П'єралісі призначає нового виконавчого директора

Альдіно Зеппеллі — новий виконавчий директор Pieralisi Group, провідного виробника обладнання та технологій для виробництва оливкової олії.
Він змінив колишнього керівника Алессандро Леопарді після того, як чотири роки пропрацював старшим віце-президентом і виконавчим директором відділу кранів-вантажників у Cargotec, виробнику обладнання для обробки вантажів.
Наші клієнти стають все більш досвідченими. Тому їм потрібен технічний інтерфейс, який би більш конкретно, оперативно й адекватно реагував на складність нашої техніки.
"Я дуже пишаюся тим, що отримав цю посаду за підтримки нашого головного інвестора DeA Capital, який твердо вірить у бізнес оливкової олії», — сказав Зеппеллі. Olive Oil Times. "Сьогодні ми маємо намір посилити нашу вже добре сформовану позицію з точки зору технологій і охоплення ринку».
"Крім того, ми прагнемо вийти на нові сфери, які, як ми вважаємо, мають великий потенціал зростання, який ще не виражений», – додав він.Див також:Італія планує інвестувати 100 мільйонів євро в модернізацію оливкового заводу
Адеодато П'єралісі заснував компанію в 1888 році в селі Монсано в провінції Анкона Марке. З тих пір компанія розширилася і має виробничі та комерційні підприємства в Італії, Іспанії, Греції, Німеччині, Нідерландах, США, Бразилії та Тунісі. У 2020 році до складу акцій компанії увійшла DeA Capital Group.
"Ще одна сфера, на якій ми зосередимося, — підтримка клієнтів», — сказав Зеппеллі. "З цією метою ми прагнемо збільшити нашу локальну присутність на основних ринках і зміцнити центральні функції, щоб надати ще більш готову та компетентну відповідь нашим клієнтам».
Зеппеллі зауважив, що все більше фермерів прагнуть виробляти преміальний продукт оливкові олії першого віджиму, і їхня робота розвивалася з роками. У зв’язку з цим він планує зосередити стратегію компанії на подальшому розвитку асортименту та покращенні якості обслуговування.
"Наші клієнти стають усе більш досвідченими», – сказав він. "Тому їм потрібен технічний інтерфейс, який би більш конкретно, оперативно та адекватно реагував на складність нашого обладнання та поточні виклики, такі як стійкість та економія ресурсів».
"Моя мета — забезпечити точне та своєчасне обслуговування від першої інсталяції установок і машин протягом усього життєвого циклу виробничого процесу, але, перш за все, також на етапі післяпродажного обслуговування», — додав Зеппеллі.
"У цьому напрямку ми прагнемо покращити доступність запасних частин і терміни доставки, включаючи довгострокову поставку», – продовжив він. "У цьому відношенні, окрім ретельного аналізу потреб наших клієнтів, ми гарантуємо капілярну присутність».
Зеппеллі підкреслив, що компанія постачає обладнання та компоненти, призначені для малих і великих виробництв, що він вважає однією зі своїх сильних сторін. Він також зазначив, що останнім часом були зроблені значні інвестиції для усунення вузьких місць у виробничих підрозділах.
"Однак на сьогоднішній день ми ще не задоволені і "якість» — це ключове слово», — сказав Зеппеллі. "Що стосується технологій, ми усунули проблеми з деякими компонентами, і ми зміцнюємо технологічні та технічні партнерства з нашими основними постачальниками».
"Ми також прагнемо запропонувати нашим клієнтам етап введення в експлуатацію, який є більш лінійним і не містить типових збоїв у періоди високої сезонності», – додав він. "Я працюю над усіма напрямками, а саме над виробництвом, якістю та обслуговуванням, щоб надати їм кращий досвід роботи з нашою технологією».