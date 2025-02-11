Політики та правозахисні групи обговорюють майбутнє європейської їжі в Брюсселі

Перше засідання Європейської ради з питань сільського господарства та продовольства (EBAF) відбулося на початку цього місяця в Брюсселі під головуванням єврокомісара з питань сільського господарства та продовольства. Крістоф Хансен.

"Комісар Хансен підкреслив, що найближчим часом ​"Документ Vision for Agriculture and Food» зосереджуватиметься на пріоритетних сферах: забезпечити сильне оновлення поколінь, знову зробити сільськогосподарський сектор привабливим і зменшити залежність від зовнішніх ресурсів, у тому числі залежність ЄС від Росії щодо добрив, зважаючи на поточну геополітичну ситуацію», — сказала Марта Месса, генеральний секретар Slow Food, яка є одним із членів EBAF. Olive Oil Times.

EBAF, консультативний орган до складу якого входять 30 членів з усього агропродовольчого ланцюга та громадянського суспільства, був створений у грудні 2024 року як частина Стратегічний діалог про майбутнє сільського господарства ЄС. Мета полягає в тому, щоб покращити доступ до безпечної, доступної та поживної їжі для всіх і подолати зростаюче невдоволення серед фермерів ЄС.

Див також: Європа та країни Південної Америки підписали суперечливу угоду про вільну торгівлю

Зустріч проходить на тлі низької прихильності Середземноморська дієта, яку прихильники стверджують, спричинена переважною політикою та нестабільними глобальними системами виробництва продуктів харчування.

Його прихильники бачать середземноморську дієту як логічну кінцеву точку для багатьох країн, які здійснюють те, що називається Велика харчова трансформація, Тобто ​"безпрецедентний набір дій, вжитих усіма секторами продовольчих систем на всіх рівнях, спрямованих на нормалізацію здорового харчування на основі стійких продовольчих систем».

У 2024 році незалежна комісія з економіки продовольчої системи опублікувала a політичний звіт вираження терміновості перетворення.

У звіті детально описано можливі шляхи подолання глобальних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із кліматом, природою та здоров’ям, за допомогою екологічно стійкої продовольчої системи, що зміцнює здоров’я. Це підкреслює величезні економічні вигоди, які може принести ця зміна моделей виробництва та споживання.

Агропродовольчі системи та їх перебудова в бік сталих, стійких та інклюзивних продовольчих систем є основою стратегії Європейського Союзу «Від ферми до виделки», ключового елементу Європейська Зелена Угода.

Однак Месса сказав, що європейські політики, такі як Спільної сільськогосподарської політики (CAP), термін дії якого закінчиться наприкінці 2027 року, має бути переглянуто, щоб сприяти більш стійкій продовольчій системі.

"Починається робота над переглядом САП, і, сподіваємося, вона піде в напрямку підтримки агроекологічного переходу», – сказала вона.

В даний час ​"Екосхеми – це спосіб просування позитивних практик, роботи над визнанням необхідності захисту та сприяння агробіорізноманіттю, що часто не помічається в європейській політиці», – додав Месса.

За її словами, Гансену було доручено розробити нову CAP, щоб врахувати можливість вступу України до ЄС

"За такого сценарію поточні виплати CAP на основі площі більше не будуть здійсненними», – сказала вона. ​"Але, перш за все, CAP необхідно переглянути, щоб забезпечити стійкість сільського господарства в Європі з часом».

Slow Food — це всесвітній продовольчий рух, який об’єднує фермерів, рибалок, кухарів, кухарів, освітян, молодь, громадян і всіх тих, хто вірить у хорошу, чисту та справедливу їжу для всіх.

"Ключовим є залучення всіх зацікавлених сторін продовольчої системи до переходу до агроекології, застосовуючи холістичний підхід» та ​"агроекологічний підхід як основний елемент для ​"«Бачення для сільського господарства та продовольства» матиме важливі наслідки на рівні виробництва, розподілу та споживання», — сказав Месса.

Принципи агроекології застосовують багато виробників і пропагують багато організацій і вчених.

реклама

реклама

У 2024, A огляд з понад 13,000 - публікацій дали цінну інформацію про наукові дані, пов’язані з агроекологічними методами та їх соціально-економічними показниками.

"Агроекологія – це те, що нам потрібно для досягнення змін у харчових системах», – сказав Месса. Крім того, ​"перебалансування виробництва також вплине на перебалансування раціонів харчування, підхід, який забезпечить стійкість продовольчих систем зараз і в майбутньому».

Що стосується оливкової олії, ​"слід приділити увагу агроекологічному виробництву оливкової олії в агроекологічних продовольчих системах, які також є екологічно стійкими», – додала вона, також взявши ​"вплив кліматичної кризи та її вплив на виробництво оливкової олії та багатьох інших культур».

Справді, ​"Під час стратегічного діалогу також обговорювалися наукові докази, що лежать в основі необхідності відновлення балансу між виробництвом (між тваринним і рослинним) і споживанням», – зазначив Месса.

Вона підкреслила, що агроекологічні практики можуть бути впроваджені на місцевому та регіональному рівнях, щоб забезпечити стале виробництво оливкової олії та уникнути або зменшити вразливість культури до шкідників та хвороб, таких як Xylella fastidiosa.

Так далеко, Оливкова олія Slow Food Фермерські проекти були зосереджені в трьох країнах: Італії, Іспанії та Туреччині.

"Ми запустили ініціативу Slow Food Farms, яка базується на агроекологічних принципах, щоб підняти й підтримати фермерів, які беруть участь у агроекологічному переході, щоб вони мали можливість просувати та продавати свою продукцію через існуючу мережу Slow Food», — сказав Месса, ​"Розвиток мережі Slow Food Farms є нашим поточним пріоритетом для підтримки всіх, хто залучений до агроекологічного переходу».

Slow Food вже створила успішні коаліції Slow Coffee і Slow Wine, мережі співпраці для заохочення стійких агроекологічних методів землеробства в рамках міжнародних мереж кави та вина.

Месса сказав, що створення коаліції з оливкової олії буде а ​"Чудовий» додаток до ініціативи Slow Food.

"Проте встановлення партнерства з акторами, які поділяють спільне бачення, було б необхідною умовою», – сказала вона, підкреслюючи цінність і життєздатність творчого колективного агентства.

Дослідники стверджують, що, незважаючи на опір змінам, агропродовольча система потребує реконфігурації для переходу до сталої та стійкої системи після зростання.

Пошук спільної мови між різними учасниками при вирішенні складних і фундаментальних питань у рамках процесу прийняття рішень, який сформує майбутні напрямки сільськогосподарської політики ЄС, також означатиме збереження доступних, здорових моделей харчування як вираження місцевої культурної ідентичності.

EBAF може запропонувати унікальну можливість зробити саме це.