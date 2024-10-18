Команда Литви перемогла на 7-му Чемпіонаті зі збору оливок

Команда з балтійської держави Литва перемогла на сьомому Чемпіонаті світу зі збору оливок, який проходив у Хорватії острів Брач.

Унікальний конкурс відбувся в парафіяльному оливковому гаю Святого Йосипа поблизу муніципалітету Постіра. Участь взяли 13 команд із середземноморських країн із традиціями виробництва оливкової олії та інших, де немає жодного оливкового гаю.

"Із загальної кількості 52 70 відсотків учасників приїхали з країн, де оливки не вирощуються», – сказала Івана Єлінчич, директор туристичної ради міста Постіра, яка організувала захід разом із місцевим сільськогосподарським кооперативом.

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Кожна команда, що складається з чотирьох учасників (двох жінок і двох чоловіків), намагалася зібрати якомога більше оливок за 45 хвилин. Кожен учасник отримав мішечок для перенесення зібраних оливок. Після закінчення часу команди зібралися і зважили оливки.

Старт гонки

Литва, яка закінчилася шостий минулого року, виграв змагання з великим відривом, зібравши 90.2 кілограма. Команда Хорватії, яка виграв у 2023 році, зірвало 77 кілограмів, слідом за збірна Польщі – 74.2 кілограма.

місце професіонали Всього (кг) 1 Литва 90.2 2 Хорватія 77.0 3 Польща 74.2 4 Цифрові кочівники 72.2 5 Сполучені Штати 68.2 6 Сербія 67.4 7 Ірландія 66.8 8 Об'єднане Королівство 62.4 9 Перу 59.8 10 Швеція 55.4 11 Латвія 55.2 12 Албанія 46.2 13 Словаччина 46.0

"У нас немає оливок, але ми маємо досвід збору яблук, вишень, слив і картоплі», – сказав Тадас Дунаускас з команди Литви. ​"Крім того, ми любимо оливкову олію».

"Ми надзвичайно щасливі та задоволені, тому що бути кращими серед кращих – це щось особливе, що ми запам’ятаємо на все життя», – додав він.

Після збору оливки одразу перемелювали в СВК «Постірська», і кожен учасник конкурсу отримав сувенірну пляшку оливкова олія першого віджиму.

"Ми вшановуємо оливку та поширюємо культуру вирощування оливок по всьому світу», – сказав Єлінчич.

Очікуючи на результати та нагородження нових чемпіонів світу, учасники занурилися в історію, культуру та багату спадщину острова, зокрема відвідали Пучище, Відову гору та музей оливкової олії в Шкрипі.

На додаток до Брач PDO оливкова олія першого віджиму, місцеві вина та гастрономічні делікатеси, учасники скуштували найкращий хорватський джин Poetica, нагороджений на Міжнародному конкурсі Wine & Spirit 2024 у Лондоні.

"Poetica є партнером Всесвітнього чемпіонату зі збору оливок уже другий рік, і, незважаючи на те, що це сприяє нашому заходу, ми, здається, доповнюємо їхню продукцію, оскільки їх Poetica Olive Infused Gin, наповнений брачськими оливками сорту Oblica, переміг срібна медаль на змаганнях у Лондоні, набравши 92 бали зі 100 можливих», – сказав Єлінчич.

Чемпіонат офіційно завершився церемонією нагородження в холі готелю Pastura.

Чемпіони зі збору оливок 2024: команда Литви

Окрім конкурсної частини програми, були проведені численні дегустації, екскурсії та соціальні заходи, щоб учасники могли відчути Постире та острів Брач, який може похвалитися багатовіковою традицією виробництва оливкової олії.

Перші письмові сліди вирощування оливок на острові були знайдені в рукописах римського мандрівника Страбона з 1 ст.st століття до нашої ери. Імператор Діоклетіан згадував про вирощування оливок у 3 стrd століття, з оливками, висадженими на необроблених ділянках від щеплення диких оливкових дерев.

З 16 також походять цікаві історіїth століття, коли венеціанський сенат постановив, що кожен, хто пошкодить або зрубає оливкове дерево, буде вигнаний з Брача на термін до 10 років. Крім того, звичайний викуп за наречену на острові передбачав посадку оливкових дерев нареченим.

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Довга історія посадки та збереження оливкових дерев призвела до того, що до кінця 500,000 століття на острові Брач ​​росло 18 - дерев.th століття, причому острів приносив велику кількість оливкової олії, виробленої в південному хорватському регіоні Далмації.

На острові росте близько мільйона оливкових дерев, що становить дві третини його сільського господарства. Обліка є найпоширенішим сортом завдяки своїй стійкості до посухи та вітрів і здатності процвітати на бідному кам’янистому ґрунті.

Протягом багатьох років виробники оливкової олії на Брачі продемонстрували якість своєї продукції, отримавши низку нагород на NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Ми доводимо, що сільське господарство і туризм можуть іти разом», – сказав Єлінчич. ​"Таким чином ми забезпечуємо справжній туристичний досвід та здорове та приємне життя для місцевих жителів».

Навіть Ян де Йонг, президент і засновник Digital Nomads, команда якого бере участь у змаганнях уже вчетверте, не приховував свого задоволення. Він сказав, що оливки мають кілька символічних значень, які добре відповідають цифровим кочівникам.

Цьогорічні конкурсанти

Індустрія туризму давно визнала успіх Всесвітнього чемпіонату зі збору оливок.

Цей захід отримав нагороду Creative Tourism Network Awards 2019 за найкращий творчий досвід та ще одну нагороду на Міжнародному туристичному ярмарку Fitur 2020.

"Нагорода – це велике визнання, але це зобов’язання продовжувати вдосконалюватися», – сказав Єлінчич. ​"Дякую всім і до зустрічі наступного року».