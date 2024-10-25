Румунські споживачі скоро побачать Nutri оцінка харчові етикетки на передній частині упаковки (FOPL) на упакованих харчових продуктах, що продаються роздрібними торговцями по всій країні.

Румунська влада провела а громадські консультації уточнити правила впровадження Nutri-Score, заявивши, що прийняття FOPL допоможе Румунії узгодити рекомендації Європейської комісії.

Nutri-Score — це FOPL у стилі світлофора, який використовує комбінацію п’яти узгоджених кольорів і літер, щоб оцінити, наскільки корисним є упакований харчовий продукт на основі вмісту жиру, цукру, солі та калорій на порцію 100 грамів або мілілітрів. The ​"Зелений A» вказує на найздоровіший варіант, і ​"Червоний E» позначає найменш здоровий.

Після Останні оновлення за алгоритмом Nutri-Score всі оливкові олії тепер класифікуються як ​"Світло-зелений B” замість ​"Жовтий C.”

Рішення уряду Румунії було прийнято після a тимчасова заборона накладений місцевим органом із захисту прав споживачів минулого року.

Цей новий підхід дозволить виробникам добровільно розміщувати логотип Nutri-Score на своїх продуктах. Однак роздрібні торговці зобов’язані виставляти харчові продукти з маркуванням Nutri-Score окремо від інших продуктів.

QR-код повинен супроводжувати логотип, щоб надати споживачам більш детальну інформацію про поживну цінність продукту. Недодавання логотипу там, де потрібно, призведе до значних штрафів.

Крім того, етикетка Nutri-Score не буде наноситися на харчові продукти з Захищене позначення походження (PDO) або Захищене географічне зазначення (PGI) сертифікати.

PDO та PGI Продукти із захищеним зазначенням походження (PDO) або захищеним географічним зазначенням (PGI) — це сільськогосподарські або харчові продукти, якість, репутація та характеристики яких тісно пов’язані з їхнім географічним походженням. Продукти PDO зазвичай орієнтовані на субрегіон, тоді як продукти PGI охоплюють більші території. Ці позначення гарантують, що такі продукти, як оливкова олія першого віджиму, виробляються традиційними методами та відповідають суворим стандартам якості.

Про це йдеться в указі, підписаному прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку ​"Положення цього рішення не застосовуються до традиційних румунських продуктів, продуктів місцевого походження або продуктів із захищеними географічними зазначеннями, зазначенням походження або гарантованими традиційними особливостями».

Відповідно до урядових документів, багатьом споживачам бракує знань, щоб правильно тлумачити інформацію про харчові властивості.

"Дослідження показали, що етикетки Nutri-Score можуть впливати на купівельну поведінку, сприяючи здоровішому вибору та позитивному довгостроковому впливу на громадське здоров’я», – зазначили урядовці в документах громадських консультацій.

Уряд також підкреслив потенціал впровадження Nutri-Score для вирішення таких проблем, як ожиріння, діабет і серцево-судинне захворювання.

За словами уряду, виробники харчових продуктів будуть заохочують до вдосконалення харчові профілі своїх продуктів, щоб отримати кращі оцінки Nutri-Score.

Нові правила набудуть чинності через 60 днів після публікації в офіційному законодавчому віснику.

Зараз Nutri-Score використовується у Франції, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі, Іспанії та Нідерландах. Швейцарія також прийняла логотип, який походить із Франції.

Однак FOPL є досить суперечливим. Кілька країн зробили a узгоджені зусилля щоб запобігти його широкому впровадженню в Європейському Союзі, і деякі перші користувачі змінили курс.

Французька транснаціональна харчова компанія Danone недавно оголосила про що вона видалить етикетку Nutri-Score з багатьох своїх продуктів.

За словами Danone, остання редакція алгоритму Nutri-Score несправедливо карає його питні молочні та рослинні продукти.

Під час свого останнього мандату Європейська Комісія натякнула, що Nutri-Score може бути обраний як загальноєвропейський FOPL. Однак гостра дискусія призвела Брюссель до тимчасовийy призупинити процес.

Спостерігачі відзначають, що перспективи можуть змінитися з новою комісією, яка офіційно розпочне свою роботу 1 грудняst.

Крістоф ХансенОчікується, що новий єврокомісар з питань сільського господарства та продовольства оприлюднить новий єврокомісар сільськогосподарська стратегія скоро. Деякі очікують, що план включатиме пропозицію щодо FOPL для всього ЄС.