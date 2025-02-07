Чому ціни на оливкову олію в Греції не падають

У Греції зниження цін на оливкову олію не відбивається на роздрібному ринку, оскільки споживачі продовжують глибоко копати кишені, купуючи оливкову олію в супермаркетах і продуктових магазинах.

Ціни виробника на оливкова олія першого віджиму в країні цього року знизилися майже вдвічі, коливаючись від 4.80 євро за кілограм на Криті до 5.30 євро за кілограм у Лаконії на півдні Пелопоннесу.

Ціни виробників впали… Це чиста нажива. - Міхаліс Кабітакіс, заступник голови організацій сільськогосподарських кооперативів

Для порівняння, у попередньому 2023/24 врожайному році, ціни на місці походження досягли піку майже 10.00 євро за кілограм оливкової олії першого віджиму з низькою кислотністю.

Крім того, в Греції були рекордні ціни на оливкову олію основний водій за високою продовольчою інфляцією, зафіксованою в країні минулого року.

"Минулого року, при мінімальному виробництві, вихідні ціни становили 9 або навіть 10 євро», — сказав Міхаліс Кабітакіс, віце-голова Асоціації сільськогосподарських кооперативних організацій і підприємств Греції.

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"Цього року немає запасів [оливкової олії], щоб виправдати високі ціни», — додав Кабітакіс. ​"Ціни виробників впали до 4.50-5.50 євро на оливкову олію і залишаються від 11.50 до 14 євро за літр першого віджиму і від 8.50 до 10 євро за літр першого віджиму. Це чиста нажива».

Інститут споживачів Греції INKA також висловив протест проти високих споживчих цін на оливкову олію, а голова інституту Йоргос Лехурітіс звинуватив промисловість оливкової олії та оптовиків у цінових спекуляціях.

Промисловість стверджує, що ​"він заплатив багато за торішні акції, ​"– сказав Лехурітіс. ​"Знову мова йде про нецензурство та спекуляції посередників. Має бути інтенсивний і реальний моніторинг цін з того моменту, як [оливкова олія] залишить виробників і доки вони не потраплять у супермаркети».

Виробники оливкової олії, зі свого боку, стверджували, що маркетологи та торговці несуть відповідальність за значну невідповідність між виробниками та споживчими цінами на оливкову олію в Греції.

"Вони дешево хапають нафту, щоб продати її споживачам за високими цінами, отримуючи непристойні прибутки на шкоду виробникам і споживачам», — йдеться в повідомленні сільськогосподарської асоціації Chandrinos із західної Мессенії.

Асоціація також закликала фермерів вигнати свої трактори з полів на дороги та вулиці по всій Греції, стверджуючи, що ​"лише завдяки нашим протестам і тракторам на вулицях ми змогли досягти успіхів».

Тим часом, за чутками, втручання уряду щодо обмеження внутрішньої торгівлі оливковою олією наливом викликало суперечки в Греції.

Поширеною практикою серед грецьких домогосподарств є покупка щойно виготовленої оливкової олії першого віджиму в 17-літрових банках у дрібних виробників, як правило, у друзів або родичів сім’ї.

Після досягнення рекордних цін у 160 євро або більше в минулому році, цього року 17-літрова банка високоякісної оливкової олії першого віджиму з низькою кислотністю більш правдоподібно коштує від 100 до 120 євро. Однак оливкову олію можна продавати лише в тарі об’ємом до п’яти літрів.

За деякими оцінками, щороку в Греції продається незадокументована кількість від 60,000 70,000 до - - метричних тонн оливкової олії в банках.

За оцінкою звіти У грецьких ЗМІ уряд планує покарати чималим штрафом у розмірі 5,000 євро будь-якого перевізника 17-літрової банки оливкової олії без накладної.

Виробники оливкової олії протестували проти передбачуваного регулювання, стверджуючи, що цей захід покликаний наповнити державну скарбницю, а також вплине на їхні доходи.

"Захід, запланований урядом, є нездійсненним і має єдину мету накласти штрафні санкції на виробників у той час, коли непідйомні витрати на виробництво постійно зростають», — сказав Кабітакіс.

Уряд Греції швидко спростував повідомлення ЗМІ, виключивши будь-які заплановані зміни в налагодженій країні торгівлі оливковою олією в 17-літрових банках для приватного використання.

"Те, що ми чули за останні кілька днів, не відповідає дійсності», – сказав Христос Дімас, заступник міністра фінансів Греції. ​"Передача невеликих кількостей оливкової олії між друзями та родичами триває неофіційно без будь-яких порушень».