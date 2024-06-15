Звіт показує зростання кількості виробників оливок у Північній Італії

Італійський інститут послуг для сільськогосподарського та продовольчого ринку (Ісмеа) опублікував своє річний звіт про виробництво оливкової олії, виявивши збільшення кількості компаній, що виробляють оливкову олію, у північній Італії та постійне зростання органічного виробництва на національному рівні.

З 2010 по 2020 рік найбільше зростання (202 відсотки) компаній з виробництва оливкової олії було зареєстровано в П’ємонті, де кількість підприємств зросла втричі з 641 до 1,939.

Стало зрозуміло, що через зміну клімату виробництво на півночі зростає в середньостроковій перспективі, незважаючи на те, що більшість італійської продукції все ще надходить з інших регіонів країни. - Тіціана Сарнарі, ринковий аналітик, Ismea

Далі йде Ломбардія, де цей показник збільшився більш ніж удвічі (132 відсотки) з 1,939 до 4.506. Фріулі-Венеція-Джулія, Валле-д'Аоста, Трентіно-Альто-Адідже та Емілія-Романья збільшилися на 61%, 51%, 25% і 12% відповідно.

Однак за цей період кількість компаній, що виробляють оливкову олію в центральних і південних регіонах, скоротилася на 31 відсоток і склала 619,378 2020 у - році, коли Національний інститут статистики Італії (ISTAT) провів останній сільськогосподарський перепис.

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З іншого боку, площа, призначена для вирощування оливок в Італії, не зазнала суттєвих змін за останні роки, склавши 1,135,837 2023 16 гектарів у 13 році. Тим не менш, регіони П’ємонту, Лігурії, Сицилії та Венето спостерігали найбільше збільшення, а саме 10 відсотків, 7 відсотків, - відсотків і - відсотків відповідно.

"З'ясувалося, що завдяки зміна клімату, виробництво зростає на півночі в середньо-довгостроковій перспективі, незважаючи на те, що більшість італійського виробництва все ще надходить з інших регіонів країни», – сказала Тіціана Сарнарі, ринковий аналітик і редактор звітів Ismea. Olive Oil Times.

"Це не суттєва зміна, але є певні зрушення, які дозволяють нам думати, що вирощування оливок може знайти нові простори розвитку і в північних регіонах», – додала вона.

У звіті також говориться, що в Італії збільшується площа, присвячена органічному сертифікованому вирощуванню оливок.

Значне зростання відбулося з 2013 по 2018 рік, а потім повільніше, але постійне розширення призвело до 272,000 2022 гектарів органічних оливкових площ країни в 30 році. На Апулію припадає 28 відсотків цієї цифри, за нею йдуть Калабрія (15 відсотків), Сицилія (- відсотків) , Тоскана (вісім відсотків), Лаціо і Кампанія (чотири відсотки).

Органічна площа становить 24 відсотки загальної площі країни, призначеної для виробництва оливкової олії, при цьому органічна сертифікована оливкові олії першого віджиму припадає 15 відсотків загального виробництва оливкової олії в країні.

Більшість органічної сертифікованої продукції надходить із південних регіонів. Зокрема, між 2019 і 2022 роками в середньому на Апулію припадала майже половина (46 відсотків) італійських органічних оливкових олій першого віджимання, за нею йшли Калабрія (30 відсотків) і Сицилія (12 відсотків).

Менший відсоток надійшов від Тоскани (чотири відсотки) і Лаціо (два відсотки), за якими йдуть Кампанія та інші центральні та південні регіони (по одному відсотку).

"Південь залишається територією з найбільшим виробництвом органічних оливкових олій першого віджиму, як через те, що на нього припадає більша частина національного виробництва оливкової олії, так і через кліматичні причини», – сказав Сарнарі.

"Загалом ми спостерігаємо більшу увагу фермерів до більш сталого агрономічного менеджменту та підвищення обізнаності про цей аспект серед споживачів», – додала вона.