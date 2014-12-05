Порушення тенденції: чому ціни на оливкову олію в Греції падають

Останні звіти про ціни на оптовий продаж оливкової олії першого віджиму (EVOO) в Греції демонструють різке зниження. Як це може бути?

Раніше в листопаді, коли Іспанія, Франція, Туреччина та Італія повідомили про зниження виробництва Сезон збору врожаю 2014 року, ціни на грецький EVOO почали зростати до 3.50 євро — 4.00 євро за кілограм, сплачений оливковим заводам. Нещодавно тенденція змінилася, і ціни різко падають. Станом на минулий тиждень основні італійські покупці не бажають виставляти ціни вище 3.20 євро.



Греція може опинитися на межі проблеми з фальсифікацією оливкової олії

Грецькі виробники оливок змушені продавати за нижчими цінами, щоб покрити свої витрати або втрати, накопичені від минулорічного поганого врожаю. Хоча загальне виробництво в Греції подвоїться похмурих минулорічних результатів, цьогорічний урожай у Греції нижчий за середній у багатьох регіонах: виробництво Тасоса другий рік поспіль скоротиться майже на 80 відсотків від нормального рівня. На Корфу спаде на 40 відсотків; на Пелопоннесі видобуток нижче звичайного. У районі Агрініо на заході центральної Греції на початку листопада пройшли сильні дощі, і вітер спричинив випадання оливок. З’явився навіть рідкісний твістер, який виривав з корінням оливкові дерева. В інших районах, як-от Волос на сході, багато фермерів скористалися вищими цінами на столові оливки і збирали їх раніше, замість того, щоб чекати відкриття оливкових заводів. Інші відмовилися від усіх разом, або вони просто збирають нафту, яка потрібна для своїх сімей.

Хто винен?

Є багато звинувачень. Грецькі оливкові заводи та торгові компанії шукають швидкий поворот, продаючи італійським покупцям. Продаючи мільйон кілограмів оливкової олії, вони можуть швидко отримати прибуток до 500,000 - євро. Вони коригують ціну, яку сплачують виробникам оливок, відповідно до того, що італійський покупець готовий їм заплатити. Прибуток оливкової фабрики чи брокера залежить від того, купують вони високу чи низьку. Крім того, вони не інвестують свій прибуток у маркетинг або рекламну діяльність грецької оливкової олії. При зіткненні вони звинувачують у своїй бездіяльності уряд та економічну кризу. Я розмовляв з кількома власниками оливкових заводів і кооперативами про цю проблему, і вони це підтвердили, але вони не бажають йти в протокол і визнавати масові продажі оливкової олії італійським компаніям.

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Грецькі компанії з виробництва оливкової олії також діяли не інакше в хороші економічні часи. Жоден грецький уряд ніколи не виявляв особливої ​​зацікавленості у створенні ради чи структури з оливкової олії для захисту цін і сприяння інноваційним кампаніям чи продажам Грецька оливкова олія за кордоном. Це залишає поле широко відкритим для всіх причетних до просування власних вузьких особистих та регіональних інтересів. Це було рецептом катастрофи для грецької промисловості оливкової олії загалом і для дрібних виробників оливок зокрема. Є ряд окремих заводів, виробників і маркетологів, яким вдалося створити сильні бренди на міжнародному рівні, отримати нагороди та міжнародне визнання, але вони є винятком.

Казка про дві країни

Італійці мають потребу забезпечувати свою частку ринку, що постійно зростає якісна оливкова олія. Вони інвестували в просування та маркетинг своєї оливкової олії та створили сильні бренди. Їхні зусилля окупаються. Італійські компанії з виробництва оливкової олії також успішно просували агротуризм в регіонах вирощування оливок Італії з фантастичними результатами.

Уряд Греції, з іншого боку, мало зробив для просування розливу в пляшки в Греції та розвитку сильного сільськогосподарського та гастрономічного туризму. Цього року Грецію відвідало 20 мільйонів відвідувачів, але дуже мало хто мав можливість скуштувати високоякісну грецьку оливкову олію. Те, що більшість 4- та 5-зіркових готелів Греції використовується як EVOO, було б відкинуто досвідченим дегустатором. Навіть коли субсидії надаються виробникам оливок, мало контролюється, як вони використовуються.

Висхідна зірка

Тим часом у Тунісі кількість компаній, які експортують оливкову олію в пляшках, зросла з 20 до 46 з 2012 року, і туніці вкладають значні кошти в розвиток виробництва оливкової олії. Кампанія з просування оливкової олії в Тунісі була націлена на Сполучені Штати та Європу, і їй допомогла стратегія уряду Тунісу щодо нульового оподаткування сільськогосподарських продуктів податку на додану вартість (ПДВ). Цьогорічне виробництво оцінюється в понад 300,000 3 тонн, що може навіть перевищити загальне виробництво оливкової олії в Греції (і навіть в Італії цього року). Це може бути однією з причин того, що італійці більше не хочуть платити високі ціни за грецький EVOO; вони можуть отримати його з Тунісу менше ніж за - євро за кг.

Чи є підробка грецького EVOO відповіддю?

Масштабні фальсифікація оливкової олії італійськими компаніями останнім часом отримав багато інформації в пресі і продовжує викликати занепокоєння. Тепер Греція може опинитися на межі подібної проблеми з фальсифікацією. Греки є найбільшими споживачами EVOO на душу населення у світі, споживаючи понад 18 кг на рік. З такою кількістю високоякісна грецька оливкова олія течуть до Італії, хто буде постачати грецький ринок?

На початку цього року грецький коаліційний уряд штовхали Трійкою (термін трійка широко використовується в Греції для позначення присутності Європейської комісії, Європейського центрального банку та Міжнародного валютного фонду з 2010 року та фінансових заходів, вжитих урядами), щоб легалізувати змішування грецької оливкової олії з огляд щоб знизити ціни для грецьких споживачів. Repaso, як випливає з назви, — це процес пропускання відходів оливкової пасти через центрифугу вдруге з гарячою водою. Цей процес використовується для вилучення залишку оливкової олії, що залишилася в оливковій пасті при першому пресуванні. Репасо дуже важко виявити, оскільки в нього не додаються хімічні речовини, щоб витягти оливкову олію з оливкової пасти. Коаліційний уряд готувався погодитися, але з членів власних партійних рядів розвинувся опір. Оливники вийшли на вулиці на знак протесту, і від наміченого закону відмовилися.

Імпорт Repaso

Однак, готуючись до цього нового законодавства, деякі грецькі компанії з виробництва оливкової олії почали імпортувати велику кількість оливкової олії репасо з Іспанії через Італію, щоб змішувати її з грецьким EVOO.

Колишній міністр розвитку сільських районів та продовольства Атанасіос Цафтаріс, коли його запитали про це питання в лютому минулого року, визнав, що мав місце незаконний імпорт. Цафтаріс визнав велику проблему еллінізації іспанської оливкової олії (репасо) і зазначив, що контроль буде посилено, щоб захистити якість грецької оливкової олії. Ця еллінізація іспанського репасо, як підозрювали, була головною причиною, чому ціни на грецький EVOO не змогли піднятися навіть при втраті 50 відсотків виробництва в 2013 році; фактично ціни на EVOO, що продаються оптом, впали до 2.50 євро за кг. Тепер, після падіння ціни, оливкові заводи готові платити за EVOO, у Греції знову поширюються чутки про великий приплив іспанського репасо.

Критські оливкові заводи вимагають права на виробництво репасо

Основна причина, чому грецькі компанії з оливкової олії поки що уникли клеймування фальсифікація оливкової олії на міжнародному рівні завдяки основному експорту EVOO до інших країн, переважно до Італії. Крім того, оливкові заводи в Греції не мають права виготовляти оливкову олію репасо. Оливкову пасту необхідно транспортувати на нафтопереробний завод для вторинної екстракції водою, а потім подальшої екстракції з використанням гексану для виробництва очищених оливкових олій. Ось чому 80 відсотків грецьких оливкових олій виробляється у формі EVOO. Це може скоро змінитися. Критська асоціація оливкових заводів і розливників нещодавно звернулася до грецького уряду з проханням дозволити їм виробляти репасо на тих самих оливкових заводах, які виробляють EVOO. Вони посилаються на проблеми з навколишнім середовищем, такі як велике використання води та відходи, а також на бажання стати більш прибутковими. На світовому ринку зростає попит на репасо, який вони не можуть забезпечити. Якщо репасо виробляється на одних і тих самих оливкових млинах і зберігається в резервуарах поруч, потенціал фальсифікації зростає.

Оскільки минулорічні запаси відсутні, а Італія скуповує більшу частину EVOO на оливкових фабриках за нижчими цінами, за чутками, фальсифікація EVOO знову повторюється. Питання, яке хвилює кожного: який тип EVOO грецький споживач буде купувати наступного року?

