Незважаючи на те, що послідовні роки поганого врожаю в Середземноморському басейні призвели до різкого скорочення виробництва, оливкова олія залишається дуже затребуваною в Китаї. особливо з Іспанії.

Зміна харчових звичок серед молодих споживачів у великих містах, які подорожували за кордон і зазнали впливу Середземноморська дієта частково збільшують закупівлі оливкової олії.

Згідно з даними Міжнародної оливкової ради, споживання оливкової олії в Китаї зросло з 12,000 2008 тонн у 09/42,500 врожайному році до 2022 23 тонн у -/-.

Поточний глобальний геополітичний клімат підвищив ризик того, що харчові продукти можуть бути використані як зброя для переговорів після введення мит Європейським Союзом на продукти з Китаю. - Фернандо Ортега, директор зі сталого розвитку оливкової олії ActelGrup

І все ж соєва, соняшникова, арахісова та рапсова олії залишаються найпоширеніші кулінарні олії у Китаї, легко доступний за доступною ціною та історично використовувався для приготування місцевих страв.

Недавній керівництво опублікований Prodeca, державною організацією, яка просуває каталонський агропродовольчий сектор на міжнародному рівні, вивчив, як оливкова олія першого віджиму виробники можуть бути більш конкурентоспроможними на зростаючому ринку Китаю.

Серед виробників, які мають певний досвід роботи у другій за величиною економіці світу, є ActelGrup, кооператив із Леріди, який виробляє оливкову олію першого віджиму з ендемічного сорту Arbequina.

Каталонський кооператив продає свою оливкову олію першого віджиму під брендом Germanor у національних супермаркетах і Romanico на експорт, але ​"Продажі оливкової олії першого віджимання до Китаю на сьогоднішній день є випадковими та невеликими за обсягом», – сказав Фернандо Ортега, директор з питань сталого розвитку кооперативу, відповідальний за оливкову олію та фрукти першого віджиму.

У той час як Prodeca наголошує на важливості розуміння китайського ринку кулінарної олії та розробки профілів споживачів оливкової олії, посібник додає, що інформаційні кампанії мають бути спрямовані на інтеграцію оливкової олії першого віджиму в китайську кухню, забезпечуючи здорове покращення традиційних харчових звичок.

Однак Ортега поскаржився на це ​"все ще не вистачає досліджень, які б зосереджувалися на придатності інтеграції оливкової олії з урахуванням місцевих кулінарних звичаїв, оскільки використання оливкової олії тісно пов’язане з місцевою дієтою та культурою».

Тому смак до оливкової олії в Китаї потребує подальшого розвитку. Prodeca припустив, що оливкову олію можна включити в харчові звички китайців як закуску або заправку для салату, якщо потрібно оцінити смак і аромат високоякісної оливкової олії першого віджиму.

Prodeca зазначив, що багато китайських продуктів включають смаження їжі, а оливкова олія зберігає більшість своїх поживних властивостей в умовах високої температури.

"Хоча смак оливкової олії найбільше цінується в охолодженому стані, вона характеризується чудовою стійкістю до багаторазового смаження та може досягати високої точки димлення», — сказав Ортега.

Однією з рекомендацій Prodeca є просування виробниками та експортерами Користь для здоров'я оливкової олії, особливо в контексті скандалів із забрудненням харчових продуктів.

Очікується, що зростання занепокоєння щодо здоров’я в Китаї суттєво вплине на поведінку споживачів, і багато хто шукає гарантії вищих стандартів безпеки харчових продуктів від іноземних брендів оливкової олії.

У липні значний харчовий скандал за участю вантажівок, що перевозили кулінарну олію, викликав громадське обурення в Китаї.

Оператори виконували подвійні обов’язки, щоб скоротити витрати, і вантажівки не очищали між поставками, перехресно забруднюючи харчову олію бензином та іншими небезпечними хімікатами.

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Цей випадок викликав громадське обурення в Китаї та нагадав скандал 2008 року з молоком і дитячими сумішами, доданими меламіном, який є токсичним у високих дозах.

"Китай є дуже привабливою країною для іспанського ринку оливкової олії через його потенціал продажів», і ​"враховуючи кількість випадків шахрайства з продуктами харчування, існує відсутність продовольчої безпеки», – сказав Ортега.

"Для Китаю тенденція, безумовно, спрямована на збільшення попиту на якіснішу оливкову олію першого віджимання», – додав він. ​"Найважливіше в Китаї на даний момент — згадка про країну походження».

Довідник Prodeca також рекомендує виробникам підкреслити географічні сертифікати якості, як-от захищене найменування походження (PDO) і захищене географічне зазначення (PGI), які, за словами державного органу, можуть збільшити готовність платити.

"Чого не вистачає, так це глибшого розуміння якісної оливкової олії першого віджиму», – сказав Ортега. ​"Таке відчуття, що ми відстаємо від виноробної галузі на 15 років. Іспанські виноробні регіони, зокрема Ріоха та Рібера, добре відомі у всьому світі, включаючи Китай».

"Європейська система сертифікації PDO для оливкової олії не має такого ж визнання, і для споживача вона не здається корисною як відмітний елемент під час покупки, оскільки це позначення не чітко визначає бренд», – додав він.

Ортега вважає, що розробка спеціального PDO для оливкової олії першого віджиму ​"вимагатиме співпраці між адміністрацією та компаніями-виробниками в проектах із чітко визначеними цілями».

Однією зі стратегій, яка допомогла популяризувати культуру споживання оливкової олії в Китаї, що розвивається, був тренінг з сенсорного аналізу, організований МОК у багатьох містах Китаю у 2019 році.

"Заходи з дегустації оливкової олії та подальше просування в Сполучених Штатах дали хороші результати», – додав Ортега. ​"Останні новини повідомляють, що вперше обсяг споживання іспанської оливкової олії в США перевищує італійський оливкова олія."

Він сказав, що ActelGrup працює над просуванням оливкової олії на міжнародних продовольчих ярмарках, особливо в Китаї.

"Участь у продовольчих ярмарках та організація міжнародних дегустацій є дуже важливими», – зазначив Ортега. Органічний бренд кооперативу Romanico отримав нагороду на китайському конкурсі оливкової олії у 2022 році.

Ортега підкреслив, що бренд Romanico завжди продається вже розлитим у Китай і ніколи нерозливним. Крім того, у посібнику Prodeca зазначено, що розмір пляшок і ціни можна скоригувати, щоб зробити продукт більш доступним для чутливих до ціни китайських споживачів.

"Що стосується розміру пляшки, ActelGrup досі не продавала оливкову олію першого віджиму в менших форматах, ніж звичайні п’ять літрів, один літр і 750 мілілітрів, просто тому, що китайські імпортери не запитували ці типи форматів», – сказав Ортега.

Незважаючи на a зростає вітчизняна промисловість, китайські споживачі продовжують віддавати перевагу іноземним брендам. Тим не менш, виробники стурбовані тим, що нещодавня торгова напруженість між Європою та Китаєм може призвести до помсти проти сільськогосподарської продукції, включаючи оливкову олію.

"Поточний глобальний геополітичний клімат підвищив ризик того, що харчові продукти можуть бути використані як зброя для переговорів після введення мит Європейським Союзом на продукти з Китаю, такі як електромобілі», – попередив Ортега.

"У будь-якому випадку, зростання купівельної спроможності в Китаї є реальністю та можливістю для іспанського сектору оливкової олії продовжувати просування вишуканого та унікального продукту», – підсумував він.