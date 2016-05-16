Італія посилює санкції за шахрайство з оливковою олією

Рада міністрів ухвалила постанову, яка містить положення про санкції за порушення Регламент ЄС № 29/2012 щодо маркетингових стандартів для оливкової олії, та Регламент ЄЕС № 2568/91 про характеристики оливкової олії та олії з оливкових вичавок та про відповідні методи.



Ми впевнені, що Уряд виправив постанову та підтвердив кримінальні звинувачення, запроваджені ​ " Закон економії нафти. - Коломба Монджелло

За допомогою цієї перевірки уряд вніс зміни, які комітети сільського господарства та юстиції надали a проект законодавчого указу у грудні це знизило б покарання за підробку оливкової олії і викликало занепокоєння італійських фермерів та споживачів.

Акція завершила заходи, передбачені Законом № 9 від 14 січня 2013 р. (т.зв. ​"Закон про економію нафти) і включає, згідно з заявою уряду, адміністративні покарання за невідображення вказівки походження та іншої інформації, яка має бути видимою на упаковці.

Також запроваджено адміністративні стягнення за нерегулярне ведення товарного обліку. Це уточнив уряд ​"сфера адміністративних санкцій все ще обмежується сектором, не охопленим кримінальним законодавством, за яким закріплено придушення будь-яких видів шахрайства з харчовими продуктами».

Накладення санкцій, передбачених указом, покладено на Центральну інспекцію з питань охорони якості та боротьби з шахрайством з харчовими продуктами (ЦІКРП) Міністерства аграрної, продовольчої та лісової політики, а за чинним законодавством – на органи влади. відповідальні за встановлення порушень залишаються незмінними.

Указ реалізує законодавчу базу, яка впроваджує систему відстеження, необхідну для боротьби з шахрайством у секторі оливкової олії.

"Ми впевнені, що Уряд виправив постанову та підтвердив кримінальні звинувачення, встановлені ​"закон збереження олії», – сказав віце-президент парламентської комісії з питань фальсифікації та піратства Коломба Монджелло, який вказав на стратегічну важливість сектору оливкової олії та агробізнесу зробленого в Італії.

Споживчі товариства оцінили такий захід: ​"Нарешті ми отримали систему санкцій, спрямованих на правдивість інформації на етикетці, що дає більші гарантії. Захист італійського зеленого золота має вирішальне значення для захисту ланцюга поставок і споживачів», – сказав Маттео Пеннаккіа з групи споживачів Codici.