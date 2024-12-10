Італійські виробники борються з нестабільністю ринку

Італійське виробництво оливкової олії є неухильно знижується. У поточній ситуації підвищеної невизначеності тенденція до зниження поширює занепокоєння по всьому сектору оливкової олії в Італії.

"Цього року кліматична криза також суттєво вплинула на південні регіони, на які припадає дві третини нашого виробництва оливок», – сказав Андреа Каррассі, генеральний директор національної асоціації виробників Assitol. Olive Oil Times.

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"Але в центрально-північних регіонах очікується хороший урожай, але, на жаль, недостатній, щоб компенсувати падіння на півдні», – додав він.

"До цього сценарію додається те, що врожайний 2024/25 рік представляє собою ​"поза рік», з виробництвом набагато нижче середнього. У результаті нам доведеться імпортувати понад 75 відсотків наших потреб», — зазначив Каррассі.

Попередні роки Оливкові дерева мають природний цикл чергування високопродуктивних і низькопродуктивних років, відомих як ​"на-роки» і ​"поза роки», відповідно. Протягом року оливкові дерева дають більшу кількість плодів, що призводить до збільшення виробництва оливкової олії. Навпаки, ан ​"поза рік» характеризується зниженням урожайності оливок через стрес від попереднього ​"на рік». Виробники оливкової олії часто відстежують ці цикли, щоб передбачити та спланувати зміни у виробництві.

Історичні дані Міжнародної оливкової ради (МОК) показують, що в 500,000-х роках Італія виробляла в середньому майже 1990 - метричних тонн оливкової олії щорічно.

У наступне десятиліття цей середній показник зріс майже до 600,000 2010 тонн. У період з 2019 по 357,000 рік середньорічне виробництво впало до трохи менше 300,000 - тонн. За останні п'ять років виробництво лише двічі перевищувало - тис. тонн.

Оцінки врожайності 2024/25 року залишаються низькими для поточного року, і виробники також зіткнулися зі значним скороченням запасів оливок.

За оцінкою ICQRF-Frantoio ItaliaНа кінець жовтня 70,300 року італійські запаси оливкової олії першого віджиму досягли 2024 43 тонн, - відсотки з яких були італійського походження.

Ці цифри значно нижчі від майже 100,000 - тонн, заявлених за аналогічний період минулого року.

У цьому контексті Італійський інститут статистики нещодавно підкреслив, як підвищення цін на оливкову олію збільшив експортну вартість італійської оливкової олії. За перші вісім місяців 2024 року він перевищив 2 мільярди євро, перевищивши загальний показник 2023 року.

У своєму останньому звіті Громадський інститут послуг ринку агропродовольчих товарів (Ismea) зазначив, що Італія залишається другим за величиною експортером оливкової олії та найбільшим споживачем.

"Поставки з інших країн Середземномор’я, насамперед з Іспанії, забезпечують майже 50% наших потреб, тісно переплітаючи долю внутрішнього виробництва з зовнішніми ринками, зокрема щодо коливання цін», – йдеться у звіті.

За словами Еліа Пеллегріно, президента національної асоціації виробників оливкової олії Aifo, оцінки низького врожаю були надто оптимістичними.

"Ми бачили, як це відбувається з вересня, і ми повторювали це протягом тижнів: врожайність впаде на 70 або навіть 75 відсотків. Значно нижче, ніж ті оцінки, які прогнозують лише 30-відсоткове падіння за останній рік», – сказав Пеллегріно Olive Oil Times.

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Він також вказав на частку виробництва оливкової олії, призначену для власного споживання. ​"Ймовірно, ми говоримо про 30 відсотків від загальної врожайності», – зазначив він.

"Це означає, що обсягів італійської оливкової олії на ринку буде в основному недостатньо. Ціни на справжній італійський національний продукт будуть розвиватися і залишатися високими», – додав Пеллегріно.

У той час як ціни в Іспанії, найбільшій країні-виробнику, мають тенденцію до зниження, вони неухильно зростають на ринках південної Італії, згідно з Ismea дані.

Великі виробники нещодавно передбачили a значне зниження ціни на найважливіших ринках упродовж сезону.

Багато італійських виробників побоюються, що ціни можуть значно впасти в найближчі місяці.

Таке зниження вплине на маржу, і без того напружену різними факторами, в тому числі складна погода, низька врожайність, брак робочої сили та зростання витрат для подрібнення, розливу та логістики.

Девід Граньєрі, президент асоціації виробників оливкової олії Unaprol, попередили Що ​"великі транснаціональні корпорації прагнуть вдвічі зменшити вартість нашого зеленого золота.

"Оливкова олія, що продається за найнижчими цінами, не є ані італійською, ані якісною; італійська оливкова олія першого віджиму повинні підтримувати мінімальну ціну, щоб захистити виробників оливок і мельників, які забезпечують відмінну якість, незважаючи на виклики», — сказав він.

"Ланцюг постачання повинен визнавати справедливу цінність для виробників: без них у італійської оливкової олії першого віджиму немає майбутнього», — додав Граньєрі.

Президент Федерації оливкової олії Confagricoltura Уолтер Пласіда додав, що сектор повинен співпрацювати, щоб захистити виробників регіональних і менш комерційних сортів.

"Ми не можемо зводити все до простого алгебраїчного розрахунку», — сказав він. ​"Ніколи ще італійська олія не була такою рідкісною та престижною, як цього сезону; ніколи раніше він не заслуговував такого визнання, особливо в сезон, зруйнований з точки зору виробництва екстремальними змінами та гострими кліматичними явищами».

"Слід визнати справжню цінність італійської оливкової олії першого віджиму», – додав Плачіда. ​"Ми повинні звернути пильну увагу на спекуляції та спроби знизити ціни, закликаючи всіх зацікавлених сторін у ланцюжку постачання діяти відповідально за підтримки установ».

Весь сектор зараз мобілізується для вирішення поточної ситуації.

Нещодавно апулійські фермери, виробники та мельники підписаний те, що охрестили ​"етичний пакт».

Угода має на меті гарантувати, що всі учасники виробничого ланцюга, починаючи з виробників оливок, отримають справедливий дохід, мінімізуючи цінові спекуляції.

Італіяросійський уряд останнім часом встановлено ​"круглий технічний стіл для оливкової олії та столових оливок» згідно з наказом Міністерства сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства.

Багато зацікавлених сторін привітали ініціативу, до якої залучено національних і регіональних урядовців, державні сільськогосподарські агентства та представників фермерів, мукомольників, розливників і виробників.

Він має на меті розробку комплексного національного плану з визначенням пріоритетів і політики розвитку сектора.

Роль великих роздрібних торговців продуктами харчування у визначенні цін на оливкову олію для споживачів є ключовою, і багато асоціацій закликають до покращення діалогу з цими ключовими гравцями ринку.

"Дивлячись на офіційні дані, ще кілька місяців тому і після багатьох років труднощів винагорода для виробників досягла рекордного рівня, безпрецедентного досі», – сказав Каррассі. ​"Тим не менш, ​"Фактори заниженої оцінки зберігаються, на що Assitol звертає увагу протягом багатьох років, головним серед яких є проблема заниженої ціни».

"Постійні рекламні акції, які ми критикували протягом тривалого часу, знецінили продукт, розглядаючи його як будь-який товар і впливаючи на весь ланцюжок поставок, який змушений працювати без справедливої ​​компенсації, особливо в сільськогосподарському секторі», — попередив Каррассі.

Він стурбований тим, що ці акції перетворили оливкову олію на ще одну недорогу приправу в умах споживачів.

"На щастя, остання кампанія принаймні частково змінила цю перспективу: ми повинні винести уроки з минулого року та прагнути до того, щоб оливкова олія нарешті отримала визнання, на яке вона заслуговує, уникаючи поширення великих знижок», — сказав Каррассі.

Olive Oil Times зв’язався з деякими з найбільших роздрібних торговців продуктами харчування в Італії, але ніхто не відповів до публікації.