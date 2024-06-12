Рекордні ціни на оливкову олію викликають інфляцію продуктів харчування в Греції

Згідно з дослідженням Національного банку Греції щодо інфляції та короткострокових економічних проблем, одна лише оливкова олія є причиною майже половини харчової інфляції в країні.

Продовольча інфляція — це швидкість зростання цін на продукти харчування, яка зазвичай вимірюється індексом споживчих цін (ІСЦ), який обчислює місячні зміни споживчих цін на основі репрезентативного кошика товарів.

У дослідженні зазначено, що інфляція продовольства в Греції сповільнюється, але залишається високою, досягнувши 5.4 відсотка в квітні порівняно з тим же місяцем рік тому. Це пов’язано з надмірним впливом оливкової олії на ІСЦ і несприятлива погода що сильно вплинуло на посіви в центральній Греції у вересні минулого року.

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Для порівняння, річна інфляція продуктів харчування в решті країн єврозони становила 2.2 відсотка в квітні 2024 року.

Однак, якби зважування оливкової олії в грецькому CPI було проігноровано, продовольча інфляція в країні тоді склала б 2.6 відсотка, зазначається в дослідженні.

"Середня ціна на оливкову олію зросла на 29.4 відсотка в рік у 2023 році та на 63.7 відсотка в квітні 2024 року, додавши 0.5 процентного пункту до загальної інфляції та склавши майже 50 відсотків зростання загальної інфляції продовольчих товарів за той самий період», – йдеться в повідомленні банку. пишуть аналітики.

Відповідно до стандартної практики, на оливкову олію припадає 0.9 відсотка зростання цін на продукти харчування в Греції через її широке проникнення в грецькі домогосподарства, порівняно з 0.2 відсотка в інших країнах єврозони.

Однак деякі ринкові аналітики стверджували, що фактична вага оливкової олії в грецькому індексі цін нижча, ніж офіційно прийнято, враховуючи зміну поведінки споживачів, викликану рекордно високі ціни оливкової олії на полицях супермаркетів.

На підтвердження, експерти галузі заявили, що споживачі в Греції почали вибирати рослинні олії замість оливкової олії в якості основної олії для приготування їжі через рекордні ціни.

"Грецькі споживачі скоротили споживання оливкової олії до 40 відсотків через високі ціни та звернулися до інших олій, таких як олія з насіння», – сказав Маноліс Джануліс, голова EDOE, національної міжпрофесійної асоціації оливкової олії.

"Нам ще належить пройти довгий шлях, перш ніж все повернеться до нормального", - додав він.

Греція історично займає одне з перших місць у світі країни, які споживають оливкову олію, із річним споживанням на душу населення близько 12 літрів.

Тим часом грецький уряд і парламентська опозиція також сперечалися про вплив цін на оливкову олію на інфляцію продуктів харчування.

І правоцентристська правляча партія «Нова демократія», і ліва опозиційна «Сіріза» вказали на неточні цифри – оливкова олія відповідальна за підвищення цін на продукти харчування на 22 відсотки та 4.27 відсотка, відповідно – що дуже далеко від зафіксованих 50 відсотків. , звинувачуючи один одного в дезінформації громадськості в той час, коли греки борються зі зростанням цін на продукти харчування в країні.