Європейські закони про перевірку етикетки оливкової олії не використовуються

Європейський комісар з питань сільського господарства даків Чолош пообіцяв ретельніше перевіряти етикетки оливкової олії, якщо її допитали Olive Oil Times про уявні недоліки нинішньої системи.



Закони Європейської комісії (ЄК) щодо маркетингу оливкової олії вже передбачають перевірку точності етикеток і вимагають від країн-членів ЄС щорічно звітувати про деталі, включаючи кількість запитів на перевірку етикетки, які вони отримали, та їхні результати.

Після запитів до ЄС, Olive Oil Times тепер можна дізнатися, скільки таких перевірок етикеток було повідомлено в ЄС за останні три роки провідними світовими виробниками Іспанією, Італією та Грецією: жодної.

ЄК повідомила, що за цей період вона отримала один звіт з Іспанії та два з Італії, у кожному з яких зазначено, що в попередньому році не надходило жодних запитів на перевірку етикетки. Повідомлень з Греції не надходило.

Відповідно до Стандарти ЄС щодо маркетингу оливкової олії, кодифіковані в січні відповідно до постанови 29/2012, різні сторони можуть подавати запити на перевірку істинності вказівок на етикетках — наприклад, що олія є незайманою або екстра-віргінального сорту — і відповідні країни-виробники повинні повідомляти ЄС до кожного 31 березня про свої подальші дії. дії та будь-які застосовані покарання.

У світлі постійної занепокоєння споживачів, груп виробників та державних організацій у всьому світі щодо введення в оману маркування оливкової олії, Olive Oil Times запитав Чолоша, чи не здається йому дивним, що за цими законами ЄС не надходило жодних запитів на перевірку. Ми також запитали, що потрібно зробити для підвищення точності моніторингу та маркування.

Прес-секретар Чолоша відповіла електронною поштою ​"Дійсно, жодного звіту щодо запитів на перевірку не було отримано, проте існують інші канали зв’язку між Комісією та державами-членами в секторі оливкової олії, зокрема в рамках Регламенту (ЄС) №. 2568/91, яка вимагає від держав-членів регулярно надсилати інформацію про порушення, виявлені в цьому секторі».

"Вже тривають обговорення в рамках Комітету з організації єдиного ринку з метою підвищення ефективності контролю. Мета – оцінити, чи буде потрібно коригування чинного законодавства, щоб врахувати еволюцію ринку оливкової олії».

"Крім того, комісар Чолош планує представити план дій на сектор оливкової олії в найближчі тижні, ймовірно, у перший тиждень червня. Це може спричинити коригування технічних розпоряджень, пов’язаних з компетенцією Комісії щодо посилення контролю якості, захисту споживачів та покращення маркування». вона сказала.