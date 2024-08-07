Модель ШІ з відкритим вихідним кодом точно передбачила ціни на оливкову олію

Ціни на оливкову олію у всьому світі досягли історичних максимумів через низькі врожаї, спричинені посухою та високими весняними температурами в ключових країнах-виробниках, особливо в Іспанії.

У той час як початкові ціни впали з рекордно високого рівня середини січня, роздрібні ціни залишаються значно вище середнього, що призводить до зміни в поведінці покупців у традиційно великих споживачів оливкової олії.

Провідні експерти в цьому секторі прогнозують зниження цін на основі очікувань повернення світового виробництва оливкової олії до приблизно трьох мільйонів тонн у 2024/25 врожайному році. Проте майбутній напрямок цін залишається невизначеним.

З цією метою дослідник із південної іспанської автономної спільноти Андалусія, найбільшого у світі регіону з виробництва оливкової олії, розробив штучний інтелект (AI) програма прогнозування цін на оливкову олію.

Дієго Уельтес, комп’ютерний інженер і виконавчий директор TADA.ai, консалтингової компанії зі штучного інтелекту, розробив три прогнозні моделі цін, включаючи тижневий прогноз, чотиритижневий прогноз і прогноз того, чи підуть ціни вгору чи вниз.

"Я родом з Алькала-ла-Реаль, міста в Хаені, де вирощування оливок є основним засобом існування, і є глибоко вкорінена культура навколо оливкової олії», – сказав він Olive Oil Times.

"Я вважав захоплюючим те, що старійшини могли передбачити рух ринку на основі погоди та цін», — додав він. ​"Якби вони могли зробити це на основі досвіду, я вважав, що модель штучного інтелекту могла б досягти того ж у більш систематичний спосіб».

Hueltes використовував алгоритми автоматичного навчання та дослідження штучного інтелекту, щоб проаналізувати історичні ціни на оливкову олію, метеорологічні дані та дані про виробництво, щоб зробити точні оцінки цін у 2017 та 2018 роках.

Дієго Уельтес

"Я розробив дві моделі», — сказав Уельтес. ​"Перший міг передбачити ціну, абсолютне число. У цьому випадку моя модель мала середню похибку в три відсотки. Наприклад, якщо моя модель передбачає, що наступного тижня ціна становитиме 10.00 євро, фактична ціна, ймовірно, становитиме від 9.97 до 10.03 євро».

"Друга модель передбачена ​"наступного тижня ціна підніметься» або ​"наступного тижня ціна знизиться, що зробить це дуже просто», – додав він. ​"Він точно передбачив напрямок ціни в 76% випадків».

"Щоб оцінити цю модель, я використав фінансову техніку, яка аналізує прибутки, бачачи, якою буде накопичена прибутковість, якщо щоразу, коли модель передбачає зростання ціни наступного тижня, я купую оливкову олію, і щоразу, коли вона передбачає, що ціна впаде, Я продавав оливкову олію, — продовжив Уельтес. ​"Якби я інвестував 100 євро за моделлю між 2017 і 2018 роками, я мав би 140 євро через рік».

Проте з 2018 року багато чого сталося, в т.ч тарифи США на іспанській оливковій олії Пандемія COVID-19, російське вторгнення в Україну та Європу історична посуха.

"Модель не буде дійсною для 2024 року, навіть якщо її наукова основа залишається актуальною», – сказав Уельтес, який опублікував свою дослідження на GitHub, зробивши його доступним для широкого загалу.

"Я великий шанувальник відкритого вихідного коду, і я вважаю, що наукові дослідження, особливо в області штучного інтелекту, повинні бути загальнодоступними та безкоштовними», — сказав він. ​"Оскільки відкритої та доступної роботи в галузі оливкової олії було дуже мало, я вирішив зробити всі свої дослідження доступними».

Уелтес сподівається, що ця технологія в майбутньому позитивно вплине на найбільшу в світі провінцію з виробництва оливкової олії.

"Модель штучного інтелекту, використовуючи дані про ціни, виробництво та метеорологічні дані, може виділити базові закономірності в даних», — сказав він. ​"Ці закономірності, які дуже важко виявити людям, навіть фахівцям у цій галузі, цілком здійснимі для моделей ШІ».

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За словами Уельтеса, прогнозує ціни на оливкову олію ​"дозволяє оптимізувати торгівлю нафтою, особливо для малих виробників, оскільки вони отримують індикатори того, чи є ціни справедливими чи ні, чи краще почекати або діяти швидко».

Крім того, дослідження може принести користь акторам у всьому світі оливкова олія, включаючи фермерів, роздрібних торговців і дистриб’юторів, споживачів, інвесторів і торговців.

Фермери та виробники можуть ефективніше планувати свої стратегії продажів, щоб максимізувати прибуток і ефективно управляти ресурсами.

Роздрібні продавці та дистриб’ютори також можуть використовувати точні прогнози цін для управління запасами та розробки стратегій ціноутворення, які залишатимуться конкурентоспроможними та прибутковими.

У той же час споживачі можуть приймати обґрунтовані рішення про покупку на основі потенційних змін цін, наприклад купувати оптом, коли очікується зростання цін.

Нарешті, інвестори та трейдери товарів можуть приймати кращі інвестиційні рішення та підвищувати свої прибутки. Розуміння цінових тенденцій також може допомогти сформулювати політику підтримки сільськогосподарського сектора та стабілізації ринку.

У той час як Хуелтес сказав, що дослідження може не вплинути безпосередньо на зміну клімату, симптоми якої повсюдно пояснюються нещодавнім падінням виробництва, ​"це може допомогти зрозуміти, як кліматичні фактори впливають на виробництво оливкової олії».

"Природа дослідження з відкритим кодом дозволяє розробляти нові моделі, щоб зробити торгівлю оливковою олією більш справедливою», – додав він.