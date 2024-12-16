Експорт оливкової олії з Іспанії перевищив 6 мільярдів євро в 2023/24 врожайному році, що на 54% більше, ніж у попередній кампанії.

Значне збільшення вартості відбулося, незважаючи на те, що Іспанія експортувала 742,500 3,600 метричних тонн, що лише на 2022 тонн більше, ніж країна відправила за кордон у 23/-.

Чиновники сказали високо ціни на оливкову олію були основною рушійною силою значного збільшення доходів від експорту.

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За даними Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства, середня ціна на експорт оливкової олії становила 8 євро за кілограм, що на 57 відсотків вище середньої ціни попереднього врожайного року. Експортні ціни досягли піку в 8.75 євро в березні.

Італія залишалася провідним напрямком експорту іспанської оливкової олії, за нею Сполучені Штати, де експорт вперше перевищив 1 млрд євро, Франція та Португалія.

За даними міністерства, незаймана і оливкова олія першого віджиму склав 69 відсотків експорту, тоді як рафінована оливкова олія становила 29 відсотків, а lampante представляв решта два відсотки.

Новина про відновлення доходів з’явилася в той момент, коли врожайний 2024/25 рік починає розгортатися. Згідно з нещодавнім засіданням Ради сектору оливкової олії, очікується, що виробництво сягне 1.29 мільйона тонн, що є значним збільшенням порівняно з 854,500 - тонн у минулому році. 2023/24 і 666,000 - тонн в 2022/23.

Правління сектору оливкової олії пояснює відновлення виробництва ​"хороші умови для посівів у багатьох виробничих районах завдяки дощам, які пройшли останніми тижнями».

Однак він значно нижчий за попередні оцінки виробників спочатку передбачаючи урожай від 1.4 до 1.5 мільйона тонн лише в жовтні, що нижче попереднього, навіть більш оптимістичного прогнозу в 1.65 мільйона тонн.

Виробники та офіційні особи пояснюють падіння тим, що деякі виробники повідомляють про нижчий видобуток олії та трудові труднощі в деяких традиційних і крутих смітних гаях.

В результаті послідовних років низького виробництва імпорт оливкової олії до Іспанії також зріс, щоб допомогти розливникам задовольнити попит, збільшившись на 12 відсотків за обсягом і 65 відсотків за вартістю.

Іспанія імпортувала оливкову олію на суму 1.6 мільярда євро, заплативши в середньому 6.60 євро за літр. Португалія була провідним постачальником країни, поставивши 105,876 41 ​​тонн, що на 2022 відсоток більше порівняно з 23/54,172 роком, за нею йдуть Туніс з 21,935 13 тоннами та Туреччина з - - тоннами, що на - відсотків.

Що стосується внутрішнього ринку, рада сектору оливкової олії сказала оливкова олія ціни на місці походження впали більш ніж на 25 відсотків з початку жовтня після досягнення рекордних значень за останні два врожайні роки.

За даними цінової обсерваторії Infaoliva, ціни на оливкову олію першого віджиму впали до 4.40 євро за кілограм, що на 51 відсоток нижче рекордно високого рівня січня. Ціни Virgin і lampante впали трохи менше, впавши до 4.35 євро і 4.30 євро відповідно.

Поєднання падіння цін і більшої доступності означає зростання споживання. Рада сектору оливкової олії прогнозує, що споживання оливкової олії досягне 480,000 17 тонн у поточній кампанії, що на 2023 відсотків вище, ніж у 24/-.