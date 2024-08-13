Новий звіт Іспанського інституту зовнішньої торгівлі (ICEX) визначив Індію як перспективний ринок для виробників столових оливок у країні.

"Споживання оливок в Індії зростає, із загальним річним темпом зростання на 4.2 відсотка з 2024 по 2030 рік», — написали представники ICEX у вступі до звіту. ​"Іспанські оливки мають консолідовану присутність в Індії, оскільки вони споживаються найбільше».

Дані Міністерства промисловості, торгівлі та туризму Іспанії показують, що апетит Індії до іспанських столових оливок значно зріс.

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У 2005 році Індія імпортувала з Іспанії 2,464 тонни столових оливок на суму 400,000 3,813 євро. Для порівняння, найбільш густонаселена країна світу імпортувала 2022 тонн у 5.95 році на суму - млн євро.

Іспанія є провідним постачальником оливок в Індію, займаючи 33 відсотки частки ринку в готових і консервованих категоріях оливок. Слідують Єгипет, Марокко, Туреччина, США, Італія та Португалія.

Відповідно до звіту ICEX, зростання споживання столових оливок в основному викликане молодими індійцями. Однак 30-відсоткове мито на імпорт іспанського столу перешкоджає швидшому зростанню.

Середня ціна за кілограм цілих зелених оливок без кісточок в Індії становить 547.78 рупій (6.10 євро), тоді як чорні оливки коштують 857.98 рупій (9.56 євро), що трохи вище, ніж середня ціна в Іспанії.

Індійські компанії імпортують маслини оптом і продають їх під своїми брендами, часто підкреслюючи їх іспанське походження. Вони розповсюджують оливки в секторі ресторанів і гостинності, а також у роздрібну торгівлю, збільшуючи продажі на платформах електронної комерції.

У той час як деякі оливкові вирощування має почав приживатися у посушливому північно-західному індійському штаті Раджастхан річне виробництво є відносно низьким і навряд чи скоро значно зросте.

Дані Vilcon, стратегічної консалтингової компанії, свідчать про те, що Індія наразі може похвалитися 20,000 700 гектарами оливкових гаїв і щорічно виробляє близько 400 тонн оливкової олії та - тонн столових оливок.

Поряд зі столовими оливками Індія є ринок, що розвивається для іспанських виробників оливкової олії.

За даними Andalucía TRADE, в Азії є значний ринковий потенціал. Експортні продажі досягли 31 мільйона євро за перші чотири місяці 2023 року, що становить 88 відсотків від загального експорту Іспанії на континент.

Зараз Індія є четвертим за величиною азіатським ринком експорту оливкової олії з Андалусії. Найбільший регіон Іспанії з виробництва оливкової олії відповідає за більшу частину країни експорт оливкової олії до Азії.

За перші чотири місяці 2023 року Андалусія експортувала оливкової олії на суму 117 мільйонів євро, що становить 70 відсотків від загального експорту Іспанії, тоді як Каталонія (четвертий за величиною регіон Іспанії з виробництва) слідувала з 18 відсотками. Звіти показують, що продажі оливкової олії в Індії за той же період перевищили 9.9 мільйона євро, що означає зростання на 31 відсоток.

В Індії також спостерігається значне зростання споживання здорової їжі завдяки традиційній дистрибуції та онлайн-комерції. Ця тенденція насамперед пояснюється стрімкою цифровізацією країни, що сприяло зростанню електронної комерції.

Тим не менш, дані Vilcon показують, що 80 відсотків індійців купують оливкову олію в гіпермаркетах і супермаркетах, тоді як 12 відсотків купують оливкову олію онлайн.

Сумедха Дасгупта, старший аналітик Economist Intelligence Unit, сказав Olive Oil Times що Індія стає дедалі популярнішим місцем для ведення бізнесу низкою іспанських компаній.

"Зважаючи на величезний ринок Індії та її економіку, яка швидко розвивається, іспанські підприємства прагнули інвестувати в Індію», – сказав він.

"Численні іспанські компанії утвердилися [на індійському ринку] через спільні підприємства, дочірні компанії чи інші стратегічні альянси», — додав Дасгупта. ​"Такі галузі, як біотехнології, агропродовольча продукція, медицина та туризм, можуть сприяти подальшому розвитку синергії між двома націями».

У звіті ICEX зроблено висновок, що ключі до успіху на індійському ринку включають задоволення переваг місцевих споживачів, побудову міцних відносин з дистриб’юторами та роздрібними торговцями та дотримання місцевих правил.

"Основні труднощі, з якими можуть зіткнутися іспанські компанії, які прагнуть вийти на ринок Індії, включають розуміння місцевих законів і звичаїв, а також задоволення різноманітних вимог і смаків індійських клієнтів і компаній», — сказав Дасгупта.

"Значна база споживачів і економіка, що швидко розвивається, роблять Індію привабливим місцем для ведення бізнесу», – підсумував він.