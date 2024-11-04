Італія карбує спеціальні етикетки для своїх оливкових олій PDO та PGI

У рамках плану впровадження рішень безпеки та відстеження для агропродовольчої галузі Італійський поліграфічний інститут і державний монетний двір (IPZS, італійські ініціали) запустили етикетку, розроблену спеціально для оливкова олія першого віджиму з Захищене позначення походження (PDO) і Захищене географічне зазначення (PGI) сертифікати.

Етикетка з ексклюзивною графікою та вдосконаленими елементами безпеки призначена для прикріплення до кришки пляшки або каністри. Він має унікальний номер і містить QR-код для доступу до платформи з інформацією про продукт і виробника.

Консорціум із захисту PGI Оліо ді Рома був першим, хто прийняв маркування відразу після свого заснування, за яким цього року слідували консорціуми PDO Olio Sabina, PDO Olio di Calabria та PDO Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times відвідав Officina Carte Valori, друкарню із захистом безпеки в Римі, де виготовляються етикетки. Він розташований на Via Salaria, найбільшому з чотирьох об’єктів IPZS, де працюють 569 співробітників і 15 виробничих відділів.

"Тут Поліграфічний інститут виробляє всю продукцію для відстеження, тоді як продукція для фізичної та цифрової ідентичності громадянина виготовляється в сусідній будівлі», – сказав Маттео Черазолі, керівник друкарні безпеки, представляючи візит та після проходження через перша перевірка безпеки.

Завод також виробляє етикетки для товарів, що підпадають під дію державної монополії, включаючи тютюнові вироби, фармацевтичні етикетки, податкові марки та пронумеровані товари, які не підлягають відстеженню, такі як лотерейні квитки. Крім того, розділ присвячено друку марок та Офіційному журналу.

Відповідно до суворих стандартів безпеки, які регулюють доступ до всіх об’єктів IPZS, вхід до друкарні високого рівня безпеки охороняється фінансовою поліцією, і лише уповноважений персонал може потрапити в різні відділи через двері, що блокуються.

"Як і всі інші продукти для відстеження, етикетка для PDO та PGI оливкової олії першого віджиму має елементи захисту, подібні до тих, які ми знаходимо в документах, що засвідчують особу, таких як паспорти та посвідчення особи, а також у банкнотах», – сказав Керазолі.

Підходячи до місця виготовлення етикеток, можна почути звук машин, що працюють на повну потужність. Під час Olive Oil Times візиту, техніки IPZS налаштували машину, яка друкує етикетки, розташовані в бобінах.

Виробництво етикеток для PGI Olio di Calabria (Фото: Поліграфічний інститут та державний монетний двір)

"Усе обладнання розроблене виключно для Поліграфічного інституту», – сказав Керазолі. ​"Ця машина має ядро, яке складається з безлічі систем керування, які сертифікують 100 відсотків виробництва».

"Ми сертифікуємо продукцію, перевіряючи кожну видиму та невидиму функцію безпеки», — додав він. ​"Ми можемо сказати, що продукти фізичної безпеки мають два світи: видимий і невидимий, що покращує захист».

Після того, як вони надруковані, етикетки, призначені для агропродовольчої галузі, включно з PDO та PGI оливкової олії першого віджиму, надходять до відділу змінних даних для нумерації.

"Цей департамент виконує завдання значної складності», – сказав Керасолі. ​"Простіше кажучи, кожна етикетка пронумерована буквено-цифровим кодом у поєднанні з довільним кодом керування, згенерованим власним алгоритмом, що дозволяє нам отримувати унікальні етикетки».

Потім спеціальні камери перевіряють наявність, читабельність і якість обох кодів на кожній етикетці, щоб органи контролю могли перевірити справжність продукту. Крім того, вони перевіряють QR-код, щоб переконатися, що він повністю відповідає ISO сектору (вимоги до якості) і може бути однозначно зчитаний пристроями користувачів.

"По суті, ми почали з нашого досвіду з вином», — сказала Анналіза Гріффо, керівник агропродовольчого підрозділу. ​"Ми виготовляємо етикетки для вин DOCG і DOC вже більше десяти років. Слід враховувати, що етикетка для вин DOCG є обов’язковою, а для вин DOC – добровільною».

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"Проте протягом багатьох років ми спостерігаємо, як постійно зростає кількість виробників і консорціумів, які вирішують прийняти останні», – додала вона. ​"Щороку ми виробляємо два мільярди винних етикеток, з яких 1.5 мільярда — DOC. Це стало сильною стороною для поширення цього рішення на агрохарчові продукти із PDO та PGI».

На наступній машині, яка обробляє друкований папір, техніки ІПЗС завершують обробку рулону.

Етикетки для PGI Olio di Roma (Фото: Поліграфічний інститут та Державний монетний двір)

Котушки виготовляються згідно з процедурами безпечного друку на заводі IPZS у Фоджії, потім обліковуються та передаються до Риму.

"Кожен відділ у цій зоні обладнаний сховищем для зберігання рулонів, які надходять із попередньої зони обробки», — сказав Керасолі, зазначивши, що звіт складається наприкінці кожного етапу виробничого процесу.

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"На кожному етапі як товар, так і відходи обліковуються, підраховуються поштучно і зважують», – додав він. ​"По суті, ми ведемо записи про історію кожної бобіни та етикеток, які її складають, протягом усього виробничого процесу, управління яким має вирішальне значення».

Після того, як техніки IPZS закінчили обробку котушки, Olive Oil Times перевірив його та уважно спостерігав за фізичними характеристиками етикеток.

"Кожна етикетка характеризується низкою фізичних елементів, а саме водяним знаком із особливим дизайном, а також видимими та невидимими фібрилами», — сказав Серазолі. ​"Крім того, є секретний відбиток, тому його неможливо ксерокопіювати чи підробити».

"Якщо ми подивимося за допомогою лупи, ми побачимо мікрописи, які повідомляють про різні формулювання з роздільною здатністю, що робить їх помітними лише за допомогою спеціальних систем», – додав він. ​"Це видима частина продукту, доповнена невидимою частиною за нею, як ми вже говорили раніше. Деякі фібрили стають флуоресцентними, а захисний друк містить різні фарби. Крім того, є функція безпеки, яку ми не маємо права розкривати».

Інші етикетки IPZS відрізняються від них тим, що вони мають налаштовану графіку. Консорціуми PDO та PGI оливкової олії першого віджиму можуть персоналізувати етикетки своїми логотипами та кольорами.

"Все це зумовлено необхідністю захисту високоякісних продуктів, їх автентичності та правдивості ​"Зроблено в Італії", - сказав Гріффо. ​"Італійський агропродовольчий сектор є одним із найбільш цінованих і визнаних у світі, і з цієї причини також одним із найбільш наслідуваних».

Виготовлення етикеток для PDO Olio Terre di Siena (Фото: Поліграфічний інститут та Державний монетний двір)

Вона згадала нещодавній звіт Італійського інституту контролю якості та протидії шахрайству, згідно з яким вартість підробленої агропродовольчої продукції в Італії у 2023 році склала понад 42 мільйони євро, з яких 33 відсотки були підробленими продуктами PDO та PGI.

"Ми вважаємо, що дуже важливо створити чітку ідентифікацію продукту, а також для протидії ​"Італійське звучання" шахрайство, яке має дуже високі цифри", - сказав Гріффо. ​"Щороку італійські виробники втрачають майже 100 мільярдів євро експортних продажів через цей трюк, який передбачає виклик ​"Італійство» через кольори, слова та символи країни».

"PDO та PGI – це не тільки ​"«Зроблено в Італії», а також сертифіковані продукти, які проходять подальший процес сертифікації та контролю», – зауважила вона. ​"Підробка призводить до шкоди репутації, втрати доходу, і, не другорядно, до ризику шкоди здоров’ю. Тому це важливо для захисту продуктів, виробника та споживачів».

Захист громадської довіри та здоров'я є однією з основних цінностей IPZS. Етикетка має на меті ще більше гарантувати якість споживачів, одночасно зберігаючи справжні та здорові продукти.

Крім того, QR-код, надрукований на кожній етикетці, дає доступ до платформи IPZS, присвяченої цифровому паспорту продукції, Передайте це. Тут споживачі можуть перевірити автентичність і відстежуваність продукції та знайти вітрину.

"Окрім відображення всіх етапів виробничого процесу, платформа надає інформацію, надану фермерами, як-от події, олеотуризм і тури з винним туризмом, рецепти і поєднання, і багато іншого», – додав Гріффо. ​"Він має стати справжнім каналом зв’язку між виробниками та споживачами».

Візит завершився останньою перевіркою безпеки, а виробнича діяльність на охоронній друкарні продовжувалася повним ходом.

Виробництво етикетки для оливкової олії першого віджиму першого віджиму PDO та PGI, виробленої в регіонах Лаціо, Тоскана та Калабрія, зараз триває паралельно зі збором урожаю оливок.