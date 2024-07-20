Умбрія прокладає шлях цілорічного олеотуризму

Умбрія пропонує туристам багатий календар подій і вражень по всьому світу оливкова олія першого віджиму.

Часто згадується як ​"зелене серце Італії» завдяки своєму положенню в країні та природним багатствам, центральний регіон Італії є плавильним котлом мистецтва, історії та оливкової спадщини, забезпечуючи ідеальне місце для олеотуризм.

Наш регіон має невелике виробництво, що становить менше трьох відсотків національного виробництва, але він заслужив чудову репутацію завдяки якості своїх олій. - Паоло Морбідоні, президент Umbria PDO Olive Oil Road

"Умбрію можна назвати першопрохідцем у галузі олеотуризму, оскільки цього року знакова подія Frantoi Aperti (Відкриті млини), а саме дні відкритих дверей на млинних підприємствах регіону, досягла свого 27-го року.th видання», – сказала Даніела Табарріні, директор Страда дель Оліо DOP Умбрія (Umbria PDO Olive Oil Road).

"Сьогодні це консолідована подія, яку цінують любителі оливкової олії, що стало можливим завдяки стабільній та ефективній мережі операторів, які працюють у великій синергії», — додала вона.

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"Під егідою Umbria PDO Olive Oil Road протягом року здійснюється кілька ініціатив, у яких виробники є не лише фермерами, але й господарями досвіду», – сказала вона. Olive Oil Times. ​"Таким чином, компанії, що виробляють оливкову олію, знаходяться в центрі уваги навіть поза сезоном збору врожаю, а відвідувачі можуть протягом усього року познайомитися з регіоном завдяки чудовим оливковим оліям першого віджиму».

У складі схеми с Дороги оливкової олії Італії, Umbria PDO Olive Oil Road є некомерційною організацією просування оливкові ландшафти регіону та видобуток нафти. Він налічує близько 90 членів і об’єднує державні органи та компанії, включаючи млини, ферми та структури гостинності. Цього року він відзначає 20 років роботи.

"Зараз олеотуризм є сектором, що розвивається, і має великий потенціал розвитку, але коли ми починали два десятиліття тому, це було проблемою, оскільки це було незначне питання або не бралося до уваги операторами оливкової олії», — сказав Паоло Морбідоні, президент PDO Умбрії. Дорога оливкової олії.

"У той час і до недавнього часу млини працювали лише кілька місяців на рік під час збору врожаю», – додав він. ​"З розвитком олеотуризму цей час збільшився, і з’явилося більше можливостей для підвищення прибутковості компаній».

Вид з висоти пташиного польоту на багатовікову оливкову гаю та замок Ізола Польвезе на Тразіменському озері (фото: П’єрпаоло Метеллі, архів Strada dellOlio PDO Umbria)

"Тепер ми можемо сказати, що наша пропозиція відкрити їх для відвідувачів і працювати над кваліфікованою гостинністю була перспективною концепцією, і з часом вона дала результати, яких ми досягли сьогодні», — продовжив Морбідоні. ​"Усі наші ініціативи справді приваблюють багато відвідувачів у кожну пору року».

Наступні заходи асоціації заплановані на 10 серпняth та 7 вересняth. Концерти відбуватимуться в яскравих місцях, таких як багатовікові оливкові гаї та місця духовності в рамках фестивалю ​"Музика серед оливкових дерев і абатств».

Потім Frantoi Aperti розпочне збір урожаю, захопивши імпульс для Olio Nuovo, щойно віджата оливкова олія першого віджиму, з ініціативами на млинах у численних селах Умбрії. Щовихідних з 19 жовтня відбуватимуться мистецькі, музичні та гастрономічні заходи для дорослих і дітейth до 16 листопадаth під час наступного видання.

Обід у рибальському кооперативі озера в Маджоне під час попереднього перегляду PDO Умбрії в лютому (Фото: Pierpaolo Metelli, архів Strada dell'Olio PDO Umbria)

"Після збору врожаю фермерам потрібен деякий час, щоб отримати різні сертифікати та створити деякі суміші, що дозволяє нам продовжити та десезонувати передачу оливкової олії першого віджиму», — сказав Табарріні. ​"Агропродовольчий технологічний парк Умбрії 3A відповідає за сертифікацію захищених найменувань походження (PDO)».

"Після цього оливкова олія першого віджиму готова до участі в нагороді «Зелене золото Умбрії», яка є регіональним відбором для Ерколе Оліваріо національного конкурсу», – додала вона. ​"Завдяки цим подіям оливкова олія першого віджиму стає зіркою кілька місяців поспіль».

Фахівці з комунікацій Strada dell'Olio також створили подію для офіційного запуску кампанії оливкової олії: попередній перегляд Olio Extravergine di Oliva DOP Umbria (Umbria PDO Extra Virgin Olive Oil Preview).

Третій випуск відбувся 19 лютогоth і 20th, коли журналістам та експертам представили одні з найкращих продуктів нинішнього врожаю.

Учасники Preview взяли участь у різноманітних заходах, зокрема в дегустації оливкової олії в міському музеї Беттона.

Дегустація оливок у міському музеї Беттони (фото: П’єрпаоло Метеллі, архів Strada dell'Olio PDO Umbria)

В оточенні шедеврів, створених митцями минулого, зокрема Перуджіно та Ель Греко, вони були під керівництвом експертів конкурсу Umbria Green Gold у сенсорному аналізі оливкової олії першого віджиму, що представляє п’ять підзон Умбрії PDO – Colli Amerini, Коллі Орвієтані, Коллі Мартані, Коллі дель Тразімено та Коллі Ассізі-Сполето.

Присутні також відвідали три млини в районі: Frantoio Decimi, Frantoio Giulio Mannelli та Frantoio Ercolanetti.

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"Попередній перегляд також став можливістю запустити Evo & Art Experience, що складається з двох маршрутів олеотуризму, Dolce Agogia Tour і Moraiolo Tour, які пролягають через дві зони PDO, пагорби озера Тразімено та пагорби Ассізі-Сполето», — сказав Табарріні.

"Вони ведуть до відкриття ландшафтів та історичної та мистецької спадщини, включаючи можливості насолодитися їжею та вином території», – додала вона. ​"Ми розробили маршрути, щоб виправдати очікування професіоналів та ентузіастів».

Тур Dolce Agogia, названий на честь типового сорту оливок озера Тразімено, зосереджений на сферах творчості художника Перуджіно.

Екскурсія до церкви Св. Себастьяна в Панікале, щоб помилуватися ​ " Картина Перуджіно «Мучеництво святого Себастьяна» (Фото: П’єрпаоло Метеллі, архів Strada dell'Olio PDO Umbria)

Він охоплює села Панікале з церквою Святого Себастьяна, розписаною фресками Мучеництва Святого Себастьяна, і Сан-Фелісіано, село Маджоне. Тут відвідувачі можуть насолодитися риболовлею в рибальському кооперативі озера, прогулянкою на човні до острова Полвезе та екскурсією по багатовіковому оливковому гаю, а потім обідом у рибальському хостелі.

Учасників екскурсії запрошують відвідати млини в цьому районі: Frantoio Centumbrie в Агелло, Oleificio Cooperativo Pozzuolese в Castiglione del Lago та Frantoio Luca Palombaro в Maggione.

Тур Морайоло, названий на честь сорту оливок, поширеного в районі пагорбів Ассізі-Сполето, охоплює цей район і деякі об’єкти спадщини ЮНЕСКО, такі як Темпієтто-дель-Клітунно в Кампелло-суль-Клітунно та Базиліка Сан-Сальваторе в Сполето.

Крім того, маршрут включає Спелло та його церкву Санта-Марія-Маджоре; Треві, музей оливкової цивілізації та церква Санта-Марія-делле-Лакріме; і стежка римського акведуку через с оливковий пояс між Ассізі і Сполето.

Відвідування млина в Беттоні під час попереднього перегляду PDO Umbria в лютому (Фото: архів Pierpaolo Metelli Strada dellOlio PDO Umbria)

Млини місцевості, які учасники можуть відвідати, це Frantoio di Spello in Spello; Франтойо Кларічі, Антико Франтойо Петессе та Франтойо Луїджі Тега у Фоліньо; Франтуйо Оліо Треві та Франтуйо Гауденці в Треві; Франтойо Марфуга та Франтойо Градассі в Кампелло-суль-Клітунно та Франтойо дель Поджоло Моніні в Сполето.

Усі ініціативи Umbria PDO Olive Oil Road організовані у співпраці з більш ніж 30 ресторанами-членами асоціації, призначеними EvooAmbassadors. Це заклади середнього та високого класу, які використовують і просувають оливкову олію першого віджиму від компаній-членів і тих, хто бере участь у конкурсі «Зелене золото Умбрії».

"Ресторани можна розглядати як регіональні ​"інформаційні офіси.' Обід і вечеря — ідеальні моменти, щоб висвітлити оливкову олію першого віджиму та розширити аудиторію користувачів преміум-продукту», — сказав Морбідоні, EvooAmbassador.

Разом із шеф-кухарем Джанкарло Політо він є покровителем ресторанів Locanda del Capitano та Tipico Osteria dei Sensi, Michelin BIB Gourmand та Slow Food Snail у селі Монтоне.

Шеф-кухарі EvooAmbassador приготували вечерю під час попереднього перегляду PDO Umbria в лютому (Фото: П’єрпаоло Метеллі, архів Strada dell'Olio PDO Umbria)

"Ресторатори EvooAmbassador включають у своє меню як мінімум три оливкові олії першого віджиму компаній-учасниць», – пояснив він. ​"Споживачі можуть справді відчути різницю, яку високоякісні оливкові олії першого віджиму можуть зробити в страві, і EvooAmbassador стимулює їх поглибити свої знання, який надає їм інформацію про продукт і виробника».

Президент Umbria PDO Olive Oil Road додав, що для того, щоб все це було налагоджено, було вкрай важливо вірити в цінність нетворкінгу з самого початку, і це спонукало всіх партнерів працювати злагоджено.

"Усе сформувалося із спільної ідеї об’єднати зусилля не лише для того, щоб мати більшу економічну силу, але й щоб підтримувати один одного», – сказав він. ​"Тоді ми об’єднали найкращі компанії і продовжували піднімати планку. Дійсно, наш регіон має невеликий обсяг виробництва, що становить менше трьох відсотків національного виробництва, але він заслужив чудову репутацію завдяки якості своїх олій».

"Сьогодні ми можемо потужно повідомити Умбрію про оливкову олію першого віджиму майже цілий рік», – додав Морбідоні. ​"І це можливо завдяки спільній якісній роботі компаній і державних органів. Одна з найбільших цінностей, яку Умбрія PDO Olive Oil Road зберігає протягом 20 років, — це важливість спільної роботи на благо всіх».