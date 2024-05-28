Дослідники перетворюють відходи оливкових гаїв на біопластик

Дослідники з Університету Хаен і Фонду Andaltec виготовили пластик, придатний для пакування харчових продуктів і промислового використання з відходів обрізки оливкових гаїв.

Дослідники очистили біомасу, отриману з оливкового листя та гілок, у біополімери, які можуть витримувати температури до 300 ºC або 400 ºC, залежно від типу обробки.

Через їхню високу термостійкість, на думку вчених, біопоімери є чудовим кандидатом для використання в якості біоплівки для упаковки харчових продуктів.

Див також: Побічні продукти подрібнення оливок можуть покращити корм для тварин

Сполукою, що представляє інтерес для будь-якого типу виробництва біопластику, є целюлоза в лігноцелюлозі, яка також складається з геміцелюлози та лігніну. Біомаса оливкового дерева містить від 30 до 40 відсотків целюлози.

«Привабливість [лігноцелюлози] як сталого джерела біоматеріалів значною мірою пояснюється різними факторами, такими як [її] низька вартість, широка доступність і хімічний склад», — пишуть дослідники в вчитися опубліковано в науковому журналі Biofuels, Bioproducts and Biorefining.

Під час свого дослідження дослідники очистили волокна біомаси в целюлозну масу, а потім хімічно перетворили її в ацетат целюлози. ​"Виробництво ацетату целюлози за допомогою цього підходу дає деякі переваги з різних точок зору», — написали вони.

Дослідники стверджують, що перетворення відходів оливкових гаїв на біопластик забезпечує вищі економічні вигоди для фермерів, ніж використання відходів для компостування, виробництва енергії або ґрунтового покриву.

"Економічна перевага полягає в тому, що це новий спосіб переоцінки біомаси обрізки оливкових дерев, який дозволяє отримувати полімери з високою доданою вартістю та користуються великим попитом на ринку», — пишуть дослідники.

За словами Марії Долорес Ла Рубіа, співавтора дослідження та дослідника кафедри хімічної, екологічної та матеріально-технічної інженерії Університету Хаен, відходи оливкових гаїв також будуть дешевшою альтернативою для виробників пластику. Синтетичні пластики виготовляються в результаті переробки сирої нафти, природного газу або вугілля.

Див також: Дослідники досліджують взаємодію сонячних панелей і оливкового гаю

"Таким чином, андалузькі оливкові гаї можуть стати основним постачальником сировини для виробництва біопластику в Іспанії», – сказала вона.

Крім того, дослідники стверджували, що нове застосування побічного продукту вирощування оливок може зменшити його вплив на навколишнє середовище. За деякими оцінками, ферми високої та надвисокої щільності в Іспанії щороку дають 30 тонн біомаси з обрізки оливкових дерев на гектар.

"Традиційно цей залишок використовується на місці як зміна ґрунту, або в більшості випадків його спалюють, значно збільшуючи вуглецевий слід промисловості оливкової олії», – пишуть дослідники.

Вони додали, що подальші дослідження використання біомаси з обрізки оливкових дерев як інгредієнта для пластику можуть допомогти створити нові можливості для бізнесу в Андалусії.

"Існують соціальні переваги, оскільки він має потужний потенціал для створення нових бізнес-моделей, заснованих на принципах циркулярної економіки, у сільськогосподарських районах південної Іспанії, де зосереджено вирощування оливкових гаїв і які, у багатьох випадках, піддаються високому ризику депопуляція», – додали вони.