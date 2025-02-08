Іспанія та Італія вимагають від ресторанів дотримуватися законів щодо контейнерів з оливковою олією

Постійне використання багаторазових контейнерів для оливкової олії в ресторанах залишається актуальною проблемою для сектору оливкової олії в Іспанії та Італії.

Ця практика зберігається, незважаючи на те, що вона заборонена в кількох країнах Європейського Союзу вже більше десяти років.

Ця актуальна проблема спонукала Міжпрофесійну організацію оливкової олії Іспанії розпочати нову кампанію, орієнтовану на ресторани, споживачів та установи.

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"Яку якість пропонує мені анонімний пакет? Який термін придатності? Хто несе відповідальність у разі проблеми з безпечністю харчових продуктів? І, головне, як я можу бути впевнений, що він містить оливкова олія першого віджиму а не суміш інших жирів?», – написав Педро Барато, президент Interprofessional. заява для преси.

Нова кампанія, яка триватиме до квітня, відбуватиметься за моделлю a попередня ініціатива під назвою «#Peeerdona», широко рекламована на телебаченні, у соціальних мережах та на інших платформах між 2017 і 2018 роками.

Відома іспанська актриса Россі де Пальма була серед знаменитостей, які взяли участь у рекламних роликах кампанії.

Ініціатива включає нову рекламу, інформаційно-просвітницьку роботу та серію зустрічей між представниками сектору оливкової олії та центральними та регіональними урядами.

Метою цих зустрічей є координація нового раунду перевірок та правозастосування по всій країні.

"Немає сумніву, що впровадження цього Регламенту було значним кроком вперед. Вперше клієнти гостинності могли бути впевнені щодо продукту, який вони споживають», – додав Барато.

"Ми не можемо мати закони, які забороняють цю практику, дозволяючи тим, хто їх ігнорує, залишатися безкарними. Ми вимагаємо дотримуватись закону», – додав він.

Хуан Антоніо Тельо, менеджер Tello Laboratories у Хаені, який спеціалізується на аналізі оливкової олії, зазначив, що штрафи за незаконне використання багаторазових контейнерів у ресторанах не змогли приборкати цю практику.

"Це поширена практика. Анонімне пакування не дає жодної гарантії походження, а отже, жодної гарантії безпеки», — сказав Телло Olive Oil Times.

"Ці фактори не тільки вводять споживачів в оману, але й усувають будь-яку впевненість щодо якості та безпеки оливкової олії, яку вони споживають», – додав він.

Деякі ресторани стверджують, що додаткова вартість герметичних пляшок є основною проблемою.

"Найкращим рішенням є освіта споживачів, яка допоможе їм розпізнати правильну презентацію та оцінити високоякісну оливкову олію першого віджимання», – сказав Телло. ​"Без цього усвідомлення та оцінки того, що їм пропонують, прогрес буде важким».

Телло запропонував, щоб рекламні кампанії оливкової олії наголошували на різних рівнях якості оливкової олії та її кулінарних характеристиках. Користь для здоров'я.

"Також було б корисно мати спеціальні інформаційні пункти в ресторанах і барах, які беруть участь у програмі», — сказав Телло.

В Італії виробники оливкової олії з Unaprol у співпраці з фермерською організацією Coldiretti запустили ініціативу на початку нового оливкового сезону восени.

Дві організації оголошений новий декалог, щоб допомогти споживачам вибрати якісні оливкові олії та забезпечити дотримання їхніх прав у ресторанах.

"Багаторазовий контейнер заборонено використовувати в ресторанах. [Як клієнти] ми вимагаємо, щоб оливкову олію першого віджиму подавали в пляшках з етикетками, захищеними захищеною кришкою», — написали вони.

Крім того, по всій країні кілька ініціатив спрямовані на підвищення вартості ресторанів, які легально рекламують високоякісні оливкові олії першого віджиму та демонструють різноманітність оливкової олії першого віджиму своїм клієнтам.

"З моменту набрання чинності регламентом ICQRF проводить спеціальні інспекції в закладах громадського харчування, щоб переконатися в дотриманні цього положення», – повідомили офіційні особи Центральної інспекції із захисту якості та запобігання шахрайству в агропродовольчих продуктах Італії (ICQRF). Olive Oil Times.

Закон не поширюється на кухні ресторанів Іспанії та Італії. Натомість використання оливкової олії або оливкової олії першого віджиму регулюється правилами, що регулюють якість інгредієнтів, які використовуються для приготування їжі.

Португалія, один з найбільших виробників оливкової олії в Європейському Союзі, має заборонені багаторазові пляшки для оливкової олії з 2005 року. За словами місцевих експертів, ця зміна позитивно вплинула на обізнаність споживачів щодо якісної оливкової олії.

Греція, ще один великий виробник оливкової олії, запровадила нові правила в 2013 році і з тих пір зазнала кількох оновлень. Однак реакція на закон прийняла інший хід.

В результаті цих вимог багато ресторанів Греції видалена оливкова олія контейнери зі столів клієнтів взагалі.