Незважаючи на триваючі зусилля іспанського уряду знизити ціни на продукти харчування, іспанські споживачі не вражені.

Минулого місяця Рада міністрів Іспанії продовжила дію звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) на основні продукти харчування та оливкову олію до жовтня. З цього моменту ПДВ зросте до нової ставки у два відсотки до кінця року та повернеться до чотирьох відсотків, починаючи з 2025 року.

"Навіщо турбуватися?» — пожартував один користувач соціальних мереж на ім’я Неме. ​"Ми ненавидимо, що ви знижуєте ПДВ до нуля відсотків лише для того, щоб підвищити його знову через 90 днів».

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"Вони не говорять, що це лише три місяці без ПДВ», – додав інший користувач соцмережі Борха. ​"У жовтні він повертається, а в грудні ПДВ зросте ще більше, як це вже затверджено урядом».

Згідно з даними іспанської телекомпанії RTVE, ціна літра оливкова олія першого віджиму у супермаркетах зросла з 3.45 євро в лютому 2021 року до 9.46 євро. Очікувалося, що скасування п’ятивідсоткового ПДВ знизить ціну приблизно на 0.50 євро за літр.

Дані Національного інституту статистики показали, що за останній рік ціни на оливкову олію зазнали найзначнішого зростання з усіх продуктів, які відстежувалися, – на 63 відсотки.

Послідовні роки надзвичайної посухи та високих весняних температур у 2022 та 2023 роках призвели до історично низьких урожаїв у провідних регіонах Іспанії з виробництва оливкової олії.

Зростання цін на енергоносії, добрива, фітосанітарні засоби та пакувальні матеріали також спричинило тиск на зростання цін на оливкову олію.

Різке скорочення пропозиції в поєднанні з вищими цінами на виробництво та стабільним попитом призвело до того, що ціни на оливкову олію на місці походження досягли рекордних значень у середині січня.

Дійсно, дані Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії показують, що ціна на оливкову олію зросла на 272 відсотки з вересня 2020 року.

Зростання цін і зменшення доступності змусили іспанських споживачів почати зміна їх поведінки. Багато іспанців середнього класу купують нижчі сорти оливкової олії в менших форматах і використовують її економніше. Деякі навіть відмовився від категорії.

"Я перейшов на іншу кулінарну олію», — підтвердив користувач соціальних мереж Жан.

Історично десятивідсотковий ПДВ застосовувався до оливкової олії, яку уряд не вважав основним продуктом харчування.

Однак це почало змінюватися в січні 2023 року, коли уряд знизив ПДВ на оливкову олію з десяти відсотків до п’яти відсотків, а ПДВ на основні продукти харчування знизив з чотирьох відсотків до нуля. Пізніше оливкова олія була переведена в категорію основного продукту харчування, а ПДВ було скасовано.

Незважаючи на запевнення іспанського уряду, що недобросовісні підприємства просто не зможуть утримувати ціни на тому ж рівні, платити нижчі податки та зберігати додаткові гроші, не всі іспанські користувачі соціальних мереж переконані.

"Подібні заходи є безплідними, оскільки дистриб’ютори зберігають продукцію на своїх складах, чекаючи, поки ціни піднімуться, і отримають лихварські прибутки», – написав користувач соцмережі на ім’я Пілот. ​"Рішенням було б обмежити ціни».

Однак у своїй промові в липні міністр соціальних прав, захисту прав споживачів і Порядку денного на період до 2030 року Пабло Бустіндуй запевнив, що буде пильним у ​"гарантуючи, що зниження ПДВ повністю передається споживачам і жодним чином не підживлюватиме норму прибутку роздрібних дистриб’юторів».

Про це повідомив Соледад Серрано Лопес, генеральний директор Finca Duernas Olive Oil Times що скасування та постійне зниження ПДВ на оливкову олію не вплине істотно на рішення іспанських домогосподарств щодо купівлі оливкової олії першого віджиму.

"Ймовірно, люди не почнуть купувати більше оливкової олії першого віджиму лише через це», – сказала вона. ​"Головна причина, щоб купити це якість, а не ціна».

Деякі користувачі соціальних мереж погодилися з висновком Серрано Лопеса, але з інших причин. Один анонімний користувач написав: ​"Зниження ПДВ після підвищення ціни на 70 відсотків – це жарт».

Офіційні особи Банку Іспанії вказали, що високі ціни на оливкову олію є однією з причин інфляції, особливо харчової. залишається вищим в Іспанії ніж у багатьох інших країнах Європи.

Хоча спостерігачі в секторі очікують, що ціни на оливкову олію впадуть, оскільки попередні ознаки вказують на те, що врожай перевищить один мільйон тонн, важче знати, коли роздрібні ціни почне відображати цю краплю.

Тим часом іспанські користувачі соціальних мереж продовжують висловлювати своє розчарування.

"Усі продукти харчування та товари першої необхідності не повинні платити ПДВ», – написав Борха. ​"Це найбільш несправедливий податок з усіх».