Новий генеральний директор Deoleo успадкував юридичні та фінансові труднощі

На початку 2025 року нещодавно призначений виконавчий директор найбільшого у світі розливника оливкової олії стикається зі значними труднощами.

Рада директорів Deoleo призначила Крістобаля Вальдеса своїм новим виконавчим директором у вересні, замінивши Ігнасіо Сілву, який був призначений на цю посаду в 2019 році.

Вальдес офіційно очолив компанію наприкінці листопада, а Сільва перейшов на невиконавчу посаду президента та голови правління.

"Для мене велика честь приєднатися до Deoleo як її генеральний директор», – написав Вальдес LinkedIn. ​"Моє бачення чітке: зміцнити нашу позицію на ринку та залишатися в авангарді інновацій, ставлячи на перше місце добробут і розвиток наших співробітників».

Вальдес, який отримав ступінь з права та економіки в Університеті Деусто та ступінь магістра ділового адміністрування в IE Business School, розпочав свою професійну кар’єру як менеджер із продуктів у мережі супермаркетів Carrefour.

Він продовжував підніматися по корпоративних сходах, працюючи міжнародним директором із продуктів у французькій компанії ADEO Services, перш ніж стати виконавчим директором морської логістичної фірми Bergé Marítima, а згодом – керівником другого за величиною в Європі виробника консервів Jealsa.

Зараз Вальдес є членом ради директорів Meliá Hotels International, забезпечуючи досвідченого керівника широким спектром відповідного досвіду для його нової посади.

Вальдес привносить у Deoleo десятиліття досвіду в упаковці харчових продуктів, готельному бізнесі та міжнародному менеджменті продукції. (Фото: Крістобаль Вальдес через LinkedIn)

Поки Сільва сказав La Vanguardia На початку цього року Деолео перебуває у набагато сильнішому фінансовому становищі, ніж тоді, коли його призначили, протягом другої половини 2024 року компанія зіткнулася з низкою невдач.

Сілва очікує, що компанія закінчить рік із заборгованістю приблизно в 100 мільйонів євро, порівняно з 572 мільйонами євро в 2018 році. За даними компанії, операційний прибуток Deoleo склав 500,000 2024 євро в першій половині 10 року порівняно зі збитками в 2023 мільйонів євро. у - році.

Однак нещодавнє рішення італійського суду щодо десятирічної податкової суперечки призвело до того, що рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Deoleo на тлі його спроб рефінансувати борг у розмірі 160 мільйонів євро.

У листопаді суд у Мілані постановив, що Deoleo має сплатити 89 мільйонів євро податкової заборгованості та відсотків за імпорт оливкової олії італійської дочірньої компанії Carapelli Firenze SpA.

Суперечка виникла через юридичний маневр, використаний Carapelli для імпорту оливкової олії з-за меж Європейського Союзу через швейцарську дочірню компанію для подальшого розливу в Італії та реекспорту за межі ЄС.

Швейцарія не є державою-членом, але має угоду про вільну торгівлю з ЄС

У Deoleo заявили, що розуміють, що ця практика підпадає під виключення з європейського митного законодавства, що дозволяє їй уникати сплати тарифів на імпорт оливкової олії.

Однак італійські митники не погодилися з цим і порушили справу проти Carapelli в 2014 році. Deoleo оскаржила рішення, і юридичні радники компанії оцінюють шанси на успіх, щоб визначити, як це може вплинути на її фінанси.

Тим часом Moody's знизило кредитний рейтинг компанії з рівня B3 ​"підлягає високому кредитному ризику», до Caa1, що робить його a ​"зв’язок поганого становища» з негативним прогнозом. Він також знизив рейтинг кредиту в 160 мільйонів євро, термін погашення якого припадає на червень 2025 року.

Відповідальний за рейтинг аналітик Moody's заявив про зміну ​"відображає ризики, пов’язані з несприятливим рішенням, отриманим від італійського суду… Якщо це рішення буде підтримано, воно потенційно може послабити фінансовий профіль Deoleo».

Аналітик додав, що це може ускладнити поточні зусилля Deoleo щодо рефінансування своїх боргових зобов’язань із термінами погашення у 2025 та 2026 роках, які можуть мати ​"істотний вплив на фінансовий профіль і ліквідність групи».

Проте Деолео сказав постанову ​"не вплинуло на фінансові операції групи, яка продовжує вести свій бізнес і виконувати свої зобов’язання у звичайному режимі».

Компанія додала, що сповістила двох своїх основних акціонерів, CVC і Alchemy, які, як і раніше, підтримують і висловлюють впевненість у стратегії групи щодо рефінансування боргу.

"Відповідні акціонери висловили свою підтримку Deoleo, і юридична команда компанії працює зі своїми радниками, щоб вимагати призупинення виконання рішення та оскаржити його у Верховному суді Італії», — сказав Деолео фінансовому регулятору Іспанії.