У Молізе впровадження оливкових дерев підтримує дослідження в галузі охорони здоров’я

Розташоване на пагорбах Аньоне, мальовничого села в центрально-південній частині Італії. Молізе, Uliveto Gianna (оливковий гай Gianna) пропонує відвідувачам можливість усиновити оливкове дерево, підтримуючи дослідження в галузі охорони здоров’я.

"Цей проект народився, коли я вирішив посадити кілька оливкових дерев відповідно до років, які я провів з моєю дружиною Джанною з моменту наших заручин», – сказав Ораціо Ферреллі. Olive Oil Times. ​"Вона нещодавно померла, і я хотів зробити щось значуще, щоб віддати їй шану».

За допомогою свого брата Антоніо Ферреллі посадив 26 молодих саджанців оливи на необробленій ділянці землі, що належала їхній родині, і віддав їх на усиновлення.

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"Я хотів дозволити людям, особливо тим, хто живе не в сільській місцевості, прийняти ці рослини та насолоджуватися ними, коли захочуть», — сказав Ферреллі. ​"В обмін на це я б попросив щось дуже цінне: пожертву на дослідження охорони здоров’я».

Внесок у будь-якій сумі на підтримку асоціації чи організації, що займається медичними дослідженнями, є ціною засадження молодого оливкового дерева у фруктовому саду.

"Мені не потрібна квитанція про пожертву, оскільки я є ​"гірська людина», і я вірю людям на слово», — сказав Ферреллі.

Він уточнив, що усиновлювачі можуть зв'язатися з Улівето Джанною Instagram щоб повідомити про свою пожертву та асоціацію, яку вони вирішили підтримувати. Потім їх запрошують відвідати фруктовий сад і залишити повідомлення, яке буде написано на табличці біля їхнього оливкового дерева.

Запущена як невелика ініціатива для друзів і колег, вона викликала шум і інтерес у місцевій громаді та ЗМІ. Вражений успіхом свого проекту, Ферреллі отримує запити на усиновлення з усієї Італії та інших країн, включаючи Великобританію та Німеччину.

Це спонукало його додати більше оливкових дерев – 70 було висаджено нещодавно, і ще 100 буде висаджено найближчими місяцями. Залежно від кількості нових запитів на усиновлення до плану може бути додано ще один сюжет. Плодоносити дерева мають почати через чотири-п’ять років.

Сімдесят молодих оливкових дерев нещодавно посадили в Улівето Джанна. (Фото: Ораціо Ферреллі)

"Тепер я можу сказати, що оливкова олія першого віджиму вироблені будуть використовуватися нашою родиною та як подарунок», – сказав Ферреллі. ​"На даний момент я не можу дозволити собі найняти людей для розливу оливкової олії. У будь-якому випадку ця ініціатива ніколи не матиме комерційних цілей, і вона повинна залишатися некомерційною, з єдиною метою підтримки досліджень у сфері охорони здоров’я та сприяння профілактиці».

"Дійсно, я міг би посадити інші види фруктових дерев, але я вибрав оливкове дерево, оскільки воно представляє для всіх народів», – додав він. ​"У всіх культурах це символізує важливі цінності, які я хочу донести цим проектом світ, вічне кохання, дружба та відродження».

У жовтні минулого року, під час Місяця боротьби з раком молочної залози, на панорамній ділянці оливкового гаю було встановлено рожеву лавку як нагадування про важливість профілактики. Це буде місцем прибуття прогулянки, яку Ферреллі планує організувати наступного року як подальший спосіб підвищення обізнаності та підтримки досліджень.

"Я можу продовжувати цей проект завдяки моїм двом донькам, які підтримували мене відтоді, як я його задумав», — сказав він. ​"Проте мушу сказати, що нічого з цього я не зміг би зробити без фундаментальної допомоги мого брата, який практично цілий рік доглядає за фруктовим садом. Ця земля належала нашим батькам, які чимало пожертвували заради нас, і це теж спосіб їм віддячити».

Міцний зв’язок із його землею включає охорону навколишнього середовища та біорізноманіття при збереженні природних ресурсів.

Кожне усиновлення оливкового дерева в Uliveto Gianna позначається табличкою з повідомленням від усиновлювача. (Фото: Ораціо Ферреллі)

Оливковий гай Gianna складається з дерев, що належать до автохтонних сортів, включаючи Bella di Montagna та Sperone di Gallo, а також інших, які широко поширені в усій центральній Італії, таких як Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro та Leccio del Corno.

За деревами доглядають екологічно, їх удобрюють органічними продуктами, а в найтепліші місяці поливають через систему збору дощової води.

"Знаки, що вказують на усиновлення біля оливкових дерев, розповідають багато різних історій, які включають більш-менш щасливі моменти, усі позначені любов’ю», – сказав Ферреллі. ​"Чудова річ, яку ми робимо тут з усіма людьми, які прийняли оливкові дерева, — це ініціативність і відданість справі, роблячи щось хороше, щоб покращити світ».

"Незважаючи на важкі часи, з якими ми зіткнулися, ми не здалися і вирішили рухатися вперед разом, дивлячись у майбутнє з кольорами веселки», — підсумував він.