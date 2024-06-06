Італійський постачальник вуглецевих кредитів отримав міжнародну акредитацію

Італійські оливкові та інші фермери можуть легше вийти на ринок вуглецевих кредитів і отримати вигоду від комплексного підходу до регенеративного сільського господарства.

Проект Alberami був офіційно підтверджений індійською організацією Carbon Check згідно з Міжнародний вуглецевий реєстр (ICR), що дозволяє їй продавати вуглецеві кредити на міжнародному рівні.

Ці кредити надходять від першої групи італійських фермерів, які дотримуються протоколу Альберамі, метою якого є максимізація виробництва вуглецевих кредитів на місцях.

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Разом із виробниками оливкових культур, чия співпраця мала вирішальне значення для запуск ініціативи, фермери, які вирощують каштани, мигдаль, волоські горіхи, ріжкові дерева, цитрусові, вишні, інжир, опунції, фісташки, пасовища та орні землі, зможуть генерувати та торгувати вуглецевими кредитами за схемою.

"Коли оливковий виробник або інший фермер зацікавлений створення вуглецевих кредитів разом із нами, ми направляємо їх на початковому етапі вибору агрономічної практики», – сказав Франческо Мусардо, виконавчий директор і засновник проекту Alberami.

Брати, які керують LiMatunni, 19thоливкова ферма в південному італійському регіоні Апулія була однією з перших, хто продав вуглецеві кредити через проект Alberami.

"Весь наш підхід до вирощування оливок є органічним і спрямований на те, щоб природа процвітала», – сказав Асканіо Саммарко, співвласник ферми. Olive Oil Times. ​"Коли ми дізналися про можливість виведення наших вуглецевих кредитів на ринок, ми не вагалися».

"Нам сподобалася ця ідея, оскільки вона поєднує сучасний підхід до сільського господарства, дбайливе ставлення до навколишнього середовища, з відчутною підтримкою фермерів», — додав він.

Компанія управляє оливковими гаями в Ерчі та Маруджіо на півдні Апулії. Він використовує методи органічного землеробства в обох областях, одна з яких сильно постраждала Xylella fastidiosa.

"Щоб дотримуватися обмежень і умов протоколу Альберамі, нам не потрібно було багато змінювати в нашій роботі», — пояснив Саммарко. ​"Хоча приєднатися може кожен, тим, хто займається органічним землеробством, буде легше. Тим не менш, ви повинні оновити та додати до своїх поточних практик, щоб отримати вуглецеві кредити».

Поради команди Протокол Альберамі включає 13 практик, натхненних сталим і регенеративним сільським господарством.

"Фермери повинні прийняти щонайменше три нові агротехнічні прийоми з перелічених у протоколі», – сказав Мусардо.

"Відбір проб ґрунту проводиться для встановлення базового рівня, а наступні проби відбираються щорічно», – додав він. ​"Це разом з іншими факторами дозволяє нам вимірювати видачу вуглецевих кредитів, які потім продаються на ринку добровільної компенсації».

Вуглецеві кредити регулярно купуються компаніями по всьому світу, щоб компенсувати викиди вуглецю, які вони створюють. Вуглецеві ринки, такі як ICR, забезпечують платформу для таких торгів.

"Доходи від цих продажів діляться з фермерами, які отримують до 75 відсотків прибутку», — сказав Мусардо.

"Хоча це залежить від ферми та практики, я б сказав, що ми отримуємо в середньому 250 євро за гектар», – додав Саммарко.

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За словами Альберамі, чим більше схвалених практик впроваджують фермери, тим більші вуглецеві кредити створює їх діяльність.

"Ті, хто підписується на протоколи Альберамі, також зобов’язуються діяти щонайменше на 15 років», – сказав Мусардо.

Перелік таких практик включає перехід до органічного сільського господарства, нульовий або мінімальний обробіток ґрунту, озеленення сільськогосподарських угідь, висаджування покривних культур, інтеграцію кількох культур на одній території, створення буферних смуг, вітрозахисних смуг та живоплотів по краях дерев або зернових культур, повторне використання залишків обрізки та зменшення кількості синтетичних добрив.

"Регенеративне сільське господарство означає відновлення частини органічних речовин у ґрунті, його живлення та підвищення його родючості», – сказав Томас Ватрано, агроном, дегустатор оливкової олії та технічний консультант Alberami.

"Чи то монокультура, чи то надмірне використання та зловживання мінеральними добривами, ґрунт тривалий час перебуває в облозі», – додав він. ​"Хоча відновлюване сільське господарство є широким поняттям, ми можемо підсумувати його як відновлення родючості ґрунту».

Зараз проект Alberami охоплює понад 1,500 гектарів і залучає 67 фермерів. ​"Завдяки валідації ми зараз вступаємо в справді робочу фазу, тож понад 10,000 - гектарів у списку очікування можуть бути розблоковані», – сказав Мусардо.

У межах ICR проект Alberami тепер значиться як ​"Агроекологія Італія». Мусардо зазначив, що вони вже вивчають можливості виходу за кордон.

"Після того, як методологію буде встановлено, її можна буде легко масштабувати в інших регіонах, у таких країнах, як Греція, Ліван, Туніс чи Туреччина», — сказав він.

За словами Альберамі, генеровані вуглецеві кредити зараз користуються попитом у кількох організацій.

"Ми співпрацюємо з компаніями у Сполученому Королівстві, у тому числі з футболістом асоціації, а також з транспортними компаніями, фінансовими установами та фармацевтичними компаніями», — сказав він, натякаючи на завершення угод з іншими платформами обміну кредитами у Франції, Іспанії та Швейцарії.

Тоді як ринок вуглецевих кредитів постраждав від значні зловживанняринкове рішення для стримування парникових газів продовжує розглядатися як ефективний спосіб боротьби з причинами зміни клімату.

Білий дім оголосив про нові рекомендації щодо зміцнення ринку компенсації викидів вуглецю в Сполучених Штатах. Європейський Союз також вважає вуглецеві ринки ключ розвитку більш екологічного сільського господарства.

За словами Мусардо, зараз компанії набагато уважніше та розбірливіше ставляться до якості кредитів, які вони купують.

"Вони шукають якісні проекти, які гарантують прозорість і підзвітність», – сказав він. ​"Наявність такого проекту в Італії особливо приваблива для нашого сільського господарства, оскільки всі інвестиції та прибутки залишаються в країні».