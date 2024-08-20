Використання ШІ для підвищення якості оливкової олії, ефективності та довіри

За останні два роки штучний інтелект (ШІ) у формі великих мовних моделей, таких як Gemini, ChatGPT і Бард – захопив суспільний дух часу.

Однак штучний інтелект протягом останнього десятиліття допомагає фермерам, які вирощують оливи, підвищувати ефективність і приймати рішення.

На початку цього року міська влада в Хаен, Іспанія, зібралася, щоб обговорити багато ролей, які штучний інтелект може виконувати для фермерів і мельників у найбільшій у світі провінції з виробництва оливкової олії.

Виробники оливкової олії поступово починають бачити переваги переходу в цю сферу. Вони можуть побачити, як штучний інтелект може не тільки покращити брендинг, але й задовольнити клієнтів. - Хав'єр Канего Мартінес, керівник проекту Decidata Analytics

Серед учасників була Decidata Analytics, фірма, що спеціалізується на штучному інтелекті, який використовується для покращення аналізу даних.

Про це розповів керівник проекту Хав'єр Канего Мартінес Olive Oil Times що штучний інтелект може покращити відстежуваність і допомогти зміцнити довіру в секторі, ураженому негативними заголовки про шахрайство в останні місяці.

"Інструменти штучного інтелекту можуть допомогти переконатися, що оливкова олія є справжньою та високою якістю, перевіряючи тип використаних оливок», – сказав він. ​"Це можна зробити, проаналізувавши фотографії оливкових кісточок за допомогою технології розпізнавання зображень. Надаючи точну інформацію про продукт, компанії можуть завоювати довіру споживачів і підтримувати сильну репутацію бренду».

Дійсно, дослідники з італійських університетів навчили штучний інтелект визначити походження оливкової олії першого віджиму з використанням її фенольних сполук і стеролів. У дослідженні 2022 року вони повідомили, що штучний інтелект правильно визначив місцеві оливкові олії Taggiasca Ligure.

Окрім перевірки автентичності, Канего Мартінес вважає, що інструменти на основі штучного інтелекту можуть допомогти виробникам і роздрібним торговцям орієнтуватися на клієнтів за допомогою персоналізованої реклами.

"Розуміючи, що подобається споживачам і як вони поводяться, компанії можуть налаштувати свої повідомлення та рекламні акції для більш ефективного охоплення певних груп», — сказав він.

"Штучний інтелект може далі передбачати ринкові тенденції для сектору оливкової олії разом із попитом споживачів, допомагаючи компаніям скорегувати свої стратегії завчасно», – додав Канего Мартінес. ​"Це дозволяє їм оптимізувати запаси, ціни та маркетингові зусилля, щоб залишатися конкурентоспроможними».

Дієго Уельтес, комп’ютерний інженер і консультант, продемонстрував, що моделі ШІ можуть точно прогнозувати ціни. Він розробив три прогнозні моделі цін, використовуючи історичні дані про ціни, кліматичні дані та дані про попередні врожаї, щоб точно передбачити ціни на 2017 та 2018 роки.

Більшість технологій штучного інтелекту для цих додатків не настільки відомі, як великі мовні моделі, орієнтовані на споживачів, які створюють сучасне покоління генеративного штучного інтелекту.

Однак Канего Мартінес сказав, що генеративний штучний інтелект може допомогти будь-кому, хто бере участь у світі оливкової олії, заповнювати документи та форми та виробляти ​"високоякісний контент, включаючи соціальні мережі, блоги, відео та інші маркетингові інструменти».

"Виробники оливкової олії поступово починають бачити переваги переходу в цю сферу», – сказав він. ​"Вони можуть побачити, як штучний інтелект може не лише покращити брендинг компаній, що виробляють оливкову олію, але й підвищити загальну задоволеність клієнтів».

Під час заходу в Хаен офіційні особи обговорили використання штучного інтелекту для чат-ботів підтримки клієнтів і те, як фермери та мельники можуть використовувати існуючі інструменти штучного інтелекту для прогнозування часу збору врожаю та ринкових тенденцій.

Поряд зі штучним інтелектом йшла дискусія про з використанням технології блокчейн покращити відстеження та боротися з крадіжками та шахрайством.

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На додаток до маркетингу та роботи з клієнтами, Канего Мартінес сказав, що фермери та виробники можуть використовувати ШІ, щоб зробити свою діяльність більш ефективною та стійкою.

"Штучний інтелект дозволяє оптимізувати виробничі процеси, роблячи їх більш ефективними та стійкими», — сказав Канего Мартінес. ​"Це включає належне використання природних ресурсів, таких як вода та добрива, зменшення впливу на навколишнє середовище та сприяння відповідальній сільськогосподарській практиці».

На червневій конференції в Менгібарі, іншому місті провінції Хаен, дослідники представили платформу ШІ, яка точно передбачуваний час збору врожаю оливок сезон наперед, використовуючи метеорологічні та історичні дані про врожай.

"Штучний інтелект і машинне навчання також відіграють фундаментальну роль у об’єктивізації процесу прийняття рішень», — сказав Канего Мартінес. ​"Ці технології дозволяють компаніям аналізувати великі обсяги даних і отримувати точні, засновані на фактах ідеї. Це усуває суб’єктивність і людську упередженість, дозволяючи приймати більш обґрунтовані та справедливі рішення».

Канего Мартінес також вказав на боротьбу зі шкідниками як на приклад того, як інструменти штучного інтелекту можуть допомогти оливковим фермерам у їхній щоденній роботі.

"Моделі машинного навчання можуть допомогти передбачити, коли шкідники можуть з’явитися, дивлячись на минулі дані та фактори навколишнього середовища, що надзвичайно корисно для фермерів, коли вони приймають рішення щодо вирощування врожаю», – сказав він.

"Вони також можуть дати інформацію про майбутню врожайність сільськогосподарських культур на основі того, як зараз розвиваються речі, що полегшує фермерам планування наперед», – додав Канего Мартінес. ​"Оптимізація зрошення також є можливістю, подібно до того, що Agrow Analytics пропонує в Іспанії… Рухаючись вперед, застосування штучного інтелекту та машинного навчання продовжуватиме виробляти олію вищої якості».