Іспанська група споживачів виявила, що майже кожна третя оливкова олія має неправильну етикетку

Іспанська організація споживачів, яка стверджує, що дев’ять із 34 випробуваних оливкових олій першого віджиму були дійсно натуральними, і одна була lampante, підтримує свої претензії, незважаючи на погрози судового позову з боку великих компаній з виробництва оливкової олії.



Ходжібланка та ArteOliva були серед тих, хто погрожував подати позов про відшкодування збитків. До них приєдналися інші, включаючи Acesur, мережу супермаркетів Condis та Асоціацію компаній з розливу та переробки харчової олії (ANIERAC), звинувативши Організацію споживачів і користувачів (OCU) у недотриманні належної практики під час тестування.

Але OCU каже, що піддало 34 зразки EVOO і 6 зразків оливкової олії першого віджиму на дегустаційній панелі та батареї фізичних та хімічних випробувань.

Хоча більшість зразків були тієї якості, яка зазначена на етикетці, OCU заявила, що її тести виявили це ​"дев’ять брендів ввели споживачів в оману, продавши олію, позначену як екстра, коли вона виявилася просто незайманою». У середньому споживачі платили на 1 євро більше extra virgin ніж оливкова олія першого віджиму.

Дев’ять зразків були виготовлені з пластикових пляшок від брендів Aliada, Condis, Consum, Coosur, Eroski, Hojiblanca та Ybarra, скляної пляшки від Oli Sone (LIDL) та тетра-пакету від Arteoliva.

З дев’яти оцінили всі ​"дуже погано» за категорією результатів панельного тестування OCU, але сім оцінок ​"дуже добре» згідно з тим, що OCU називає аналізом якості плодів. Оцінка зразка Coosur ​"добре» у цій категорії та в Аліаді ​"прийнятно”.

Крім того, було виявлено EVOO від Maeva та оливкова олія першого віджиму від Olilán lampante​"і тому непридатний для продажу без (хімічної) рафінації», – йдеться у прес-релізі OCU.

Відповідні органи захисту прав споживачів і сільського господарства в Іспанії були поінформовані про результати, щоб з’ясувати, чи потрібно вжити будь-яких заходів.

Незважаючи на виявлені проблеми, є якісні товари за помірними цінами, зазначили в OCU. ​"Для оливкової олії, як і для багатьох інших продуктів, висока ціна не завжди є показником якості».

Hojiblanca і ArteOliva погрожують судовим позовам

В прес-реліз, Ходжібланка заявив, що подасть до суду на OCU за недотримання правил тестування, таких як кількість зразків, які потрібно взяти, і протокол аналізу.

Він також підкреслив, що мав ​"надійні результати внутрішніх і зовнішніх випробувань» — як шляхом хімічного аналізу, так і дегустаційних панелей, — що доводить, що категорія її оливкової олії, визнана OCU як незаймана, дійсно була EVOO.



Незаконний аналіз кількох пляшок не відповідає мільйонам літрів - речник Ходжібланки

"Ходжібланка, її кооперативи-члени та їхні тисячі оливкових фермерів ні в якому разі не обманюють і не обманюють когось», – йдеться у повідомленні.

Проби від бренду Hojiblanca EVOO у скляній пляшці та два зразки від Cordoliva products, також зі стайні Hojiblanca, були очищені OCU, повідомив представник Hojiblanca. Olive Oil Times.

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"Це одна з причин, чому ми не згодні. Нелегальний аналіз кількох пляшок не відповідає мільйонам літрів», – сказав він.

А Феліпе Сільвела, речник ArteOliva, написав у Твіттері, що компанія також подасть позов до OCU про відшкодування збитків. ​"ArteOliva «не дозволить OCU несправедливо зруйнувати престиж і цілісність цієї компанії», – сказав він.

Права споживачів

ПЦУ не відповіла на запити с Olive Oil Times для отримання додаткової інформації про його тестування.

Ходжібланка посилався на можливість псування олії під світлом супермаркету.

Але директор OCU Хосе Марія Мугіка сказав у своєму блозі сьогодні, що споживачі мають право знати, що продукт, який вони купують, є таким, яким він є на етикетці — незалежно від тривалості та умов перебування на полиці супермаркету.

Директор ПЦУ Хосе Марія Мугіка

"Ми аналізуємо продукти в тому стані, в якому вони надходять до споживача».

"Якщо вони думають, що купують оливкову олію першого віджиму, то пляшка повинна містити не віджим, а lampante" він сказав.

"І це має бути екстра незаймане, яке вони купують, коли купують, чи то свіже з млина, чи то після кількох місяців на полиці».

Реакція в секторі оливкової олії Іспанії

У той час як недавній дощ Це привід для схвалення в охопленому сектором оливкової олії Іспанії, вчора в деяких колах соціальних медіа на тлі широкого розголосу цієї справи виникла атмосфера зневіри.

Хоча деякі продюсери сказали, що це був бажаний дзвінок, інші сказали, що так ​"сумний і жалюгідний» і зашкодить як іспанському експорту, так і внутрішньому споживанню.

Панельний тест

У своїй заяві Ходжібланка зазначив, що протягом певного часу сектор оливкової олії піднімав проблеми з ​"невизначеність методу дегустаційної панелі».

Стандартизацію панельного тестування пообіцяли відповідні органи центрального уряду Андалузії та Іспанії, а також Європейський комісар з питань сільського господарства. даків Чолош як частина його План дій щодо оливкової олії, сказано.

Серед інших цілей останній план ​"спрямований на стандартизацію цих дегустаційних панелей, щоб уникнути ​"різні результати» для одного і того ж продукту, а отже, і звіти, подібні до цього, які жодним чином не допомагають іспанському харчовому сектору, особливо в часи кризи», – сказав Ходжібланка.

Про це повідомив речник ЄС з питань сільського господарства Olive Oil Times сьогодні, що в липні цього року держави-члени ​"були запрошені описати проблеми, з якими вони зіткнулися під час функціонування панельного тесту, та запропонувати рішення».

"Детальних відповідей поки що не було, і комісія розіслала нагадування», – сказав він.