Італійський поліцейський пояснює, як працює шахрайство з оливковою олією

Операції з шахрайства та контрафакції продовжують створювати значні проблеми для промисловості оливкової олії.

В Італії, одному з найбільших у світі виробників оливкової олії, спеціалізовані підрозділи поліції активно борються з незаконною торгівлею харчовими продуктами, зосереджуючись на фальсифікація оливкової олії.

Справжня високоякісна оливкова олія є основною мішенню для злочинних організацій. Підроблена оливкова олія, помилково позначена як PDO (Захищене найменування походження) або PGI (Захищене географічне зазначення), підриває законних виробників і становить серйозний ризик для здоров’я споживачів.

Дуже низька ціна на такі продукти, як оливкова олія першого віджиму, часто є ознакою низької якості олії, ймовірно, імпортної або змішаної з олією насіння. - Мікеле Аваньяле, командир групи охорони здоров'я карабінерів

Злочинцям підроблені високоякісні продукти харчування можуть принести значні прибутки. Ця тенденція поширена в багатьох основних стравах італійської кухні, особливо прибутковою метою є оливкова олія.

Центральна інспекція із захисту якості та боротьби з шахрайством у сфері агропродовольчої продукції (ICQRF), агентство при Міністерстві аграрної та лісової політики, повідомила, що лише у 2023 році було вивезено 380 тонн нелегальних продуктів оливкової олії вартістю понад € Було вилучено 2 млн.

"Оливкова олія першого віджимуразом із PDO та PGI є преміальними продуктами, обсяги та частка ринку яких продовжує зростати», – сказав підполковник Мікеле Аваньяле, командир Групи охорони здоров’я карабінерів (NAS) у Неаполі, спеціалізованого підрозділу італійської поліції. Olive Oil Times.

"Італійська промисловість оливкової олії залучає багатьох ключових гравців, від виробників і оливкових заводів до первинної та вторинної переробної промисловості, а також компаній, які закуповують італійську та іноземну оливкову олію для створення сумішей або розливу в пляшки та продажу її кінцевим дистриб’юторським компаніям», – пояснив Авагнале. .

"Подібні види і сорти оливкової олії можна легально змішувати», – додав він. ​"Законодавство Європейського Союзу передбачає, що законна суміш оливкової олії першого віджиму складається виключно з оливкової олії першого віджиму, які належать до однієї комерційної категорії та повністю відповідають нормам щодо оливкової олії першого віджиму».

Ось тут і вступає в дію незаконне змішування, що підриває ринок і створює потенційну загрозу здоров’ю споживачів.

"Коли ми говоримо про харчове шахрайство, я б говорив про відчутні збитки, а не про фактори ризику», – сказав Авагнейл. ​"Шахрайство з продуктами харчування є серйозною загрозою для здоров'я населення. Злочинці прагнуть обдурити споживачів, продаючи продукти, які не відповідають зазначеним на етикетці».

Підполковник Мікеле Авагнале очолює підрозділ національної поліції, який займається боротьбою з шахрайством із продуктами харчування та запобіганням цьому. (Фото: Карабінери НАН)

Авагнейл попередив, що шахрайство з продуктами харчування завдає шкоди кількома способами, що призводить до економічних збитків для споживачів, підприємств і держави.

"Громадському здоров’ю також може бути завдано шкоди, оскільки на ринок можуть надходити продукти харчування, що містять шкідливі речовини або ті, що змінюють харчовий баланс», – сказав він. ​"Незаконне змішування включає в себе змішування оливкової олії першого або першого віджиму з олією нижчої якості, відомим як ​"lampante.' Потім ці олії обробляються для видалення будь-яких органолептичних або хімічних дефектів».

Для вчинення також використовуються передові технології змішування шахрайство з оливковою олією.

"Незаконне змішування може також передбачати зв’язування контейнерів із неякісними продуктами та контейнерами, що містять якісну олію, змішування їх за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення», – сказав Авагнейл. ​"Використовуючи це програмне забезпечення, злочинці можуть виготовити продукт, органолептичні та хімічні показники якого відповідають Регламенти ЄС для оливкової олії першого віджиму».

Доступність технології дозволила злочинним організаціям удосконалювати свої операції, використовуючи популярність оливкової олії для отримання прибутку. Отже, NAS також довелося вдосконалювати свої технології та методи.

"Агропродовольча злочинність еволюціонувала протягом багатьох років», – сказав Авагнейл. ​"Він більше не включає необроблені, легко виявлені підробки шляхом випадкового відбору, наприклад, часткове або повне змішування оливкової олії першого віджиму з соєвою, соняшниковою або пальмовою олією, змішаною з хлорофілом або бета-каротином».

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"Сьогодні ці злочини включають набагато більш витончені шахрайства, що ускладнює їх виявлення за допомогою стандартного наукового аналізу», – додав він. ​"Нам часто доводиться покладатися на генетичний або інший експериментальний аналіз. У деяких випадках кожну окрему партію оливкової олії слід перевіряти перед змішуванням».

"Більш того, методи пакування та маркування також просунулися», – пояснив Авагнейл. ​"Використання високоякісних матеріалів і оригінальних назв ще більше ускладнює виявлення невідповідних продуктів».

Дослідження NAS можуть включати стеження за навколишнім середовищем і телефоном, перевірки, контроль, порівняння та великий аналіз паперової та електронної документації.

"Крім того, компанії часто працюють через мережі підставних компаній і використовують системи фальшивого виставлення рахунків, ускладнюючи реконструкцію комерційних транзакцій», – сказав Авагнейл. ​"Ці компанії зазвичай пов’язані з підставними особами».

"Зрештою, слідчі дії часто потребують участі міжнародних організацій і конкретного правового супроводу», – додав він. ​"Під час багатьох розслідувань виявилося, що деякі продукти закуповуються в одній країні, переробляються в іншій і продаються в іншому місці, що ускладнює контроль».

Понад 1,000 агентів NAS розгорнуто по всій Італії, утворюючи частину ширшої мережі безпеки харчових продуктів і фармацевтичної продукції, що працює по всьому ЄС

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Координація італійських правоохоронних органів з національними та міжнародними агентствами дозволила зробити деякі з найбільших значний захист від підробок і операції по боротьбі з шахрайством, що проводяться в більш ніж одній країні-виробнику оливкової олії.

Найбільший нещодавня широкомасштабна операція було виявлено понад 71 мільйон тонн заборонених маслянистих речовин у регіоні Апулія на півдні Італії.

"Що стосується оливкової олії, розслідування NAS часто починаються з перевірок на місці, які часто ініціюються повідомленнями споживачів або асоціацій», — сказав Авагнейл.

NAS перевіряє відповідність нормам шляхом відбору проб і широкого лабораторного аналізу.

"Коли виявляється невідповідний продукт, негайно впроваджуються захисні процедури», — сказав Авагнейл. ​"Ці заходи включають призупинення ліцензії на підприємницьку діяльність, вилучення конкретного продукту та проведення подальших перевірок, пов’язаних із виробничим ланцюжком, відстеженням і комерційним розповсюдженням».

Щоб допомогти боротися з міжнародним характером шахрайства з харчовими продуктами та оливковою олією, загальноєвропейські системи оповіщення, такі як RASFF (Система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми), інтегровані в діяльність NAS.

"Створений наприкінці 1970-х років, цей інструмент еволюціонував, щоб включити матеріали та предмети, призначені для контакту з їжею, а також кормом для домашніх тварин», – сказав Авагнейл. ​"Система доступна в Інтернеті, що дозволяє всім учасникам ділитися, активувати та повідомляти відповідну інформацію в режимі реального часу».

Avagnale підкреслив, що споживачі можуть відігравати вирішальну роль у зниженні та боротьбі з шахрайством з харчовими продуктами, особливо в секторі оливкової олії, перерахувавши кілька простих рекомендацій, яких споживачі можуть дотримуватися:

Купуйте товари в перевірених магазинах і на ринках, а не у підручних продавців;

Навчіться розпізнавати сировину, її походження та історію;

Перед покупкою уважно читайте етикетки продуктів, щоб зрозуміти точний склад харчових продуктів (інгредієнти, добавки, консерванти), способи зберігання, термін придатності, найменування виробника, виробничу партію та походження сировини;

Віддавайте перевагу сезонним продуктам з a ​ " короткий ланцюг поставок» або ​ " нуль кілометрів» і віддати перевагу здоровій, бажано домашньої їжі;

​ короткий ланцюг поставок» або ​ нуль кілометрів» і віддати перевагу здоровій, бажано домашньої їжі; Остерігайтеся надмірно обробленої їжі з численними інгредієнтами та нечіткими або ледь читабельними етикетками;

Навчіться розпізнавати відмінні характеристики харчових продуктів;

Будьте обережні з низькими цінами.

"Дуже низька ціна на такі продукти, як оливкова олія першого віджиму, часто є ознакою низькоякісної олії, ймовірно, імпортованої або змішаної з олією насіння», — сказав Авагнейл, наводячи конкретний приклад розслідування NAS шахрайства з оливковою олією.

Високі ціни на оливкову олію на місці походження зробили підробку оливкової олії першого віджиму особливо прибутковою. (Фото: Карабінери НАН)

"Це призвело до судового визнання кримінальної відповідальності для всіх причетних, що призвело до різних тюремних вироків і додаткових покарань, включаючи заборону на торгівлю», – сказав він.

Розслідування почалося з обшуку документів, під час якого було виявлено рукописні зошити та папки, що містять непублічні записи, заховані в люку.

"Розслідувана компанія працювала за пірамідальною структурою: голова ради директорів, який керував організацією, керував торгівлею нафтою всередині громади, керував співробітниками при складанні кожної партії та контролював роботу хімічної лабораторії», — сказав Авагнейл.

"Далі на черзі був адміністративний директор, який виконував обов’язки голови під час його відсутності та керував відносинами з банками», – додав він. ​"Що стосується співробітників, то один керував розміщенням оптової продукції на ринку, а інший виконував функції торгового представника».

Тим часом Avagnale сказав, що інший співробітник займався складанням, складанням і фільтрацією продуктів, які потім зберігалися на складі компанії.

"Він часто відповідав за змішування продукту, суворо дотримуючись вказівок голови», – додав Авагнейл. ​"Крім того, компанія найняла адміністративного працівника, відповідального за оновлення Національної служби аграрної інформації (SIAN)».

SIAN — це обов’язковий електронний реєстр, у якому компанії повинні реєструвати кожне введення, вилучення та змішування оливкової олії першого та першого віджиму. ​"Це частина розгалуженої системи контролю, яку контролюють зовнішні організації, такі як ICQRF», — сказав Авагнейл.

"Голові, директору та співробітнику, відповідальному за ведення реєстру SIAN, висунули звинувачення у співучасті у фальсифікації записів та повідомлень згідно зі статтею 484 Кримінального кодексу Італії», – додав він. ​"Вони ввели в систему неправдиві дані щодо закупівлі, переміщення та переробки партій олії, що зберігаються в компанії, з наміром продавати оливкову олію першого віджиму та першого віджиму».

"Порівняння бухгалтерської та небухгалтерської документації, результати електронного реєстру SIAN і заходи спостереження виявили розбіжності між тим, що було офіційно зафіксовано, і тим, що було продано, що вказує на зусилля компанії приховати шахрайство від контролюючих органів», — пояснив Авагнейл.

Ймовірне шахрайство було класифіковано на комерційне шахрайство, пов’язане з органолептичними характеристиками продукту, та шахрайство щодо географічного походження, яке включало незаконне змішування.

"У розслідуваннях щодо шахрайства, пов’язаного з органолептичними характеристиками продукту, слідчі використовували навколишнє середовище та електроспостереження на додаток до аналізу бухгалтерських і небухгалтерських записів», – сказав Авагнейл.

"Те, що дозволило слідчим отримати детальне і точне розуміння подій, так це зошити, рукописи та папки з етикетками. ​"внутрішні порізи та інші подібні записи», – додав він. ​"Незаконна діяльність включала національну та міжнародну оптову торгівлю великими партіями оливкової олії».

Avagnale сказав, що в документах детально описано, як компанія імпортувала оливкову олію lampante з Іспанії та Італії наливом перед змішуванням, розливом і маркуванням продукту як оливкової олії першого віджиму.

"Це було підтверджено хіміко-фізичним і органолептичним контролем, проведеним внутрішньою лабораторією», – пояснив Авагнейл. ​"Ці матеріали були нестандартними, складалися з продуктів з дуже високим рівнем перекису та кислотності».

"Крім того, велика кількість оливкової олії відрізнялася за походженням і якістю через використання сировини різної природи і походження», – додав він. ​"Тим не менш, їх продавали покупцям і маркували як оливкову олію першого віджиму або 100-відсоткову італійську оливкову олію першого віджиму, що призвело до висування звинувачень за статтями 515 і 517-біс Кримінального кодексу Італії за комерційне шахрайство, посилене зловживанням захистом походження. позначка.»