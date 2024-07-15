Xylella Fastidiosa Виявлено в Естремадурі

Органи охорони здоров'я рослин в Естремадурі виявили Xyella fastidiosa в автономному співтоваристві та запровадив заходи стримування та викорінення.

Влада заявила fastidiosa підвид (Xylella fastidiosa fastidiosa) смертельного збудника рослин був виявлений у двох типах кам’янистих троянд, двох видів рослин Cytisus і лаванди в горбистому регіоні Валенсія-де-Алькантара в провінції Касерес.

За даними Європейського агентства з безпеки харчових продуктів, невідомо, що Xylella fastidiosa природним чином заражає оливкові дерева, і влада підтвердила, що інфікованих оливкових дерев не виявлено.

Команда паука та мультиплекс підвиди заражають оливкові дерева та спричиняють синдром швидкого занепаду олив, який не має ліків і був виявлений в інших регіонах Іспанії.

Офіційні особи з охорони здоров'я рослин Естремадури також запустили протокол ліквідації, що включає негайне знищення всіх інфікованих рослин, чутливих до fastidiosa підвидів у радіусі 50 метрів, встановлення 2.5-кілометрової буферної зони, інсектицидні обробки проти видів-переносників і початок програми спостереження.

Естремадура є третім за величиною регіоном Іспанії з виробництва оливкової олії, що дає 68,997 - тонн оливкової олії в 2023/24 врожайний рік, з яких 8,220 тонн було вироблено в Касересі.

Так само fastidiosa підвид присутній у сусідній Португалії з 2019 р., с мультиплекс виявлено підвид навколо північного міста Порту в 2023 році.

Xylella fastidiosa Xylella fastidiosa є грамнегативною бактерією, яка відома тим, що викликає різноманітні захворювання рослин. Це патоген, який в першу чергу вражає ксилему, яка є тканиною рослини, відповідальною за транспортування води та поживних речовин від коренів до інших частин рослини. Xylella fastidiosa викликає значне занепокоєння в сільському та лісовому господарстві, оскільки він може інфікувати широкий спектр видів рослин, що призводить до економічних втрат і шкоди навколишньому середовищу. Ця бактерія передається комахами-переносниками, такими як стрілки та жуки, які харчуються соком рослин. Коли ці комахи харчуються інфікованими рослинами, вони засвоюють бактерію, а потім можуть передавати її здоровим рослинам, харчуючись ними. Xylella fastidiosa може заразити як сільськогосподарські культури, так і декоративні рослини, і вона є відповідальною за руйнівні хвороби в різних частинах світу. Деякі з добре відомих захворювань, спричинених Xylella fastidiosa, включають хворобу Пірса, цитрусовий строкатий хлороз (CVC) і синдром швидкого занепаду оливок (OQDS). Зусилля по боротьбі з Xylella fastidiosa включають використання інсектицидів для боротьби з комахами-переносниками, а також заходи щодо карантину та видалення інфікованих рослин для запобігання подальшому поширенню. Тривають дослідження для розробки більш ефективних стратегій боротьби з цією бактерією та пов’язаними з нею захворюваннями рослин і запобіганням поширенню.

Новина про відкриття пішла після оголошення місцевої влади на Балеарських островах про те, що 37 диких оливкових дерев, відомих як acebuches, заражені Xylella fastidiosa pauca, були знищені в Sencelles.

Балеарський інститут природи знищив 103 вразливих дерева на площі два гектари в центрі Майорки, найбільшого острова середземноморського архіпелагу.

"Наразі всі позитивні випадки на цей вид зосереджені в районі кладовища цього муніципалітету», — сказав Diario de Mallorca Джоан Сімонет, місцевий радник.

«[Ці заходи] дозволили краще стримувати бактерії, що сприяє збереженню диких оливкових дерев у хорошому стані та допомагає захистити решту острова та оливкові плантації від поширення Xylella fastidiosa», — додав він.

Поки перший паука інфекції були виявлені в на початку 2024 року, Xylella fastidiosa була виявлено спочатку на Балеарських островах у листопаді 2016 року.

Спалах Xylella fastidiosa multiplex у Валенсійському співтоваристві є єдиною активною точкою в країні.

Станом на квітень 2024 року місцеві органи охорони здоров’я рослин повідомили, що бактерії заразили 26 видів рослин, але жодного оливкового дерева. Вони також ідентифікували трьох комах-переносників, у тому числі лугового жука, який полює на оливки.

Попередні спалахи Xylella fastidiosa в Мадриді та Альмерії в 2018 році були успішно ліквідовані, і території залишаються вільними від бактерій.

Поряд з Іспанією та Португалією була Xylella fastidiosa виявлено у Франції – де влада заявила, що його навряд чи вдасться знищити – та Італії.

Так як це було вперше ідентифікований у 2013 році Xylella fastidiosa pauca серйозно вплинула на виробництво оливкової олії в Апулії, найбільшому регіоні виробництва оливкової олії в Італії, і сприяла постійному зниженню врожаю з рекордно високих рівнів у 1990-х і 2000-х роках.