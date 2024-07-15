Італія, Туреччина, Бразилія лідирують на нагородах EVO IOOC

9th EVO IOOC Italy завершився церемонією нагородження 15 червняth в історичному міському театрі Пальмі, Калабрія.

Антоніо Г. Лауро, президент міжнародного конкурсу оливкової олії, оголосив переможців у категоріях «Кращий на виставці» та «Кращий у країні», а також одержувачів спеціальних нагород.

У заході, організованому виконавчим директором Стефанією Реджіо, взяли участь виробники, експерти галузі та ентузіасти оливкової олії, які насолоджувалися дегустації з супроводом продуктів-переможців.

Розташований на Фіолетовому узбережжі з видом на Тірренське море, Пальмі також був місцем проведення сенсорних оцінок, проведених журі на території курорту CapoSperone у травні.

Двадцять п'ять досвідчених дегустаторів з 11 країн оцінили 671 заявку, подану з 28 країн, у тому числі 592 оливкові олії першого віджиму і 79 ароматизованих оливкових олій.

Італія надіслала найбільше робіт і отримала найбільше нагород: 185 брендів-учасників і 139 медалей. Далі йде Туреччина з 102 представленими брендами та 77 медалями.

Бразильські виробники взяли участь із 69 брендами, з яких 63 отримали нагороду. Змагаючись із 88 брендами, Греція отримала 60 медалей, за нею йде Іспанія, яка брала участь із 56 брендами та забрала додому 38 медалей.

У списку переможців Португалія (23 медалі), Ізраїль (20 медалей), Туніс (19 медалей), Аргентина (11 медалей), Хорватія (- медалей), Йорданія (- медалей), Алжир (- медалі), США , ПАР, Марокко (по три медалі), Саудівська Аравія, Китай, Ліван (по дві медалі), Франція, Мальта та Словенія (по одній медалі).

"Останнім часом очевидні та вражаючі зміни в основному через наслідки зміна клімату і глобальне потепління сталося, створюючи складні проблеми для фермерів у країнах, де традиційно вирощують оливки», — сказав Лауро Olive Oil Times.

"З іншого боку, ми також спостерігаємо збільшення країн-виробників і нових конкурентів, які активно виходять на світовий ринок високої якості», – додав він. ​"Усе це змушує нас стверджувати, що оливкова олія першого віджиму більше не має кордонів чи господарів, а лише чудових героїв».

Під час нагородження організатори оприлюднили деякі дані щодо конкуруючих продуктів.

Тридцять відсотків заявок були органічними та походили з регіону із сертифікованим географічним зазначенням, включаючи Захищене позначення походження (PDO) або Захищене географічне зазначення (PGI).

Більше половини (55.3 відсотка) оливкової олії першого віджиму являли собою суміші двох або більше сортів. Моносортові склав майже 45 відсотків від загальної кількості, представляючи понад 180 сортів.

Лауро також підкреслив нещодавню новинку конкурсу: співпрацю з провідною дослідницькою організацією.

Минулого року керівництво EVO IOOC Італії підписало попередню угоду про співпрацю з Центром оливкових, фруктових і цитрусових культур Ради сільськогосподарських досліджень та економіки (CREA-OFA).

Згідно з домовленістю, виробники, які зареєструються в конкурсі, можуть брати участь у дослідницькій лінії ​"Простежуваність світових оливкових олій першого віджиму», результати якого будуть опубліковані в міжнародних наукових виданнях.

"Це масштабний проект, який стосується характеристики оливкової олії першого віджиму на основі підходу спільного дослідження», — сказав Лауро. ​"Ми раді бути одними з ключових учасників цього дослідження разом з Енцо Перрі, директором CREA-OFA, і компаніями, що займаються виробництвом оливкової олії».

Список результатів EVO IOOC Італії 2024 доступний на сайті конкурсу веб-сайт та соціальних медіа.