Після перемоги Трампа на виборах іспанський сектор столових оливок знаходиться на межі

Заяви новообраного президента Дональда Трампа передвиборчої кампанії, в яких він натякнув на нові мита на європейський експорт до Сполучених Штатів, сильно вплинули на іспанський сектор столових оливок.

Виробники та експортери стверджували, що ЄС повинен негайно розглянути можливість нових мит.

За словами Антоніо де Мора, генерального секретаря Асоціації експортерів столових оливок (Asemesa), тарифи США на іспанські столові оливки вже призвели до втрати 260 мільйонів євро експорту за останні п’ять років через введені заходи під час попередньої адміністрації Трампа.

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Де Мора пояснив, що зі скороченням обсягів столових оливок, що постачаються до Сполучених Штатів, частка іспанських виробників на ринку скоротилася на 70 відсотків.

"Ми втратили цей експорт, тоді як країни-конкуренти, такі як Єгипет, Туреччина та Марокко, розширили свій власний», — сказав де Мора в інтерв’ю Canal Sur Radio.

Асоціація експортерів зазначила, що ЄС швидко протистояв Китаю щодо мит, навіть оголосивши про контрзаходи проти потенційних нових мит на європейський експорт.

Вони закликали Брюссель прийняти таку ж динамічну позицію щодо очікуваних тарифів США.

Повідомляється, що Трамп залучив колишнього торгового представника США Роберта Лайтхайзера, який керував політикою попередньої адміністрації Трампа щодо тарифів, щоб приєднатися до свого нового уряду в якості торгового радника.

Де Мора також підкреслив, що Трамп кілька разів згадував про можливе підвищення мит на 60-- відсотків на весь експорт ЄС до США.

Експортери побоюються, що таке підвищення збільшить існуючі тарифи, які обтяжують сектор столових оливок.

Габріель Кабелло, президент сектору столових оливок Cooperativas Agro-alimentaria de España, зазначив, що після виборів у США в Іспанії спостерігаються широкі занепокоєння та невизначеність.

Кабелло попередив, що вплив може поширитися далеко за межі сектору столових оливок.

"Коли конфлікт між Boeing і Airbus закінчився угодою, США розглянули можливість продовження існуючі тарифи на столові оливки також на зелені оливки та оливкову олію, хоча рішення було відкладено на п’ять років, три з яких уже минули», – сказав він, натякаючи на давню суперечку, яка роками кидала виклик оливковому сектору.

"Ми стикалися з цими тарифами шість років, і попри два сприятливі рішення СОТ щоб скасувати їх, ЄС не вжив жодних дій для вирішення проблеми, оскільки ми малий сектор. Вони можуть діяти інакше для великих галузей», – додав Кабелло, натякаючи на можливі нові тарифи на автомобільний сектор.

Union de Uniones, асоціація, що представляє іспанських фермерів і тваринників, опублікувала a звітом підкреслюючи важливість стратегічного експорту Іспанії до Сполучених Штатів.

Що стосується вартості, оливкова олія та супутні продукти виділялися як важлива експортна категорія, перевершуючи будь-які інші іспанські харчові продукти, що продаються в США

На думку асоціації, нові тарифи мали б сильніший вплив на товари з більшими обсягами експорту.

"Цей захід… непропорційно вплине на такі продукти, як оливкова олія, на частку якої припадало 29.5 відсотка загального експорту сільськогосподарської продукції до Сполучених Штатів, а обсяг продажів у 739 році перевищив 2023 мільйонів євро».

Union de Uniones підкреслив, що ЄС повинен вести переговори з новообраним президентом, нагадавши адміністрації Трампа, що початок торгової війни мав би негативні наслідки для обох сторін.

На їхню думку, ЄС може ввести контрзаходи щодо стратегічного експорту США, включаючи мигдаль, автомобільну продукцію, технології, алкоголь і предмети розкоші.

"Ми повинні залишатися пильними в цьому питанні, а не тільки щодо експорту продовольства. Ми вже знаємо, що Трамп без вагань поміняв би літаки на оливки», – прокоментували в Union de Uniones. ​"Важливо, щоб ЄС ефективно впорався з цією ситуацією та вів переговори про те, щоб експорт сільськогосподарської продукції не використовувався як розмінна монета».

Рафаель Санчес де Пуерта, президент Cooperatives Agroalimentarias, підкреслив, що мита США на оливкову олію та столові оливки з Іспанії ​"не мають сенсу».

"Мито введено, щоб захистити вашу продукцію від зовнішньої конкуренції, але виробництво американської оливкової олії є символічним, і єдиним результатом є податок, який споживачі США доведеться заплатити", - підсумував Санчес де Пуерта.