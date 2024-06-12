Пропозиція передбачає заборону встановлення сонячних панелей на сільськогосподарських угіддях Італії

Законодавство, запропоноване в Італії, забороняє установку фотоелектричних сонячних панелей на сільськогосподарських землях, роблячи винятки для деяких агроелектричних систем.

Оголошення прозвучало через тиждень після того, як на зустрічі міністрів енергетики G7 Італія взяла на себе зобов’язання потроїти потужності відновлюваної енергетики до кінця десятиліття.

"Ми поклали край дикій установці наземних фотоелектричних [панелей]», — заявив міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда на прес-конференції після схвалення заходів.

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Однак він додав, що агроелектричні системи, в яких сонячні панелі встановлені на мінімальній висоті 2.1 метра над землею, будуть звільнені від заборони.

"Існують дуже вигідні положення щодо оподаткування сільськогосподарських підприємців і сільськогосподарських земель», — сказав Лоллобрігіда. ​"Однак, якщо ви хочете розгорнути фотоелектричні панелі на землі, ви змінюєте їх цільове призначення, і тому ми не вважаємо, що така практика повинна тривати».

Дослідження, опубліковане в квітні, співавторами якого були італійські вчені з Римського університету Сапієнца, змоделювало найефективніший спосіб встановити двосторонні сонячні панелі в оливкових гаях із надвисокою щільністю без шкоди для врожаю чи якості.

Вони визначили, що сонячні панелі, встановлені від трьох до 4.5 метрів під кутом від 20 до 40 градусів, будуть використовувати максимально можливу кількість сонячної енергії, що призведе до лише незначного зниження продуктивності.

Дослідження побудовано на попередніх теоретичні дослідження в якому вчені з Італії та Румунії змоделювали, наскільки ефективними будуть різні фотоелектричні схеми оливкових гаїв у південній Італії. Вони виявили, що кожен гектар може виробляти до 7.13 мегават електроенергії та містить 900 дерев Arbequina.

Незважаючи на потенційну взаємодію, Coldiretti, найпотужніша профспілка фермерів Італії, схвалила запропоноване законодавство та заявила, що воно придушить спекуляції інвестиційних фондів, які призвели до зростання вартості сільськогосподарської землі в останні роки.

"Ми не можемо прийняти ярлик фотовольтаїки», – сказав Луїджі Піо Скордамаглія, директор з міжнародної політики Coldiretti. ​"Ми не хочемо миритися з інерцією адміністрації, яка вирішила не інвестувати та не покращувати зрошення. Ми хочемо знову реалізувати весь продуктивний потенціал цієї землі».

Тим часом екологічні групи виступили проти законодавства, посилаючись на те, що воно несумісне з цілями країни щодо відновлюваної енергетики.

"Це серйозна помилка — уповільнювати розвиток фотоелектричних модулів з наземними модулями, які є найбільш економічним і ефективним типом системи», — написала Італійська сонячна асоціація у відкритому листі до уряду.

За оцінками Italia Solare, встановлення сонячних панелей лише на одному відсотку сільськогосподарських угідь країни дозволить Італії виконати свої зобов’язання щодо сонячної енергії до 2030 року. З 16 мільйонів гектарів визначених сільськогосподарських угідь в Італії приблизно одна чверть залишена під паром через екологічні та соціально-економічні фактори.

Перш ніж прийняти закон, запропонований закон буде ретельно розглянутий в обох палатах парламенту, який має право вносити зміни.