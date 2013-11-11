Сектор оливкової олії ЄС хоче отримати деталі нового плану просування шкіл

План популяризації оливкової олії та столових оливок у школах ЄС є одним із питань, які, ймовірно, будуть обговорені на наступному засіданні Консультативної групи Європейської Комісії з оливок і похідних продуктів.

Зустріч, яка відбудеться в Брюсселі 13 листопада, також, ймовірно, включатиме брифінги від Комісії щодо її плану посилення правил маркування оливкової олії та переговорів про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Голова групи Рафаель Санчес де Пуерта Діас сказав, що порядок денний ще не завершено, але, ймовірно, він також включатиме різні звіти про ринок оливкової олії та оновлені прогнози поточного врожаю.

Пропагування оливкової олії в школах ЄС

Іспанські депутати Європейського парламенту виступили за нову політику щодо сільського господарства для ЄС, щоб передбачити шкільну програму оливкової олії та столових оливок. Їм вдалося виграти положення в Спільної сільськогосподарської політики (CAP) на 2014 – 2020 рр. для добровільної шкільної схеми з фінансуванням, подібним до існуючих, що сприяє споживанню молочних продуктів та фруктів та овочів.

Санчес сказав, що консультативна група звернулася до Комісії щодо оновлення схеми, яка, ймовірно, почнеться не раніше 2015 року.

Доля планів вимагати більш чіткої інформації на етикетці

Санчес сказав, що група також попросила Комісію пояснити свої плани, до яких обіцяні зміни маркування оливкової олії закони.

Вимоги щодо чіткішої інформації на етикетках, а також до жорсткішого покарання та більшої перевірки неправильного маркування були частиною проекту регламенту ЄС, який було відкликано в останню хвилину в травні на тлі суперечок щодо одного з інших його положень — заборона на багаторазові контейнери з оливковою олією на столах ресторану.

Санчес сказав, що ніхто не ставив під сумнів решту проекту постанови, і група хотіла знати, чи планує Комісія продовжити його, хоча і без заборони на багаторазові контейнери.

"Ми думаємо, що це має бути реалізовано, але поки Комісія не сказала, що буде новий регламент», – сказав він.

Торговельні відносини ЄС — США

Санчес сказав, що група також очікує брифінгу від Комісії щодо її реакції на звіт про конкуренцію у світовій торгівлі оливковою олією, опублікований у вересні Комісією з міжнародної торгівлі США (USITC).

Група хотіла знати, що робить Комісія, щоб розглянути звіт, у якому йдеться ​"багато речей, з якими ми не згодні».

Санчес сказав, що у доповіді було запропоновано: ​"у загальний спосіб, не будучи надто конкретним — що європейська оливкова олія мала проблеми з якістю».

Він неодноразово посилався на тести, які не були прийняті Міжнародною радою з оливкової продукції як критерії якості, а саме тести DAG (діацилгліцерини) і PPP (пірофеофітини), він сказав.

Крім того, він поставив під сумнів підтримку доходів, яку ЄС надає виробникам оливкової олії, коли Світова організація торгівлі визнала, що це не спотворює ринок.

Санчес сказав Звіт USITC було підготовлено ​"з комерційних міркувань, до ​"захистити своє (США) виробництво від європейського виробництва» і ​"ввести торговий бар’єр на ринку».

Оскільки її оприлюднення співпало з поточними переговорами про вільну торгівлю між США та ЄС, група хотіла знати, яку позицію займає Комісія в переговорах щодо оливкової олії, які, на її думку, ймовірні наслідки звіту USITC, і що воно з ними робило, сказав він.

Звіт USITC був підготовлений на прохання Комітету Палати представників Конгресу США. Такі так звані розслідування §332 часто слідують торгові дії США, наприклад, обмеження імпорту.

У листопаді минулого року комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт заявив, що Комісія відстежує дебати щодо можливого Маркетингове замовлення в США на оливкову олію, захід, який, за його словами, спричинить несправедливі затримки та витрати, якщо також застосовуватися до імпортерів.