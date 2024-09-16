Інвазивні вівці спустошують оливкові гаї на сході Іспанії

L'ALCOIÀ, Іспанія – Спільнота Валенсії Unió Llauradora i Ramadera (Спілка фермерів і тваринників) знову звернула увагу на шкоду сільському господарству, завдану дикими тваринами в горах Аліканте, особливо наголошуючи на впливі інвазивних видів, таких як берберійська вівця.

У дослідженні, опублікованому в серпні, профспілка підрахувала, що збиток від копитних спричиняє прямі збитки для фермерів у регіоні в розмірі близько 10 мільйонів євро на рік, приблизно 4.7 мільйона євро або 47 відсотків, з яких завдано оливковим гаям.

Найбільше постраждали регіони Маріна-Альта, Маріна-Байша, Ель-Комтат, Л'Алькойя, Л'Алаканті та Альто-і-Медіо-Віналопо.

За допомогою інтегрованого та сталого підходу можна захистити інтереси фермерів, одночасно зберігаючи природні багатства, які визначають цей прекрасний регіон. - Мігель Анхель Гарсія, оливковий фермер з Аліканте

Однією з тварин, виділених у дослідженні, є берберійська вівця, дикий бикоподібний, ендемічний для регіонів Сахари. Незважаючи на те, що він стає дедалі рідкіснішим у своєму рідному ареалі, він поширився в багатьох областях, куди він був завезений.

В Іспанії це вперше сталося в регіональному парку Сьєрра-Еспунья, куди овець було завезено як мисливський вид у 1970 році. З того часу він поширився щонайменше на вісім різних провінцій. Лише популяція Аліканте зараз оцінюється приблизно в 2,500 особин.

Вважається, що інвазивні види, що походять з Північної Африки, поширюються швидше, ніж у попередні десятиліття, через збільшення швидкість опустелювання що перетворює іспанський ландшафт на інший, більш схожий на їхнє рідне середовище існування. Особливо це стосується гір Аліканте.

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Через пристосування до гірської посушливої ​​місцевості та здатність харчуватися великою кількістю видів деревних рослин берберійська вівця може завдати значної шкоди традиційним оливковим гаям на схилі гір. Крім того, він може виконувати стрибки з місця більше двох метрів, що робить стандартне фехтування неефективним.

Профспілка використала випадок Мігеля Анхеля Гарсіа як приклад проблем, з якими стикаються фермери через ці види. Фермер, який займається оливковою олією та виробником олії в Л'Алькойа, його ділянка, що знаходиться найближче до гір, за останні роки зазнала великої та дедалі більшої шкоди, а врожай 2023 року склав лише 300 кілограмів: на 1,000 кілограмів менше, ніж у попередньому році.

Барберійські вівці завдають шкоди оливковим деревам у горах Аліканте. (Фото: Саймон Рутс)

Розмовляючи з Olive Oil Times, місцеві жителі L'Alcoià висловили різні думки щодо присутності екзотичного виду, жодна з яких не була позитивною. Хоча всі були стурбовані впливом тварин на місцеву економіку та традиції, багато хто вважав, що їхній вплив на навколишнє середовище викликає ще більше занепокоєння.

Ця територія відома своєю природною красою, а її гори та яри є важливим притулком для багатьох видів, які зустрічаються лише на Піренейському півострові. Окрім посилення конкуренції за їжу та середовище проживання, інвазивні екзотичні види є переносниками різних хвороб, які можуть поширюватися на місцеву дику природу та худобу.

Ще одна визнана небезпека, яку становлять тварини, — це їхня здатність стрибати через придорожні бар’єри, що призводить до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод у регіонах, де їх кількість різко зросла.

Такий широкий спектр проблем означає, що заклики контролювати популяції цих видів мають широку підтримку. Однак ситуація ускладнюється часто змінюваним і навіть суперечливим законодавством, оскільки змінювані уряди впроваджують протилежні ідеології та пріоритети.

Наприклад, берберійська вівця була включена в іспанський каталог інвазивних чужорідних видів у 2013 році, що означає, що офіційна політика національного уряду полягала в тому, щоб повністю знищити цей вид у країні.

Мисливські групи, однак, отримали виняток для регіону Мурсія, місця походження виду в Іспанії. Однак у 2016 році рішення Верховного суду скасувало цей та інші винятки та підтвердило, що всі інвазивні чужорідні види повинні бути знищені.

Однак у 2018 році було змінено законодавство про природну спадщину та біорізноманіття 2007 року, фактично скасувавши рішення 2016 року.

Незважаючи на спроби полювати на інвазійних овець, заборона на таку діяльність у заповідних територіях перешкоджає цьому. (Фото: Саймон Рутс)

Завдяки цій реформі чужорідні види, які вже були інвазивними до 2007 року, більше не підлягають знищенню. Натомість вони підлягають контролю за допомогою полювання та рибальства. Ще більше ускладнює ситуацію те, що полювання є незаконним у природоохоронних територіях, а мисливське законодавство відрізняється між автономними спільнотами.

Однак багато мешканців вважають, що ефективний баланс можна знайти в нинішніх рамках.

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"Баланс між збереженням мисливської фауни та захистом сільського господарства є складним, але керованим завданням», – сказав Гарсія. ​"Гори Аліканте з їх багатим біорізноманіттям і важливим сільськогосподарським сектором можуть слугувати моделлю для інших регіонів, які стикаються з подібними проблемами».

"За допомогою комплексного та сталого підходу можна захистити інтереси фермерів, зберігаючи при цьому природні багатства, які визначають цей прекрасний регіон», – додав він. ​"Тому вкрай важливо впроваджувати стратегії сталого управління, які збалансовують збереження мисливської фауни та захист сільського господарства».

Ще одне спірне питання – компенсація. У той час як управління дикою природою відповідає Міністерство навколишнього середовища, Міністерство сільського господарства несе відповідальність за компенсацію фермерам за збитки, завдані шкодою дикій природі, і надання допомоги для профілактичних заходів.

Однак у червні цього року Міністерство сільського господарства оголосило, що виділить кошти лише на профілактичні заходи у Валенсійському співтоваристві, а не на компенсацію, як було оголошено раніше. Крім того, кошти, виділені на ці заходи, склали 250,000 6.3 євро, що різко контрастує з - мільйонами євро в бюджеті сусідньої Каталонії.

Згідно з даними профспілки, загальні збитки від знищення дикої природи в сільській місцевості Валенсії у 2023 році склали понад 45 мільйонів євро.

Міністерство сільського господарства, рибальства та продовольства раніше заявляло, що поточних заходів недостатньо для стримування експансії різних видів або частота та масштаб їхнього впливу на діяльність людини та природне середовище. У ньому говорилося конкретно про кабан, козулі, барани, козли, муфлони та кролики, популяція та ареал яких зростає.