Іспанія робить ставку на комедію, щоб збільшити продажі оливкової олії

Найбільша в Іспанії професійна організація з виробництва оливкової олії об’єднала зусилля зі стендап-шоу Mentes Peligrosas (Небезпечні розуми) у новому національному турі, який розпочався цього місяця в Мадриді в WiZink Center на 12,000 - місць.

За участю деяких із найвідоміших гумористів країни, тур використовуватиме теми ​"Гумор, здоров’я та смак» для просування іспанських оливкових олій на внутрішній ринок.

Асейтес де Оліва де Іспанія добре відома на міжнародному рівні своїми успішними рекламними кампаніями на ринках, що розвиваються, таких як Японія та Індія.

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Його англомовний підрозділ, Olive Oils з Іспанії, регулярно організовує та бере участь у великих заходах і конференціях, пов’язаних з оливковою олією, у таких містах, як Нью-Йорк і Чикаго.

Здоровий спосіб життя завжди був ключовим компонентом меседжу організації, і вона відома своєю залученістю до таких спортивних подій, як міжнародна Андалузька велогонка.

Іспанські знаменитості також часто асоціюються з його кампаніями, а легенда тенісу Рафа Надаль, мабуть, найвідоміший представник бренду.

Ця остання кампанія зосереджена на внутрішньому ринку Іспанії, який нещодавно сильно постраждав від криза вартості життя і ширяння ціна оливкової олії.

"Іспанія — наш перший споживач у світі, і ми повинні особливо піклуватися про неї», — сказав президент Aceites de Oliva de España Педро Барато. ​"За допомогою цих амбасадорів розкоші ми хочемо охопити максимальну кількість споживачів із позитивним повідомленням. З досвіду ми знаємо, що гумор — чудовий важіль просування».

(Фото: Mentes Peligrosas)

"Немає нічого, як гумор, щоб підкреслити відданість іспанців їжі, без якої ми не могли б зрозуміти нашу країну чи гастрономію», – додав він. ​"З цієї причини через відділ оливкових олій з Іспанії ми часто вдавалися до гумору для наших інформаційних кампаній, починаючи з Лео Гарлем сам».

Відомий своїми живими стендап-виступами, а тепер висхідна зірка серед молодих поколінь завдяки мільйонам відео в TikTok, Лео Гарлем є відвертим прихильником оливкова олія першого віджиму.

Про це він заявив в радіоінтерв'ю в серпні цього року ​"там, де немає оливкової олії, немає цивілізації», — це думка викликала резонанс серед іспанської громадськості, яка відтоді переглянула кліп у соціальних мережах майже півмільйона разів.

Він також відомий тим, що закликав до того, щоб оливкова олія першого віджиму відпускалася на національному рівні за рецептом, кажучи: ​"Це найкраще, що у нас тут є, це наше здоров’я».

Окрім Лео Харлема, виступатимуть Сільвія Абріл, Луїс П’єдрахіта, Ана Моргаде, Алекс Клаверо, Єва Хаче, Хосе А. Туріньян, Давід Чепо та Кароліна Іглесіас.

Aceites de Oliva de España сподівається, що широка привабливість трупи серед поколінь сприятиме поширенню їхнього послання.

Наймолодші з потенційних споживачів країни є одними з тих, на кого організація найбільше прагне орієнтуватися, оскільки тенденції здоров’я швидко поширюються через соціальні мережі, такі як TikTok.

Оскільки ціни продовжують падати, відновлення втрачених позицій на внутрішньому ринку вважається важливою метою для іспанського сектора оливкової олії, і є надія, що створення бази серед молодих споживачів забезпечить довгострокову стійкість.