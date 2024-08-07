Дослідники виявили 30 нових сортів оливок в Арагоні

Міждисциплінарна дослідницька група в Арагоні визначила 30 нових сортів оливок серед столітніх дерев автономної спільноти.

П’ять груп, які брали участь у проекті, який координував Олівос де Арагон, визначили 96 сортів на заході автономного співтовариства, яке включає регіон Бахо-Арагон під захищеним найменуванням походження.

(Біорізноманіття оливок) втрачається. Ми зобов'язані вивчати нові сорти і зберігати їх, тому що в майбутньому вони можуть нам дуже стати в нагоді. - Хоакін Лоренсо, координатор проекту, Olivos de Aragón

Потім дослідники порівняли ДНК-маркери та морфологічні характеристики з більш ніж 1,200 сортами в Інституті сільськогосподарських і рибальських досліджень і навчання (Ifapa). Всесвітній банк зародкової плазми оливи в Кордові.

На основі цих порівнянь дослідники ідентифікували 30 сортів оливок, які не збігалися з генетичним матеріалом банку.

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"Ми взяли участь у проекті, оскільки площа с Bajo Aragón PDO був найменш вивченим з точки зору знання про те, які місцеві сорти можна знайти», – сказав Хоакін Лоренцо, координатор проекту.

Це передбачає регіональний уряд Арагону оливкова олія першого віджиму необхідно зробити ​"виключно з оливок Empeltre, Arbequina та Royal, з яких Empeltre становить мінімум 80 відсотків», щоб отримати Bajo Aragón PDO.

"Тут більшість оливкових гаїв — це Empeltre», — сказав Лоренцо. ​"Тому дослідження цих ізольованих або маленьких оливкових гаїв ніколи не було проблемою».

За словами Лоренцо, близько 95 відсотків оливкових гаїв у регіоні складаються з оливкових дерев Empeltre. Ці дерева стали домінувати в ландшафті після сильного морозу в 1956 році, який пошкодив багато ендемічних і старих оливкових дерев.

Хоча неофіційні свідчення про унікальні сорти оливок давно існували серед місцевих виробників, наукові спроби каталогізувати всі сорти оливок досі не були зроблені.

"Тепер, коли ми знаємо, що всі вони є різними сортами, ми зможемо досліджувати їх далі», — сказав Лоренцо.

Разом із дослідницькими організаціями, розплідник Viveros Mariano Soria та завод Aceites Lis приєдналися до проекту, щоб допомогти прищепити нові сорти оливкових дерев і виробляти оливкову олію першого віджиму з існуючих дерев нещодавно виявлених сортів, які дають оливки щосезону. .

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"Ми повинні закінчити описувати їх, відтворивши їх усіх у розпліднику», — сказав Лоренцо. ​"Нам також доведеться визначити, чи відповідають якості столовим оливкам, чи відповідають органолептичні та хімічні характеристики оливковій олії».

"З огляду на все це, ідея полягає в тому, що найкращі сорти матимуть постійну колекцію на фермі, яку має уряд Арагону в Ель-Канізо», — додав він.

Відібрані сорти будуть контролюватись, щоб побачити, чи вони стійкі хвороби, посуха, мороз або високі температури.

Лоренцо підкреслив, що це довгостроковий проект. Тим не менш, він додав, що Aceites Lis вже виробила оливкову олію першого віджиму з нещодавно ідентифікованих сортів оливок і подала їх до місцевої лабораторії та дегустаційної комісії для фізико-хімічного та органолептичного аналізу.

Aceites Lis не відповіла на прохання прокоментувати поведінку нових сортів оливок під час помелу або характеристики отриманої оливкової олії.

Хоча деякі з нещодавно відкритих сортів можуть вирощуватися в комерційних цілях, Лоренцо сказав, що збереження та вивчення всіх нових сортів має важливе значення для майбутнього сектору оливкової олії.

"Більшість нових оливкових гаїв висаджують інтенсивно, щоб забезпечити механізований збір врожаю, причому перевага віддається більш продуктивним сортам», — сказав Лоренцо. ​"Тому втрачається різноманітність. Ми зобов'язані вивчати нові сорти і зберігати їх, тому що в майбутньому вони можуть нам дуже стати в нагоді».