очікується хороший урожай, але, на жаль, недостатній, щоб компенсувати падіння на півдні», – додав він.
"До цього сценарію додається те, що врожайний 2024/25 рік представляє собою "поза рік», з виробництвом набагато нижче середнього. У результаті нам доведеться імпортувати понад 75 відсотків наших потреб», — зазначив Каррассі.
Попередні роки
Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як "на-роки» і "поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан "поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього "на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.
Історичні дані Міжнародної оливкової ради (МОК) показують, що в 500,000-х роках Італія виробляла в середньому майже 1990 - метричних тонн оливкової олії щорічно.
У наступне десятиліття цей середній показник зріс майже до 600,000 2010 тонн. У період з 2019 по 357,000 рік середньорічне виробництво впало до трохи менше 300,000 - тонн. За останні п'ять років виробництво лише двічі перевищувало - тис. тонн.
Оцінки врожайності 2024/25 року залишаються низькими для поточного року, і виробники також зіткнулися зі значним скороченням запасів оливок.
За оцінкою ICQRF-Frantoio ItaliaНа кінець жовтня 70,300 року італійські запаси оливкової олії першого віджиму досягли 2024 43 тонн, - відсотки з яких були італійського походження.
Ці цифри значно нижчі від майже 100,000 - тонн, заявлених за аналогічний період минулого року.
У цьому контексті Італійський інститут статистики нещодавно підкреслив, як підвищення цін на оливкову олію збільшив експортну вартість італійської оливкової олії. За перші вісім місяців 2024 року він перевищив 2 мільярди євро, перевищивши загальний показник 2023 року.
У своєму останньому звіті Громадський інститут послуг ринку агропродовольчих товарів (Ismea) зазначив, що Італія залишається другим за величиною експортером оливкової олії та найбільшим споживачем.
"Поставки з інших країн Середземномор’я, насамперед з Іспанії, забезпечують майже 50% наших потреб, тісно переплітаючи долю внутрішнього виробництва з зовнішніми ринками, зокрема щодо коливання цін», – йдеться у звіті.
За словами Еліа Пеллегріно, президента національної асоціації виробників оливкової олії Aifo, оцінки низького врожаю були надто оптимістичними.
"Ми бачили, як це відбувається з вересня, і ми повторювали це протягом тижнів: врожайність впаде на 70 або навіть 75 відсотків. Значно нижче, ніж ті оцінки, які прогнозують лише 30-відсоткове падіння за останній рік», – сказав Пеллегріно Olive Oil Times.
Він також вказав на частку виробництва оливкової олії, призначену для власного споживання. "Ймовірно, ми говоримо про 30 відсотків від загальної врожайності», – зазначив він.
"Це означає, що обсягів італійської оливкової олії на ринку буде в основному недостатньо. Ціни на справжній італійський національний продукт будуть розвиватися і залишатися високими», – додав Пеллегріно.
У той час як ціни в Іспанії, найбільшій країні-виробнику, мають тенденцію до зниження, вони неухильно зростають на ринках південної Італії, згідно з Ismea дані.
Великі виробники нещодавно передбачили a значне зниження ціни на найважливіших ринках упродовж сезону.
Багато італійських виробників побоюються, що ціни можуть значно впасти в найближчі місяці.
Таке зниження вплине на маржу, і без того напружену різними факторами, в тому числі складна погода, низька врожайність, брак робочої сили та зростання витрат для подрібнення, розливу та логістики.
Девід Граньєрі, президент асоціації виробників оливкової олії Unaprol, попередили Що "великі транснаціональні корпорації прагнуть вдвічі зменшити вартість нашого зеленого золота.
"Оливкова олія, що продається за найнижчими цінами, не є ані італійською, ані якісною; італійська оливкова олія першого віджиму повинні підтримувати мінімальну ціну, щоб захистити виробників оливок і мельників, які забезпечують відмінну якість, незважаючи на виклики», — сказав він.
"Ланцюг постачання повинен визнавати справедливу цінність для виробників: без них у італійської оливкової олії першого віджиму немає майбутнього», — додав Граньєрі.
Президент Федерації оливкової олії Confagricoltura Уолтер Пласіда додав, що сектор повинен співпрацювати, щоб захистити виробників регіональних і менш комерційних сортів.
"Ми не можемо зводити все до простого алгебраїчного розрахунку», — сказав він. "Ніколи ще італійська олія не була такою рідкісною та престижною, як цього сезону; ніколи раніше він не заслуговував такого визнання, особливо в сезон, зруйнований з точки зору виробництва екстремальними змінами та гострими кліматичними явищами».
"Слід визнати справжню цінність італійської оливкової олії першого віджиму», – додав Плачіда. "Ми повинні звернути пильну увагу на спекуляції та спроби знизити ціни, закликаючи всіх зацікавлених сторін у ланцюжку постачання діяти відповідально за підтримки установ».
Весь сектор зараз мобілізується для вирішення поточної ситуації.
Нещодавно апулійські фермери, виробники та мельники підписаний те, що охрестили "етичний пакт».
Угода має на меті гарантувати, що всі учасники виробничого ланцюга, починаючи з виробників оливок, отримають справедливий дохід, мінімізуючи цінові спекуляції.
Італіяросійський уряд останнім часом встановлено "круглий технічний стіл для оливкової олії та столових оливок» згідно з наказом Міністерства сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства.
Багато зацікавлених сторін привітали ініціативу, до якої залучено національних і регіональних урядовців, державні сільськогосподарські агентства та представників фермерів, мукомольників, розливників і виробників.
Він має на меті розробку комплексного національного плану з визначенням пріоритетів і політики розвитку сектора.
Роль великих роздрібних торговців продуктами харчування у визначенні цін на оливкову олію для споживачів є ключовою, і багато асоціацій закликають до покращення діалогу з цими ключовими гравцями ринку.
"Дивлячись на офіційні дані, ще кілька місяців тому і після багатьох років труднощів винагорода для виробників досягла рекордного рівня, безпрецедентного досі», – сказав Каррассі. "Тим не менш, "Фактори заниженої оцінки зберігаються, на що Assitol звертає увагу протягом багатьох років, головним серед яких є проблема заниженої ціни».
"Постійні рекламні акції, які ми критикували протягом тривалого часу, знецінили продукт, розглядаючи його як будь-який товар і впливаючи на весь ланцюжок поставок, який змушений працювати без справедливої компенсації, особливо в сільськогосподарському секторі», — попередив Каррассі.
Він стурбований тим, що ці акції перетворили оливкову олію на ще одну недорогу приправу в умах споживачів.
"На щастя, остання кампанія принаймні частково змінила цю перспективу: ми повинні винести уроки з минулого року та прагнути до того, щоб оливкова олія нарешті отримала визнання, на яке вона заслуговує, уникаючи поширення великих знижок», — сказав Каррассі.
Olive Oil Times зв’язався з деякими з найбільших роздрібних торговців продуктами харчування в Італії, але ніхто не відповів до публікації.