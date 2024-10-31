Дослідження показує, що смердючий клоп спричинив таємничу падіння фруктів в Італії

В останні роки звіти про передчасне опадання плодів а подальші втрати виробництва в оливкових гаях північної Італії постійно зростали.

Було встановлено багато причин, від екстремальних погодних умов і зміна клімату до неідентифікованих грибкових інвазій, інвазивних шкідників або комбінації всього вищезазначеного.

Однак дослідження за останній рік переконливо свідчать про те, що коричневий мармуровий смердючий клоп (Halyomorpha halys) є основним драйвером.

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H. halys, що походить з Китаю, Японії, Корейського півострова та інших азіатських регіонів, вважається, що він був випадково завезений до Північної Америки наприкінці 1990-х років.

З того часу він став значним шкідником сільського господарства. Дуже багатоїдний, клоп легко поширюється на нові джерела їжі і до 2010 року завдавав щорічних втрат щонайменше 37 мільйонів доларів лише врожаю яблук.

Поширення комахи до Європи та через неї відбувалося за подібною схемою. Вважається, що він був завезений на континент через Швейцарію та досяг Великобританії до 2021 року.

Він також дійшов до Туреччини, де було заявлено, що хвороба вже спричинила 20-відсоткове падіння врожайності фундука в провінції Артвін, втрати, які, як очікується, зростуть до 50 відсотків або 1 мільярд доларів США.

2023 вчитися опублікованому в журналі Insects з метою охарактеризувати шкоду, завдану H. halys на оливкові плоди та його вплив на передчасне опадання та якість плодів.

Дослідження проводилося в оливкових гаях північної та центральної Італії з використанням природних спостережень і контрольованих польових експериментів.

Польові експерименти проаналізували вплив H. halys на двох стадіях розвитку плоду: до зміцнення кісточки та після зміцнення.

Результати показали, що висока щільність H. halys призвело до значного збільшення передчасного опадання плодів на етапі попереднього затвердіння, яке було менш вираженим на етапі після затвердіння.

Хімічний аналіз виявив значні зміни у фенольному складі уражених оливок, причому пошкоджені плоди мали вищі концентрації фенольних сполук, таких як олеуропеїн.

Ці фенольні сполуки відіграють певну роль у захисних механізмах рослин, що свідчить про те, що H. halys годування запускає ці механізми, викликаючи стрес у дереві.

Ці підвищені рівні фенолу можуть вплинути на врожайність і якість оливкової олії, оскільки фенольні сполуки є ключовими для аромату та смаку оливкової олії. Користь для здоров'я.

Далі вчитися, опублікованому в Journal of Economic Entomology у червні 2024 року, намагався визначити причину передчасного опадання плодів у багатьох оливкових гаях на півночі Італії. Дослідники з Університетів Верони та Падуї почали з вивчення опалих оливок на наявність грибкових інфекцій або живлення комах.

Грибні види були виділені як зі здорових, так і зі зміщених оливок. Однак дослідження не виявило суттєвих відмінностей у присутності грибків у здорових і вибитих оливках.

Крім того, більшість ідентифікованих видів були звичайними ендофітами, з якими оливкове дерево має загалом мутуалістичні стосунки, що вказує на те, що грибкові інфекції не були відповідальними за спостережуване падіння олив.

Навпаки, випробування продемонстрували сильну кореляцію між кількістю наявних смердючих клопів і ступенем передчасного опадання плодів.

Згідно з результатами дослідження 2023 року, найбільша шкода була завдана на ранніх стадіях розвитку плодів до того, як оливкова кісточка повністю затверділа.

Встановлено, що живлення смердючих клопів спричинило некроз насіння, що, у свою чергу, призвело до передчасного скидання плодів. За цими результатами команда дійшла висновку, що H. halys був основною причиною цього раннього падіння олив, причому найбільше зараження призвело до найзначніших втрат плодів.

Дослідники рекомендували постраждалим фермерам прийняти інтегровані стратегії боротьби зі шкідниками, включаючи фізичне виключення та цілеспрямоване використання інсектицидів.

Враховуючи постійно зростаюче поширення цього та інших інвазивних видів шкідників, вони також наголосили на необхідності майбутні дослідження у більш стійкі та масштабовані методи контролю.