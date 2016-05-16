Італія посилює санкції за шахрайство з оливковою олією

Уряд Італії схвалив зміни до проекту законодавчого декрету, який декриміналізує покарання за підробку. Новий захід передбачає нові адміністративні санкції та запроваджує систему відстеження.
Рада міністрів ухвалила постанову, яка містить положення про санкції за порушення Регламент ЄС № 29/2012 щодо маркетингових стандартів для оливкової олії, та Регламент ЄЕС № 2568/91 про характеристики оливкової олії та олії з оливкових вичавок та про відповідні методи.
Ми впевнені, що Уряд виправив постанову та підтвердив кримінальні звинувачення, запроваджені "Закон економії нафти.
За допомогою цієї перевірки уряд вніс зміни, які комітети сільського господарства та юстиції надали a проект законодавчого указу у грудні це знизило б покарання за підробку оливкової олії і викликало занепокоєння італійських фермерів та споживачів.
Акція завершила заходи, передбачені Законом № 9 від 14 січня 2013 р. (т.зв. "Закон про економію нафти) і включає, згідно з заявою уряду, адміністративні покарання за невідображення вказівки походження та іншої інформації, яка має бути видимою на упаковці.
Також запроваджено адміністративні стягнення за нерегулярне ведення товарного обліку. Це уточнив уряд "сфера адміністративних санкцій все ще обмежується сектором, не охопленим кримінальним законодавством, за яким закріплено придушення будь-яких видів шахрайства з харчовими продуктами».
Накладення санкцій, передбачених указом, покладено на Центральну інспекцію з питань охорони якості та боротьби з шахрайством з харчовими продуктами (ЦІКРП) Міністерства аграрної, продовольчої та лісової політики, а за чинним законодавством – на органи влади. відповідальні за встановлення порушень залишаються незмінними.
Указ реалізує законодавчу базу, яка впроваджує систему відстеження, необхідну для боротьби з шахрайством у секторі оливкової олії.
"Ми впевнені, що Уряд виправив постанову та підтвердив кримінальні звинувачення, встановлені "закон збереження олії», – сказав віце-президент парламентської комісії з питань фальсифікації та піратства Коломба Монджелло, який вказав на стратегічну важливість сектору оливкової олії та агробізнесу зробленого в Італії.
Споживчі товариства оцінили такий захід: "Нарешті ми отримали систему санкцій, спрямованих на правдивість інформації на етикетці, що дає більші гарантії. Захист італійського зеленого золота має вирішальне значення для захисту ланцюга поставок і споживачів», – сказав Маттео Пеннаккіа з групи споживачів Codici.