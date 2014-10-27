Оливкова олія, що продається в торгових точках і пропонується в ресторанах Італії, повинна відповідати новим Закони ЄС про маркування та специфікації упаковки, як-от ковпачок, який не підлягає повторному заправленню, зображений тут.

За допомогою надзвичайно швидкої процедури Палата депутатів Італії затвердила регламент ЄС 2013 bis (S1533), стаття 19 якого містить важливі правила щодо оливкової олії.



Після схвалення італійський парламент нарешті ввів в дію новий закон про ​"якість та прозорість ланцюга оливкової олії першого віджиму».

Ці правила були частиною італійського законодавства, що регулює якість і прозорість виробництва й розповсюдження оливкової олії першого віджиму, підписаного колишнім сенатором Коломбою Монджієлло та затвердженого в Італії в січні 2013 року.

Критики скаржилися, що нові закони несправедливі щодо вільної торгівлі в ЄС. Потім текст закону був змінений у деяких його частинах і остаточно схвалений Європарламентом. Подібні закони вже ухвалені в інших європейських країнах, таких як Іспанія та Португалія. Італійський парламент мав затвердити постанову ЄС, щоб вона набула чинності в цій країні.

Згідно з новим законом, який слідує за європейським нещодавно оновлені нормативні документи на етикетці оливкової олії вказівка ​​на походження сумішей оливкової олії, що походять з більш ніж однієї держави ЄС або будь-якої країни, що не входить до ЄС, має бути надрукована більш чітко на етикетках упаковки та мати більш яскраві кольори порівняно з кольором фону, інші вказівки і продаж номіналів.

Також категорично забороняється приписувати органолептичні властивості оливковій олії, крім олій extra virgin і virgin (в останній версії додано «virgin»).

Що стосується італійської оливкової олії першого віджиму, закон також змінив зобов’язання щодо маркування алкілових і етилових ефірів, ратифікувавши лише обмеження 30 мг/кг для етилових ефірів.

Ще одна важлива зміна в законодавстві – обов’язкове використання кришок від пляшок, які не переповнюються.

Згідно з новими правилами, оливкові олії першого віджиму, що продаються в упаковках у роздрібних торгових точках, повинні бути представлені в маркованій тарі відповідно до чинного законодавства, обладнаній відповідними замками (щоб їх вміст не можна було змінювати без відкриття упаковки) та за умови із системою безпеки, яка запобігає повторному використанню після вичерпання вихідного вмісту, зазначеного на етикетці.

Європейський регламент заохочує пакування олії без повторного заповнення, попередньо запечатану та одноразову, тому оператори не можуть розбавляти оливкову олію низькоякісними продуктами. Ті, хто не дотримується цього закону, будуть покарані штрафом від 1,000 до 8,000 євро та конфіскацією продуктів. У Великобританії Агентство сільських платежів повідомило, що дотримується положень ЄС розшириться до ​"наповнюй собі» магазини, діяльність яких не відповідає новому закону.

Виробники UE також повинні покращити маркування, оскільки Європейська комісія наполягає на етикетках, які б чіткіше показували назву продукту та його походження. Брюссель сподівається, що зміни дозволять виробники оливкової олії зміцнювати свої бренди на світовому ринку. Чіткі етикетки також можуть надати споживачам більш точну інформацію про властивості розфасованих харчових продуктів.

Однак критики не бракувало, особливо з боку операторів ресторанів: вони будуть змушені пропонувати своїм споживачам дорожчу олію — спеціально розфасовану та без повторної заправки, що дехто вважає непотрібним тягарем для малого бізнесу, який зазвичай запропонувати олію та оцет усім клієнтам, щоб вони могли безкоштовно насолоджуватися їжею.