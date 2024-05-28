L'Olivo di Sant'Emiliano: 1,800-річний символ оливкової традиції Умбрії

Найстаріше тисячолітнє оливкове дерево в Умбрії розташоване в селі Бовара-ді-Треві, стародавньому місті на знаменитий Оливковий шлях сполучає Сполето з Ассізі, менш ніж за годину на південь від регіональної столиці Перуджі.

L'Olivo di SantEmiliano налічує понад 1,800 років і продовжує процвітати в кількох сотнях метрів від 12th-століття Бенедиктинське абатство Бовара.

Важливо зберегти тисячолітні оливкові дерева, оскільки вони є прямим джерелом довголіття та стійкості сільськогосподарської культури та місцевих традицій. - Даніела Рапастелла, Адміністрація культури і туризму Треві

"La Passió каже, що єпископ Міліано після різних тортур був прив’язаний до молодого оливкового дерева та обезголовлений у 304 році», – сказала Даніела Рапастелла, голова управління культури та туризму Треві. Olive Oil Times.

Міліано приїхав до Італії з Вірменії. Його ім'я було італійовано до Еміліано, коли папа Марцеллін освятив його. Після страти він став покровителем Треві.

"Для місцевої громади L'Olivo di Sant'Emiliano є символом сильної відданості, оскільки він пов'язаний зі святим покровителем міста», - сказав Рапастелла.

Дійсно, тисячолітнє дерево нещодавно було зареєстровано як a охоронюване дерево і огороджено, щоб туристи могли ним милуватися, не пошкоджуючи його.

"Історичні факти та народні повір’я стверджують, що оливкове дерево пережило кілька заморозків протягом століть, завжди приносячи рясні плоди», – додала вона. ​"Він також витримував найсильніші морози, які натомість спричинили висихання майже всіх інших оливкових дерев, деяким з яких було більше століть».

За словами Рапастелли, місцеві жителі продовжують збирати оливки з дерева та перемелювати їх у унікальну оливкову олію завдяки давній генетиці оливкового дерева.

"Оливкове дерево Сант-Еміліано, за словами вченого Гвідо Бончі, генетично знаходиться в перехідному місці між сортами Олівастро і Морайоло», – сказала вона.

Морайоло є домінуючим сортом оливок у регіоні, що становить понад 60 відсотків усіх сортів оливкова олія першого віджиму виробляється відповідно до сертифікації захищеного найменування походження Umbria Colli Assisi-Spoleto.

Поки є зростаюча дискусія Щодо точності певних методів датування стародавніх оливкових дерев, Рапастелла впевнений, що влада дотримувалася найкращих наукових процесів, щоб отримати точний вік.

За її словами, дослідники взяли зразки кореневої системи, щоб визначити найстарішу частину дерева. Найстаріші частини вантажівки вже давно пошкоджені паразитами та видалені через слупатура, або зачищення, техніка обрізки, видалення гнилих частин здорового дерева.

"Однак я не можу виключити, що в іншій частині коренів може бути знайдений навіть більш старий матеріал», – сказала вона.

Провідні експерти в цій галузі провели радіовуглецеве датування зразків керна коренів, визначивши, що дереву було близько 1,830 років з похибкою в 260 років. Це ставить дату його проростання між 96 роком до нашої ери та 425 роком нашої ери.

"Цей вік надзвичайно цікавий, оскільки досі вважалося, що максимальний вік оливкових дерев на цій широті не може перевищувати 1,500 років», — сказав Рапастелла.

"Це важливо зберегти тисячолітніх оливкових дерев, оскільки вони є прямим джерелом довголіття та стійкості сільськогосподарської культури та місцевих традицій», – додала вона.