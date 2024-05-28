Виробники оливкової олії в Іспанії працюють над освоєнням нових міжнародних ринків, особливо в Китаї, через історично високі ціни змінилися споживчі звички в Європейському Союзі.

"Китай буде стратегічним ринком для іспанської продукції», – сказав Хайме Лілло виконавчий директор Міжнародної оливкової ради (МОК).

Цього року в Ганьсу висадили більше дерев, але ринок не зацікавлений, тому що вони хочуть оливкову олію ЄС. - Джейн Гонг, продюсер

Він додав, що Китай зростає ​"Попит на оливкову олію багато в чому пов’язаний із зростанням зарплат серед китайського населення та збільшенням кількості людей, які зацікавлені в здоровому харчуванні та можуть дозволити собі оливкову олію, яка є дорожчою за альтернативні».

У відповідності з звітом від Knight Frank, консалтингової компанії з нерухомості, очікується, що надбагате населення Китаю збільшиться на 47 відсотків до 2028 року.

"Це зростання відображає зростаючий середній клас Китаю, прогрес у технологіях і розширення галузей, які створюють значне нове багатство», — зазначається у звіті.

Іспанські виробники та експортери мають давно ідентифіковані Зростаючий середній клас Китаю як ринок із високим потенціалом.

За даними МОК, споживання оливкової олії в Китаї зросло з 12,000 2008 тонн у 09/42,500 врожайному році до 2022 23 тонн у -/-. За той самий період іспанські торговельні дані показують, що virgin and оливкова олія першого віджиму експорт до Китаю зріс з 3,638 тонн до 27,172 тонн

Daxue Consulting, що спеціалізується на споживчих тенденціях у Китаї, приписується збільшення споживання більше китайського середнього класу подорожує до Середземномор’я та розвиває смак до оливкової олії.

Дійсно, Міжпрофесійна асоціація іспанської оливкової олії, торгова група, намагалася отримати вигоду від зростаючого апетиту, нещодавно організувавши дві події в Пекіні.

Перший був орієнтований на ЗМІ та впливових людей і включав дегустацію різних іспанських оливкових олій першого віджиму, кулінарну демонстрацію та розмову про оливкову олію Користь для здоров'я.

Міжпрофесійний представник також провів дегустаційний захід для дистриб’юторів та імпортерів у Пекіні, маючи намір налагодити тісні стосунки з промоутерами роздрібної торгівлі країни.

Однак Антоніо Карраско, генеральний менеджер компанії Гойя в Іспанії, попередив, що експортери повинні розуміти особливості китайського ринку, щоб повною мірою скористатися перевагами.

В Інтерв'ю 2023 рокуКарраско сказав, що китайські споживачі все ще сприймають оливкову олію як фірмову їжу та новий подарунок, а не як основний продукт кухні.

Крім того, він зазначив, що 80 відсотків продажів оливкової олії у другій за величиною економіці світу припадає на подарунки. Компанії повинні мати добре розвинені ланцюжки поставок у Китаї, щоб отримати вигоду з цієї динаміки.

"Ви повинні мати дистрибуцію, щоб вийти на цей ринок подарунків», – сказав Карраско. ​"Але зростання дуже важкий і дуже повільний з точки зору споживання та здоров'я. Це зростання кількості подарунків у певний час, наприклад, на китайський Новий рік».

Між тим, Оливкові часи засновник Джейн Гонг, ан нагород виробник оливкової олії в Ганьсу, сказав, що хоча ринок оливкової олії зростає, китайські споживачі не схильні розрізняти оливкову олію першого віджиму та інші сорти.

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"У ЄС люди розрізняють оливкову олію першого віджиму, оливкову олію першого віджиму та оливкову олію не першого віджиму, але в Китаї це все оливкова олія», – сказала вона.

Гун додав, що ще однією проблемою, з якою стикаються продавці оливкової олії на китайському ринку, є обмежене використання оливкової олії для приготування їжі. Хоча багато споживачів готують з оливковою олією, вона сказала, що використовує її в салатах, морозиво і маринади все ще відносно рідкісні.

Незважаючи на те, що бренд компанії Whispering Flowers, моносорт Ezhi‑8, отримав срібну нагороду третій рік поспіль на виставці 2024 NYIOOC World Olive Oil CompetitionГонг вважає, що імпорт, ймовірно, залишиться більш конкурентоспроможним через високі витрати виробництва в Китаї. ​"Економія від масштабу менша, тому ціни вищі», – сказала вона.

У результаті іспанські та інші виробники оливкової олії в ЄС мають значну цінову перевагу при виході на китайський ринок.

"У Китаї більше 90 відсотків імпорту надходить з ЄС», – сказав Гонг. ​"Відбулося зростання на 10-15 відсотків порівняно з минулим роком».

Посилаючись на дані Taobao, платформи для онлайн-покупок, вона додала, що продажі між компаніями значно зросли разом із продажами від компаній до споживачів.

"Крім того, ці споживачі шукають відомі та ексклюзивні бренди, оскільки вони вказують на довіру та високу якість», – сказав Гонг. ​"Проте все ще існує значний брак знань про оливкові продукти».

"Китайці також віддають перевагу іноземній оливковій олії, яка зараз коштує дорожче, ніж торік», – додала вона. ​"Це відлякує деяких клієнтів. Цього року в Ганьсу було висаджено більше дерев, але ринок не зацікавлений, тому що їм потрібна оливкова олія ЄС».

Гонг зазначив, що молоді споживачі у великих містах є однією з основних верств населення, що стимулює споживання оливкової олії в Китаї. ​"У менших містах клієнти віддають перевагу арахісовій, соєвій та рослинній олії», – додала вона.

За даними МОК, основними регіонами попиту в Китаї є райони метро Пекіна, Шанхаю та Гуанчжоу, де проживає майже 100 мільйонів людей.

Однак зростання безробіття серед молоді, яке зросло на 15 відсотків порівняно з минулим роком, ймовірно, стане короткостроковою проблемою для іспанських експортерів, як і зміна харчових звичок.

"Імпорт оливкової олії може зіткнутися з труднощами, оскільки все більше людей купують їжу на винос і більше не готують», – сказав Гонг. ​"Це не тому, що винос дешевше, а тому, що це зручніше».